Team spor araba tasarımlarından esinlendiği taşınabilir diskini duyurdu

Son dönemde daha çok SSD sürücüleriyle gündemde olan Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team, ilk tanıtımını Haziran ayındaki Computex 2010 fuarında yaptığı TP1023 isimli taşınabilir diskini resmi olarak duyurdu. 140.7 x 86.5 x 23.2 mm boyutlarında olan ve genel tasarımıyla spor arabaları andıran Kırmızı renkli sürücünün hem USB 3.0 hem de USB 2.0 destekli alternatifleri bulunuyor.

5400 devir/dakika hızında çalışan ve 8MB bellek kapasitesine sahip disklerin kullanıldığı taşınabilir depolama sürücüsü, 500GB, 640GB, 750GB ve 1TB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenen Team TP1023 için şu anda açıklanmıi herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.