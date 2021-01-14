TCL TAB 10s uzun kullanım süreleri sunuyor

Uzaktan eğitimin devam ettiği günümüzde tablet modellerine ilgi de artışta. Üreticiler ilgiyi karşılayabilmek için farklı modeller piyasaya sürmeye devam ediyor. TCL markası yeni TAB 10s modelini duyurdu.
TCL TAB 10s özellikleri ve fiyatı
TCL TAB 10s modelinde 10.1 inçlik 2000x1920 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Çerçeveler nispeten kalın diyebiliriz. 241 x 158.6 x 9.3 mm ölçüleri olan tablet 488 gram ağırlığında.İlginizi Çekebilir TCL NXTPAPER e-mürekkep ekranlı tablet tanıtıldı
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4+4 Cortex-A53 çekirdeklerinden ve PowerVR GE8320 grafik biriminden oluşan MediaTek MT8768 yonga setinin güç verdiği tablet modelinde 3GB RAM/32GB depolama ile 4GB RAM/64GB depolama seçenekleri sunacak.
Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısmında 5MP çözünürlüğünde kamera olan tablet modelinin 8000mAh kapasiteli bataryası uzun kullanım sürelerine imza atıyor. 18W hızlı şarj ile de dolarken bekletmiyor.
USB Tip-C yanında POGO pin bağlantısı olan tablette Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.0, LTE şeklinde özellikler mevcut. TCL TAB 10s modeli WiFi versiyonu 199 Avro, 4G versiyonu 249 Avro olarak satışa çıkacak.
https://www.gizmochina.com/2021/01/11/tcl-nxpaper-10s-tablets-s600-tws-ces-2021/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :)
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))