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    Anlık Bildirim

    Android telefonlardaki RAM çılgınlığı sona erdi: Peki neden?

    Android tabanlı akıllı telefon üreticileri, geliştirdikleri cihazlardaki yüksek RAM ve bellek miktarlarını azaltmaya başladılar.                                 
    Android telefonlardaki RAM çılgınlığı sona erdi: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Android akıllı telefon üreticileri cihazlarındaki RAM ve dahili bellek miktarını azaltmaya başladı. 2023 RedMagic 8S Pro 24GB RAM'e sahip ilk telefon olurken, OnePlus, Realme ve Redmi gibi şirketler de benzer miktarlarda depolama alanına sahip uygun fiyatlı modeller tanıttı.

    Ancak bu yılın amiral gemileri, örneğin Xiaomi 14 Ultra'nın en üst düzey versiyonu sadece 16GB RAM'e sahip. Digital Chat Station, akıllı telefon pazarındaki mevcut durum hakkında ilginç bir analitik rapor yayınladı.

    Bileşen maliyetleri artıyor

    Stratejideki bu değişiklik öncelikle artan bileşen maliyetlerine bağlanıyor. Micron ve Samsung'un da aralarında bulunduğu bileşen üreticileri bu yılın ilk çeyreğinde DRAM modüllerinin fiyatlarını %15-20 oranında artırdı.

    Android telefonlardaki RAM çılgınlığı sona erdi: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Bir diğer faktör de tüketici tercihlerindeki değişim. Çevrimdışı görüntüleme için ses ve video dosyalarını indirmek teknik olarak mümkün olsa da çoğu kullanıcı canlı içerik akışını tercih ediyor. Bu arada, daha fazla insan kişisel fotoğraf ve videolarını yedek olarak saklamak veya verileri yeni bir cihaza kolayca aktarmak için bulut hizmetlerini kullanıyorlar.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 saat önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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