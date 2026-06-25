Samsung, TCL ve iFFALCON TV'lerde Prime Day fırsatları

Amazon'un Prime Day indirimleri 29 Haziran'a kadar devam edecek. Televizyonların yanı sıra teknoloji, ev yaşam, kişisel bakım ve daha birçok kategoride yüz binlerce üründe sunulan kampanyaları kaçırmamak için acele etmekte fayda var.
Prime Day İndirimli Tüm Ürünler için tıklayın: Amazon Prime Day
İndirimli Samsung TV'ler
- 👉 Samsung 50 inç QLED Q8F 4K Vision AI Smart TV (2025)
%3 İndirim | 33.999 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 Samsung 65" inç Crystal UHD U8200F 4K Smart TV (2025)
%5 İndirim | 36.999 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 Samsung 55 inç QLED Q8F 4K Vision AI Smart TV (2025)
%14 İndirim | 38.999 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 Samsung 65 inç QLED Q7F 4K Vision AI Smart TV (2025)
%11 İndirim | 42.499 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 Samsung 85" inç Crystal UHD U8000F 4K Smart TV (2025)
%7 İndirim | 64.499 TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 Samsung 75 inç Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (2025)
%10 İndirim | 69.000 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 Samsung 85 inç QLED Q7F 4K Vision AI Smart TV (2025)
71.529 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 Samsung 85QN900D, 85 inç 216 Ekran, 100 Hz, Neo QLED 8K Smart TV (2024)
%4 İndirim | 309.999 TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 Samsung 85 inç Neo QLED 8K QN990F Vision AI Smart TV (2025)
324.999 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı
İndirimli TCL TV'ler
- 👉 TCL 55 inç 55T8C 4K QLED HDR10+ Oyun Google TV 144Hz
%8 İndirim | 37.999 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 TCL 55 inç 55T8D 4K QD-Mini LED HDR10+ Oyun Google TV 144Hz, ONKYO 2.1
%5 İndirim | 42.599 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 TCL 55 inç 55Q7C 4K QD-Mini LED Oyun Google TV, 144Hz, Bang & Olufsen
%19 İndirim | 50.999 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 TCL 75 inç 75T6D 4K Premium QLED HDR10+ Oyun Google TV
%7 İndirim | 55.999 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 TCL 75 inç 75T8D 4K QD-Mini LED HDR10+ Oyun Google TV, 144Hz, ONKYO 2.1
%5 İndirim | 69.299 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 TCL 75 inç 75Q6C 4K QD-Mini LED HDR10+ Oyun Google TV, 144Hz, ONKYO 2.1
%5 İndirim | 73.149 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
İndirimli iFFALCON TV'ler
- 👉 iFFALCON 43S55 43 İnç Smart TV 2K FHD HDR 10 Gaming Android TV
%5 İndirim | 13.299 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 iFFALCON 43S55A 43 İnç Akıllı TV FHD HDR 10 Andorid TV
%12 İndirim | 13.999 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 iFFALCON 43U65 43 İnç Smart TV 4K UHD HDR 10 Gaming Google TV
%11 İndirim | 15.999 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 iFFALCON 55U75A 55 İnç Smart TV 4K QLED HDR 10+ Gaming Google TV, 144Hz
%3 İndirim | 28.999 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 iFFALCON 85U95A 85 İnç Smart TV 4K QD-Mini LED HDR 10+ Gaming Google TV, 144Hz, ONKYO 2.1
%5 İndirim | 94.999 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: