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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tek doz Johnson & Johnson aşısının %66 oranında etkili olduğu öne sürülüyor

    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ediyor. Çeşitli ülkeler aşı geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Johnson & Johnson firması aşı hakkında açıklama yaptı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Tek doz Johnson & Johnson aşısının %66 oranında etkili olduğu öne sürülüyor
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli ülkeler ve firmalar aşı geliştirme ve uygulama çalışmalarına devam ediyor. Şimdi ise Johnson and Johson şirketi geliştirdiği aşının %66 oranında koruma sağladığını açıkladı.

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    Dev şirket geliştirdiği aşının orta ve ağır şiddetteki koronavirüs vakalarının önlenmesinde %66 oranında koruma sağladığını öne sürdü.

    Faz 3 çalışmaları

    Tek doz Johnson & Johnson aşısının %66 oranında etkili olduğu öne sürülüyor
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    Belçika merkezli ilaç şirketi 44.000 kişide yapılan Faz 3 çalışamalarına dayanarak aşının ağır enfeksiyonları %85, hastaneye yatış ve ölüm oranlarını ise %100 oranında engellediğini iddia etti.

    Ayrıca Bkz. "Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ?"

    Son olarak açıklanan oranlar Pfizer/BioNTech ile Moderna'nın açıkladığı oranların gerisinde olmasına rağmen uzmanlar sonuçların direkt olarak mukayese edilemeyeceğini çünkü çalışmalara hafif enfekte olan vakaların dahil edilmediğini belirtiyor.



    Kaynakça https://www.bbc.com/news/health-55857530 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55860228 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    2 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben açıkcası ilerde açıları karıştırmayı düşünüyorum elimizin altında olsunlar her birinden birer tane olurum herhalde.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu zamana kadar başından beri bu virüsü kapmamış kişiler koşup işe yaramaz ne olduğu belli olmayan aşıları olmasın sakın :))
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    Jon_Kar 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu aşıyı para ile alabilecek miyiz
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    gun (Gün Oksay) 49 dk. ( Mesaj Silindi ) Jon_Kar
    Bu aşıyı üreten Batı dünyası şu anda aşı sıkıntısı çekiyorlar üretildiği anda kendilerine alırlar imkanı yok bize gelmez.



    Biz şimdilik Çin aşına talim, sonra kendi aşımız birde üstüne Sputnik.



    Biontech/Phizer aşısı bile göndermediler göndermeyecekler de büyük ihtimal.
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    E Elektrikliarabasever 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İş görür ama tek doz derken daha yüksek ümitlerim vardı kısa zamanda %80 koruyuculukta tek doz aşı üretmeleri lazım 2 sefer aşılama süreci büyük bir yük şuanda 2. doz meselesi olmasaydı daha çok insan aşılanırdı...
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