Tek doz Johnson & Johnson aşısının %66 oranında etkili olduğu öne sürülüyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli ülkeler ve firmalar aşı geliştirme ve uygulama çalışmalarına devam ediyor. Şimdi ise Johnson and Johson şirketi geliştirdiği aşının %66 oranında koruma sağladığını açıkladı.İlginizi Çekebilir AstraZeneca CEO'su aşının %95 oranında koruma sağladığını iddia etti
Dev şirket geliştirdiği aşının orta ve ağır şiddetteki koronavirüs vakalarının önlenmesinde %66 oranında koruma sağladığını öne sürdü.
Faz 3 çalışmaları
Belçika merkezli ilaç şirketi 44.000 kişide yapılan Faz 3 çalışamalarına dayanarak aşının ağır enfeksiyonları %85, hastaneye yatış ve ölüm oranlarını ise %100 oranında engellediğini iddia etti.
Ayrıca Bkz. "Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ?"
Son olarak açıklanan oranlar Pfizer/BioNTech ile Moderna'nın açıkladığı oranların gerisinde olmasına rağmen uzmanlar sonuçların direkt olarak mukayese edilemeyeceğini çünkü çalışmalara hafif enfekte olan vakaların dahil edilmediğini belirtiyor.
Kaynakça https://www.bbc.com/news/health-55857530 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55860228 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?
Biz şimdilik Çin aşına talim, sonra kendi aşımız birde üstüne Sputnik.
Biontech/Phizer aşısı bile göndermediler göndermeyecekler de büyük ihtimal.