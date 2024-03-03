Android telefonlardaki RAM çılgınlığı sona erdi: Peki neden?

Ancak bu yılın amiral gemileri, örneğin Xiaomi 14 Ultra'nın en üst düzey versiyonu sadece 16GB RAM'e sahip. Digital Chat Station, akıllı telefon pazarındaki mevcut durum hakkında ilginç bir analitik rapor yayınladı.
Bileşen maliyetleri artıyor
Stratejideki bu değişiklik öncelikle artan bileşen maliyetlerine bağlanıyor. Micron ve Samsung'un da aralarında bulunduğu bileşen üreticileri bu yılın ilk çeyreğinde DRAM modüllerinin fiyatlarını %15-20 oranında artırdı.Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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