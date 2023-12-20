Tecno Spark 20 Pro+'ın görseli ve bazı özellikleri ortaya çıktı: Kavisli AMOLED ekran ile gelecek

Tecno Spark 20 Pro+'ın beklenen özellikleri
Ortaya çıkan fotoğraflara baktığımızda telefonun kavisli ekrana ve çıkıntılı yuvarlak kamera adasına sahip olduğunu görüyoruz. İnce yapılı olan telefonun arka tarafı deri dokulu yüzeye sahip. Tecno, telefonun hem önde hem arkada kenarlara doğru 56.5 derece kavis yaptığını belirtiyor.
Tecno Spark 20 Pro+, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklığa sahip AMOLED ekran ile gelecek. İşlemci tarafında ise Helio G99 platformu tercih edilmiş. Telefonda 108 megapiksel ana kameraya iki yardımcı sensör eşlik edecek. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak.
Android 14 ile kutudan çıkacak olan telefon ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bunlar. Telefonun çıkış tarihi belli olmasa da yakın zamanda tanıtılmasını bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.