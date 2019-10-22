Teknoloji devlerine Dijital Hizmet Vergisi geliyor

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Toplanan vergi miktarının arttırılmasına ilişkin değişiklikler içerecek torba yasaya ilişkin ilk detaylar belli olmaya başladı. Torba yasa ile birlikte teknoloji devlerine yeni bir vergi geliyor.

Dijital Hizmet Vergisi nedir?

Dijital ortamdaki içeriklerin satışı ve dijital içeriklerin dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına, kaydedilmesine, kullanılmasına ilişkin tüm hizmetler ile bu hizmetlerin reklamlarından elde edilen hasılata yüzde 7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi uygulanacak.

Dijital ortam tanımı için herhangi bir limit koyulmamış. Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştiği her türlü ortam Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi tutulacak.

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Hasılatı düşük şirketler bu vergiye dahil edilmeyecek. Türkiye’den elde ettiği hasılatı bir önceki hesap döneminde 20 milyon lira veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euro’dan az olanlar muaf olacak.

Torba yasanın bu maddeyle birlikte yasalaşması halinde Spotify, Netflix, Google gibi teknoloji devleri, Türkiye'den elde ettiği hasılatının yüzde 7,5'ini Dijital Hizmet Vergisi olarak devlete ödeyecek. Bu değişiklik ile yabancı teknoloji devlerinden ciddi miktarlarda vergi geliri elde edilecek.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dijital-vergi-yuzde-7-5-41355572