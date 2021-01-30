Tek doz Johnson & Johnson aşısının %66 oranında etkili olduğu öne sürülüyor

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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli ülkeler ve firmalar aşı geliştirme ve uygulama çalışmalarına devam ediyor. Şimdi ise Johnson and Johson şirketi geliştirdiği aşının %66 oranında koruma sağladığını açıkladı.

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Dev şirket geliştirdiği aşının orta ve ağır şiddetteki koronavirüs vakalarının önlenmesinde %66 oranında koruma sağladığını öne sürdü.

Faz 3 çalışmaları

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Belçika merkezli ilaç şirketi 44.000 kişide yapılan Faz 3 çalışamalarına dayanarak aşının ağır enfeksiyonları %85, hastaneye yatış ve ölüm oranlarını ise %100 oranında engellediğini iddia etti.

Ayrıca Bkz. "Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ?"

Son olarak açıklanan oranlar Pfizer/BioNTech ile Moderna'nın açıkladığı oranların gerisinde olmasına rağmen uzmanlar sonuçların direkt olarak mukayese edilemeyeceğini çünkü çalışmalara hafif enfekte olan vakaların dahil edilmediğini belirtiyor.

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