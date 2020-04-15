Silicon Power ince ve yüksek kapasiteli PC60 taşınabilir SSD’sini duyurdu

NAND Flash fiyatlarının son yıllarda düşmesiyle birlikte yüksek kapasiteli ve performanslı SSD’ler daha erişilebilir seviyelere indi. Dolayısıyla taşınabilir depolama birimi pazarında yıllardır süren HDD egemenliği de yavaş yavaş yerini SSD’lere bırakmaya başlıyor.

1.92 TB'a kadar kapasite seçeneği

PC60 ince ve kompakt ebatlarıyla dikkat çekiyor. Kare şekle sahip model küçük boyutlarına karşın 240 GB’dan 1.92 TB’a kadar yükselen kapasite seçenekleriyle geliyor.

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Aktarım tarafında 10 Gbps destekli USB 3.2 Gen 2 Type-C arayüzüne sahip model 540 MB/s’ye kadar sıralı okuyabilirken 500 MB/s’ye kadar sıralı yazma hızına ulaşabiliyor. Veri aktarımını takip edilebilmesi adına yerleştirilen LED’se güzel bir detay olmuş.

Ayrıca Bkz. "YMTC 128 katmanlı 3D NAND’lerini duyurdu"

3D NAND’ler üzerine inşa edilen PC60 dış kabının darbe emici yapısı sayesinde dayanıklılık konusunda, AES 256-bit şifreleme desteğiyle veri güvenliği alanında güven veriyor. 3 yıllık garanti altında sunulan modelin fiyat bilgisi ise paylaşılmamış.

https://www.guru3d.com/news-story/silicon-power-releases-a-very-thin-portable-ssd-the-pc60.html

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