Sinemalarda mısır kavgasını sona erdiren kanun uygulanmaya başladı

Geçen yılın sonlarında sinema salonları ve film yapımcıları arasında hasılat nedeniyle başlayan ve Mısır Kavgası olarak ünlenen tartışmalara yeni sinema kanunu ile son nokta koyulmuştu. Yılın başlarında mecliste kabul edilen yasa için beklenen yönetmelik de geldi.

Kanun geldi kavga bitti

Bugün itibariyle Resmî Gazetede yayınlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, kanundaki usulleri belirlerken birçok önemli düzenlemeyi içeriyor.

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Yönetmelikte en bilinen değişiklik mısır ve sinema bileti satışları. Kanunda bilet ile mısır ve içecek gibi promosyonların birleştirilemeyeceği hükmü getirilmiş. Yani sinema bileti ayrı satılacak, mısır ve içecek ayrı satılacak. Normalde ikisi aynı bilette satılıyor ve bu nedenle yapımcılara ödenen pay çok düşük kalıyordu. Bu nedenle Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi isimler filmlerinin vizyon tarihlerini son dakikada ertelemişti.

Salon işletmecileri gösterilen filmlere ve sinema biletlerine ilişkin bilgileri Kültür Bakanlığına iletmek zorunda. Bakanlık ülke genelinde satılan tüm bilet bilgilerinin eş zamanlı olarak toplandığı uygulama ise tüm paydaşların kullanımına açılıyor ve şeffaflık sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör

Filmlerin başlamasından önce gösterilen reklamların süresi 10 dakika olacak. Fragmanlar da en az 3 dakika olmak şartıyla gösterilecek. Fragmanların ise öncesinde gösterildiği filmin yaş grubuna göre seçilmesi gerekiyor. Yani daha önce çocuk filmlerinde yukarı yaş grubundaki fragmanların gösterilmesi problemi sona eriyor.

İndirimli halk günleri sayısı haftada ikiye yükselirken sözleşme kapsamında olmak şartıyla işletmeciler Şehit Yakını veya Öğrenci gibi belirli kategorilerde biletlere indirim uygulayabilecek. Filmlerde yaş sınırlamaları ise Genel İzleyici, 6A, 6+, 10A, 10+, 13A, 13+, 16+ ve 18+ olarak yeniden belirlendi.

Yine Netflix gibi platformları etkileyecek bir diğer madde de sinemada gösterilen bir yapımın en az 5 ay sonra ücretli platformlarda, 6 ay sonra da ücretsiz platformlarda yayınlanması. Hatırlanacağı üzere Organize İşler 2 filmi çok kısa bir süre sonra Netflix platformuna geçmiş ve büyük tepkiler olmuştu.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191022-8.htm