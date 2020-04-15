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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 18 kişi burada

    Silicon Power ince ve yüksek kapasiteli PC60 taşınabilir SSD’sini duyurdu

    SSD fiyatlarının düşmesiyle birlikte taşınabilir depolama alanında SSD’ler yaygınlaşmaya devam ediyor.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
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    NAND Flash fiyatlarının son yıllarda düşmesiyle birlikte yüksek kapasiteli ve performanslı SSD’ler daha erişilebilir seviyelere indi. Dolayısıyla taşınabilir depolama birimi pazarında yıllardır süren HDD egemenliği de yavaş yavaş yerini SSD’lere bırakmaya başlıyor.

    1.92 TB'a kadar kapasite seçeneği

    PC60 ince ve kompakt ebatlarıyla dikkat çekiyor. Kare şekle sahip model küçük boyutlarına karşın 240 GB’dan 1.92 TB’a kadar yükselen kapasite seçenekleriyle geliyor.

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    Silicon Power ince ve yüksek kapasiteli PC60 taşınabilir SSD’sini duyurdu
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    Aktarım tarafında 10 Gbps destekli USB 3.2 Gen 2 Type-C arayüzüne sahip model 540 MB/s’ye kadar sıralı okuyabilirken 500 MB/s’ye kadar sıralı yazma hızına ulaşabiliyor. Veri aktarımını takip edilebilmesi adına yerleştirilen LED’se güzel bir detay olmuş.

    Ayrıca Bkz. "YMTC 128 katmanlı 3D NAND’lerini duyurdu"

    3D NAND’ler üzerine inşa edilen PC60 dış kabının darbe emici yapısı sayesinde dayanıklılık konusunda,  AES 256-bit şifreleme desteğiyle veri güvenliği alanında güven veriyor. 3 yıllık garanti altında sunulan modelin fiyat bilgisi ise paylaşılmamış.



    https://www.guru3d.com/news-story/silicon-power-releases-a-very-thin-portable-ssd-the-pc60.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 19 dk. yeni yorumcu
    3 yıl garanti zaten ne kadar güvenilir olduğunu gözteriyor
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