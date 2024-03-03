Android telefonlardaki RAM çılgınlığı sona erdi: Peki neden?

Tam Boyutta Gör Android akıllı telefon üreticileri cihazlarındaki RAM ve dahili bellek miktarını azaltmaya başladı. 2023 RedMagic 8S Pro 24GB RAM'e sahip ilk telefon olurken, OnePlus, Realme ve Redmi gibi şirketler de benzer miktarlarda depolama alanına sahip uygun fiyatlı modeller tanıttı.

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Ancak bu yılın amiral gemileri, örneğin Xiaomi 14 Ultra'nın en üst düzey versiyonu sadece 16GB RAM'e sahip. Digital Chat Station, akıllı telefon pazarındaki mevcut durum hakkında ilginç bir analitik rapor yayınladı.

Bileşen maliyetleri artıyor

Stratejideki bu değişiklik öncelikle artan bileşen maliyetlerine bağlanıyor. Micron ve Samsung'un da aralarında bulunduğu bileşen üreticileri bu yılın ilk çeyreğinde DRAM modüllerinin fiyatlarını %15-20 oranında artırdı.

Tam Boyutta Gör Bir diğer faktör de tüketici tercihlerindeki değişim. Çevrimdışı görüntüleme için ses ve video dosyalarını indirmek teknik olarak mümkün olsa da çoğu kullanıcı canlı içerik akışını tercih ediyor. Bu arada, daha fazla insan kişisel fotoğraf ve videolarını yedek olarak saklamak veya verileri yeni bir cihaza kolayca aktarmak için bulut hizmetlerini kullanıyorlar.

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