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    Tecno Spark 20 Pro+'ın görseli ve bazı özellikleri ortaya çıktı: Kavisli AMOLED ekran ile gelecek

    Tecno geçtiğimiz günlerde Spark 20 ve Spark 20 Pro'yu duyuran Tecno, seriye yeni bir telefon daha ekliyor. Serinin en üst modeli olan Tecno Spark 20 Pro+'a ait görsel ve bilgiler ortaya çıktı.
    Tecno Spark 20 Pro+'ın görseli ve bazı özellikleri ortaya çıktı
    Tecno geçtiğimiz günlerde Spark 20 ve Spark 20 Pro modellerini duyurmuştu. Oldukça rekabetçi fiyatlar ile piyasaya çıkan telefonlara ek olarak Tecno, seriye yeni bir telefon daha ekliyor. Serinin en üst modeli olacak olan Tecno Spark 20 Pro+'a ait görsel ve bazı bilgiler ortaya çıktı.

    Tecno Spark 20 Pro+'ın beklenen özellikleri

    Ortaya çıkan fotoğraflara baktığımızda telefonun kavisli ekrana ve çıkıntılı yuvarlak kamera adasına sahip olduğunu görüyoruz. İnce yapılı olan telefonun arka tarafı deri dokulu yüzeye sahip. Tecno, telefonun hem önde hem arkada kenarlara doğru 56.5 derece kavis yaptığını belirtiyor.

    Tecno Spark 20 Pro+, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklığa sahip AMOLED ekran ile gelecek. İşlemci tarafında ise Helio G99 platformu tercih edilmiş. Telefonda 108 megapiksel ana kameraya iki yardımcı sensör eşlik edecek. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

    Android 14 ile kutudan çıkacak olan telefon ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bunlar. Telefonun çıkış tarihi belli olmasa da yakın zamanda tanıtılmasını bekliyoruz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 28 dakika önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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