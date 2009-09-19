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Team Group, Color Turn serisi yeni USB bellek ailesini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Team Group, Color Turn serisi yeni USB bellek ailesini duyurdu
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Hazırladığı ürünler ülkemizde de satılan bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, Color Turn adını verdiği yeni USB bellek ailesini duyurdu. Firmanın NAND flash tabanlı yeni sürücüleri 55 x 17 x 9.1 mm boyutlarında ve 11 gram ağırlığında. Gizlenebilir konnektör tasarımına sahip olan yeni seri, yuvarlak hatlara sahip şık tasarımıyla özellikle bayanların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Team Group tarafından açıklanan performans değerlerine göre 15MB/sn okuma ve 8MB/sn yazma hızlarını destekleyen yeni bellekler, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere 5 farklı kapasite seçeneği ile kullanıma sunuluyorlar. Dünya Yeşili, Elegant Mor ve Koyu Kahvrengi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen USB belleklerin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
Kingston'un 8'liklerine hastayım. Hem 8 uğurlu sayım, hem de siyah... Çok hoş kasası var. Gerçi bu cihazlar kadar da hızlı değildir o ama, neyse artık...
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