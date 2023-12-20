Samsung’dan Galaxy A52 5G için Android 14 sürprizi

Tam Boyutta Gör Samsung, akıllı telefonları için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini hızlı bir şekilde yayınlamaya devam ediyor. Kısa bir süre önce Galaxy F54 ve M53 için Android 14 güncellemesini yayınlayan Samsung, şimdi de Galaxy A52 5G için Android 14 One UI 6.0 güncellemesini yayınladı.

Galaxy A52 5G için Android 14 güncellemesi çıktı

Tam Boyutta Gör Galaxy A52 5G için kararlı Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesine ilk erişenler Avrupalı müşteriler olurken diğer pazarlardaki A52 5G sahipleri için de güncellemenin çok geçmeden yayınlanması bekleniyor. Bununla birlikte Android 14, Galaxy A52, A52 5G ve A52s için son büyük Android güncellemesi olacak. Ancak üç telefonun da önümüzdeki yıl One UI 6.1'i alması muhtemel. Galaxy A52 5G için yaklaşık 2.2 GB boyuta sahip olan Android 14/One UI 6 güncellemesi kablosuz olarak telefonun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsünden indirilebilir. Ancak dediğimiz güncellemenin herkese ulaşması birkaç hafta alabilir.

Samsung'dan iki modele daha Android 14 sürprizi! 1 gün önce eklendi

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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Samsung’dan Galaxy A52 5G için Android 14 sürprizi