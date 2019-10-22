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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sinemalarda mısır kavgasını sona erdiren kanun uygulanmaya başladı

    Sinema biletlerinde mısır promosyonlarının yer almasını engelleyen yeni sinema kanunu yürürlüğe girdikten sonra hükümleri uygulayacak yönetmelik de Resmî Gazetede yayınlandı.
    1 sa.
    1,3b
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    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sinemalarda mısır kavgasını sona erdiren kanun uygulanmaya başladı

    Geçen yılın sonlarında sinema salonları ve film yapımcıları arasında hasılat nedeniyle başlayan ve Mısır Kavgası olarak ünlenen tartışmalara yeni sinema kanunu ile son nokta koyulmuştu. Yılın başlarında mecliste kabul edilen yasa için beklenen yönetmelik de geldi.

    Kanun geldi kavga bitti

    Bugün itibariyle Resmî Gazetede yayınlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, kanundaki usulleri belirlerken birçok önemli düzenlemeyi içeriyor.

    Ayrıca Bkz. "Kingston yeni 2.5 inçlik SSD modelini duyurdu"

    Yönetmelikte en bilinen değişiklik mısır ve sinema bileti satışları. Kanunda bilet ile mısır ve içecek gibi promosyonların birleştirilemeyeceği hükmü getirilmiş. Yani sinema bileti ayrı satılacak, mısır ve içecek ayrı satılacak. Normalde ikisi aynı bilette satılıyor ve bu nedenle yapımcılara ödenen pay çok düşük kalıyordu. Bu nedenle Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi isimler filmlerinin vizyon tarihlerini son dakikada ertelemişti.

    Salon işletmecileri gösterilen filmlere ve sinema biletlerine ilişkin bilgileri Kültür Bakanlığına iletmek zorunda. Bakanlık ülke genelinde satılan tüm bilet bilgilerinin eş zamanlı olarak toplandığı uygulama ise tüm paydaşların kullanımına açılıyor ve şeffaflık sağlanıyor.

    Filmlerin başlamasından önce gösterilen reklamların süresi 10 dakika olacak. Fragmanlar da en az 3 dakika olmak şartıyla gösterilecek. Fragmanların ise öncesinde gösterildiği filmin yaş grubuna göre seçilmesi gerekiyor. Yani daha önce çocuk filmlerinde yukarı yaş grubundaki fragmanların gösterilmesi problemi sona eriyor.

    İndirimli halk günleri sayısı haftada ikiye yükselirken sözleşme kapsamında olmak şartıyla işletmeciler Şehit Yakını veya Öğrenci gibi belirli kategorilerde biletlere indirim uygulayabilecek. Filmlerde yaş sınırlamaları ise Genel İzleyici, 6A, 6+, 10A, 10+, 13A, 13+, 16+ ve 18+ olarak yeniden belirlendi.

    Yine Netflix gibi platformları etkileyecek bir diğer madde de sinemada gösterilen bir yapımın en az 5 ay sonra ücretli platformlarda, 6 ay sonra da ücretsiz platformlarda yayınlanması. Hatırlanacağı üzere Organize İşler 2 filmi çok kısa bir süre sonra Netflix platformuna geçmiş ve büyük tepkiler olmuştu.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191022-8.htm Yorum Yaz
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    strathmorea 1 sa. en beğenilen
    Senede 2 veya 3 filme gidiyorum, o da sinemalık, bu film sinemada izlenir denir cinsten olursa. Türk filmine sinemada gidilmez arkadaş, hiç bir filmimiz sinemada gidilecek cinsten değil, evde de izlediğinde güzelse aynı keyfi alacağın kalitede hepsi. Ayrıca küçük bir çantanız varsa filmden önce giriyorsunuz migrosa, cips kola vs alıp sinemada yiyorsunuz. Bunu yapmak bana haz veriyor extra.
    Senede 2 veya 3 filme gidiyorum, o da sinemalık, bu film sinemada izlenir denir cinsten olursa. Türk filmine sinemada gidilmez arkadaş, hiç bir filmimiz sinemad...
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    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Dethagorf 24 dk.
    Sinemaya gitmiyorum mutluyum.
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    BumberShoot 51 dk.
    Giren yine bize girdi

    Hala para verip girdiğimiz bir yerde zorla reklam izletiyorlar
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    İbrahim770 52 dk.
    Güzel oldu
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    deoks 1 sa.
    İzleyici profili sebebiyle çok merak ettiklerim dışında gitmiyordum zaten. En önde oturup telefonu açan mı ararsın, sürekli konuşan mı ararsın, yanında foşur foşur Mısır yiyen mi arasın hayvanat bahçesi gibi. Evimde efendi gibi sinemamı izlerim daha iyi.
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    0MG90 1 sa.
    Cem Yılmaz kına yaksın şimdi isteği yerine geldi
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    Kerim5100 1 sa.
    H A R A M
    Z I K K I M
    Z E H İ R
    O L S U N
    Yanıtla +1
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    MrKattchup 1 sa.
    Sinemacılar ve yapımcılar çekişmesinde olan yine izleyiciye oldu, çocuğu olup filme götürmek isteyen ailelere allah kolaylık versin, ben Netflix’e gelmesini beklerim.
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    sreylare 1 sa.
    Arada bir de olsa sinemaya giderim olan indirimlere oluyor. En içten dileklerimle emeği geçenlerin Allah belasını versin.
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    strathmorea 1 sa. en beğenilen
    Senede 2 veya 3 filme gidiyorum, o da sinemalık, bu film sinemada izlenir denir cinsten olursa. Türk filmine sinemada gidilmez arkadaş, hiç bir filmimiz sinemada gidilecek cinsten değil, evde de izlediğinde güzelse aynı keyfi alacağın kalitede hepsi. Ayrıca küçük bir çantanız varsa filmden önce giriyorsunuz migrosa, cips kola vs alıp sinemada yiyorsunuz. Bunu yapmak bana haz veriyor extra.
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    ORNALDO 54 dk. strathmorea
    Kesinlikle katılıyorum bunun ayıbı felan yok, içerdeki fiyatların ayıbın ayıbı zaten. 40-50 tl sinema biletı almışız moralımız bozuk birde canımız mısır çekiyor 2 kola 1 kova mısır 45 tl tutuyor bunedır arkadaş.!
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    TncyKrmn 39 dk. strathmorea
    Çantaya erzak doldurma olayını bir tek ben yaparım sanırdım :D
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    MR.BERK 1 sa.
    Nihayet doğru bir karar, ha ben yine gitmem sinemaya ayrı konu.
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