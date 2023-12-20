Tecno Spark 20 Pro+'ın görseli ve bazı özellikleri ortaya çıktı: Kavisli AMOLED ekran ile gelecek

Tecno geçtiğimiz günlerde Spark 20 ve Spark 20 Pro modellerini duyurmuştu. Oldukça rekabetçi fiyatlar ile piyasaya çıkan telefonlara ek olarak Tecno, seriye yeni bir telefon daha ekliyor. Serinin en üst modeli olacak olan Tecno Spark 20 Pro+'a ait görsel ve bazı bilgiler ortaya çıktı.

Tecno Spark 20 Pro+'ın beklenen özellikleri

Ortaya çıkan fotoğraflara baktığımızda telefonun kavisli ekrana ve çıkıntılı yuvarlak kamera adasına sahip olduğunu görüyoruz. İnce yapılı olan telefonun arka tarafı deri dokulu yüzeye sahip. Tecno, telefonun hem önde hem arkada kenarlara doğru 56.5 derece kavis yaptığını belirtiyor.

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Tecno Spark 20 Pro+, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklığa sahip AMOLED ekran ile gelecek. İşlemci tarafında ise Helio G99 platformu tercih edilmiş. Telefonda 108 megapiksel ana kameraya iki yardımcı sensör eşlik edecek. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Android 14 ile kutudan çıkacak olan telefon ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bunlar. Telefonun çıkış tarihi belli olmasa da yakın zamanda tanıtılmasını bekliyoruz.

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Tecno Spark 20 Pro+'ın görseli ve bazı özellikleri ortaya çıktı