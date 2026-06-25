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    Samsung, TCL ve iFFALCON TV'lerde Prime Day fırsatları

    Amazon Prime Day kapsamında Samsung, TCL ve iFFALCON televizyonlarda dikkat çeken indirimler başladı. QLED, Mini LED ve 4K modellerde yılın en düşük fiyatları ve son 90 günün dip seviyeleri görülüyor.

    Samsung, TCL ve iFFALCON TV'lerde Prime Day fırsatları Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime Day kampanyası kapsamında televizyon kategorisinde dikkat çekici indirimler sunuluyor. Özellikle Samsung, TCL ve iFFALCON marka televizyonlarda önemli fiyat düşüşleri yaşanırken, bazı modellerde "Yılın En Düşük Fiyatı", birçok modelde ise "Son 90 Günün En Düşük Fiyatı" etiketi yer alıyor.

    Amazon'un Prime Day indirimleri 29 Haziran'a kadar devam edecek. Televizyonların yanı sıra teknoloji, ev yaşam, kişisel bakım ve daha birçok kategoride yüz binlerce üründe sunulan kampanyaları kaçırmamak için acele etmekte fayda var.

    Prime Day İndirimli Tüm Ürünler için tıklayın: Amazon Prime Day

    İndirimli Samsung TV'ler

    İndirimli TCL TV'ler

    İndirimli iFFALCON TV'ler


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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