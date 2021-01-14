TCL TAB 10s uzun kullanım süreleri sunuyor

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Uzaktan eğitimin devam ettiği günümüzde tablet modellerine ilgi de artışta. Üreticiler ilgiyi karşılayabilmek için farklı modeller piyasaya sürmeye devam ediyor. TCL markası yeni TAB 10s modelini duyurdu.

TCL TAB 10s özellikleri ve fiyatı

TCL TAB 10s modelinde 10.1 inçlik 2000x1920 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Çerçeveler nispeten kalın diyebiliriz. 241 x 158.6 x 9.3 mm ölçüleri olan tablet 488 gram ağırlığında.

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4+4 Cortex-A53 çekirdeklerinden ve PowerVR GE8320 grafik biriminden oluşan MediaTek MT8768 yonga setinin güç verdiği tablet modelinde 3GB RAM/32GB depolama ile 4GB RAM/64GB depolama seçenekleri sunacak.

Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısmında 5MP çözünürlüğünde kamera olan tablet modelinin 8000mAh kapasiteli bataryası uzun kullanım sürelerine imza atıyor. 18W hızlı şarj ile de dolarken bekletmiyor.

USB Tip-C yanında POGO pin bağlantısı olan tablette Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.0, LTE şeklinde özellikler mevcut. TCL TAB 10s modeli WiFi versiyonu 199 Avro, 4G versiyonu 249 Avro olarak satışa çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2021/01/11/tcl-nxpaper-10s-tablets-s600-tws-ces-2021/

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