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    Teknoloji devlerine Dijital Hizmet Vergisi geliyor

    Türkiye'den hasılat elde eden dijital platformlara Dijital Hizmet Vergisi geliyor. TBMM'ye sunulması planlanan torba yasanın detayları belli oldu. Dijital Hizmet Vergisi nedir?
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    705
    21
    17
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Teknoloji devlerine Dijital Hizmet Vergisi geliyor
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    Toplanan vergi miktarının arttırılmasına ilişkin değişiklikler içerecek torba yasaya ilişkin ilk detaylar belli olmaya başladı. Torba yasa ile birlikte teknoloji devlerine yeni bir vergi geliyor.

    Dijital Hizmet Vergisi nedir?

    Dijital ortamdaki içeriklerin satışı ve dijital içeriklerin dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına, kaydedilmesine, kullanılmasına ilişkin tüm hizmetler ile bu hizmetlerin reklamlarından elde edilen hasılata yüzde 7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi uygulanacak.

    Dijital ortam tanımı için herhangi bir limit koyulmamış. Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştiği her türlü ortam Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi tutulacak.

    Ayrıca Bkz. "Sinemalarda mısır kavgasını sona erdiren kanun uygulanmaya başladı"

    Hasılatı düşük şirketler bu vergiye dahil edilmeyecek. Türkiye’den elde ettiği hasılatı bir önceki hesap döneminde 20 milyon lira veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euro’dan az olanlar muaf olacak.

    Torba yasanın bu maddeyle birlikte yasalaşması halinde Spotify, Netflix, Google gibi teknoloji devleri, Türkiye'den elde ettiği hasılatının yüzde 7,5'ini Dijital Hizmet Vergisi olarak devlete ödeyecek. Bu değişiklik ile yabancı teknoloji devlerinden ciddi miktarlarda vergi geliri elde edilecek.



    http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dijital-vergi-yuzde-7-5-41355572 Yorum Yaz
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    Mahir01333 1 sa. en beğenilen
    Damata para yetişmiyor yaw ver odunu 😁
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    redoracle 16 dk.
    Arkadaşlar lütfen yeni makam aracı da alınmasın mı yani,saraydan pardon saraylardan mı kısalım.

    İtibardan tasarruf olmaz diyenlere oy verenler oldukça daha çok vergi gelir,zam gelir.
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    Godolphin 23 dk.
    Cok gec kalindi yillardir somuruyorlar daha neyi bekliyorlardiki.
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    aulkem 31 dk. DH Misafiri
    Sen o vergiyi Amerika'ya mı ödediğini zannediyorsun

    Vergiyi her türlü Türkiye alıyor
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    kozmos beni sevmiyor 42 dk.
    Ben bir şey anlamadım

    Bunlar bugüne kadar neyin vergisini vermişler.?

    Yada bugüne kadar neye göre vergi almışlar?



    Ps storeda oyunları daha pahalıya alacağımız anlamına geliyor mu?
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    DH Misafiri 42 dk.
    tabikide vergi ödemeleri lazım hatta vergi oranı %20 olması lazım.facebook twitter ,youtube,google vergi ödemeli .ben amerikadan bir ürün aldığımda yurtdışından geldiği için %20 gümrük vergisi ödüyorum.onlarda ödemeli sonuçta ithal ürün ,ithal hizmet sunuyorlar.
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    enizam 8 dk. DH Misafiri
    O miktar vergiyi KDV olarak alıp devlete ödüyorlar zaten. Bu %7.5 diğer vergiye ek.
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    sadrag 43 dk.
    Az önce haberde okudum. Yüzde 45 vergiden bahsediliyor. Kimleri kapsadığını çok bilmiyorum ama yüzde 45 nedir ya?! Benim bu kadar gelirim olsa ve devlet benden böyle bir oranda vergi tahsil etmeye çalışsa ödememek için her türlü yolu denerdim. Adalet, fakir-zengin ayırt etmeksizin herkese uygulanmalı. Kendi halkını sağımlık inek olarak gören bir yönetim nereye kadar baki kalır acaba. (İnek olmaktan memnun olmak var bide ya.. neyse)
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    Proprietor 45 dk.
    7.5 diye vergi mi olur yapsana, şu nu 50 100 birsey



    Hatla internete girme vergisi gelsin internete giren herkes her girdiği site için 10 tl vergi versin



    Bence gayet mantıklı
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    kozmos beni sevmiyor 40 dk. Proprietor
    Onuda yaparlar.

    20 sene sorgusuz sualsiz oy verirsek.



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    trakyAli-1986 45 dk.
    Yol ortasında gaz cikarandan atık gaz vergisi, gulenden mutluluk vergisi, ağlayan dan mutsuzluk vergisi, sevgilisi olandan aşk vergisi , evli olandan aile vergisi, çocuğu olandan çoğalma ve üreme vergisi, nefes alandan hava vergisi, gözü açık gezenden görme vergisi, konusandan ses vergisi, yürüyen den kaldırım aşındırma vergisi, kosandan hızlı hareket vergisi, bisiklet süren den dönen tekerlek vergisi,



    En önemlisi ölmeyip yaşayan dan var olma vergisi..
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    borukuzen 49 dk.
    Ülkemiz gerçekten de dünyada 1 numara❗



    Tabi vergi toplama konusunda...
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    emmare 55 dk.
    verginin donup dolasip gireceği yer vatandasidin bir yeridir......
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