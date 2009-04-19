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Team Group, Team Elite serisi 3 Kanal DDR3 kitlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Team Group, Team Elite serisi 3 Kanal DDR3 kitlerini duyurdu
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Xtreem serisi DDR2 bellek kitleriyle ülkemizde de ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran Team Group, Team Elite serisi üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Intel'in Core i7 işlemcieriyle, X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan üç kanal DDR3 bellek kitleri, 1066MHz / 1333MHz olmak üzere iki farklı saat hızı ve 3GB / 6GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

1066MHz'de çalışan kitlerin CAS7, 1333MHz'de çalışanların ise CAS9 zamanlarıyla geldiği belirtilen bellek kitlerinde 6 katmanlı baskılı devre kullanıldığı belirtiliyor. Çalışma gerilimler 1.5v ±0.0075v olarak belirlenen bellek kitleri, Alüminyum tabanlı özel bir soğutucu ile desteklenmiş durumda. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı belirtilen Team Elite serisi bellek kitlerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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sertacaygun 10 yıl
Şu "CAS" olayını bir anlayamadım, gitti...
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husNUKE 10 yıl
Elite boyleyse normali nasıl olur ki
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
5 para etmezler
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max975 10 yıl
cas9 olması fiyatını düşük yapar herhalde..
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Tolgá 10 yıl
cas9 yok yüksek
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