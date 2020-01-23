Teknolojik gelişmeler, güneş enerjisi sektörünü Türkiye’de nasıl etkiliyor?

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Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ, Anadolu Ajansı’na Türkiye’deki elektrikli araçların geleceği ve çatı tipi güneş santralleri konularında açıklamalarda bulundu.

Teknoloji alanındaki gelişmelerin enerji sektöründe çok daha önemli hale geldiğini ifade eden Demirdağ, güneş enerjisi alanında yatırım yapanların yönlerini depolama ve şarj istasyonları çözümlerine çevirdiğini belirtti. Takip eden süreçte, elektrikli araçların kilit rollere sahip olacağını söyleyen Demirdağ, bu gelişmenin güneş enerjisi şirketleri için de yeni bir sayfa anlamına geleceğini ifade etti.

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Elektrikli araçların sahip olduğu batarya kapasitelerinin 100 kilovata kadar çıktığının altını çizen yetkili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de 2030'da 1 milyonun üzerinde elektrikli aracın kullanılabileceği öngörülüyor ki bu çok hızlı oluşabilecek bir kapasite. Bu rakamı dikkate aldığımızda 2030'da 100 bin megavat batarya kapasitesi oluşacağını söyleyebiliriz. Artık bir sonraki adım, bu araçların bataryalarını sisteme geri elektrik basmak için de kullanabilmek olmalı. Eğer araçlardaki bataryalar için böyle bir imkân oluşturulursa, burada yeni bir kapasite de ortaya çıkmış olacak."

Demirdağ’ın yapmış olduğu açıklamalar gerçekleşirse, Türkiye’nin hâlihazırda 91 bin 200 megavat olan kurulu gücüne ciddi katkılar sağlanmış olacak.

Çatı tipi güneş santralleri konusuna da değinen yetkili, şu anda 10 kilovatlık bir kurulumun 10 bin dolar seviyesinde maliyet doğurduğunu ve bu alanda verilen kredilerin elektrik faturası gibi ödenmesi halinde kurulumları daha da hızlandıracağını iddia etti. Demirdağ bu konuda yaptığı açıklamada, “İzin süreçleriyle birlikte 4 ay gibi bir sürede çatıdan elektrik üretimine başlanabiliyor. Ankara'daki bir çatı kurulumu şu anki fiyatlarla 5-6 yılda kredisini geri ödüyor. Çatı kurulumlarında elektrik faturası yerine krediyi ödüyorsunuz ve kredi bittikten sonraki 20 yılda elektriğe bir ücret ödemiyorsunuz. Güneş enerjisinde maliyetler çok hızla düşüyor, batarya da aynı düşüşün görülmesini bekliyoruz. Gelecek 5 yılda güneş enerjisi, batarya ve depolama teknolojilerinin her şeyi değiştireceğini düşünüyoruz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Güneş enerjisi üretimi konusunda mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin sektör tarafından beklendiğini hatırlatan Demirdağ, çatı kurulumları, lisanssız güneş enerjisi santralleri ve diğer yatırımlarla bu yıl yaklaşık 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesinin devreye girebileceğini vurgulamış.

Ülkemizin sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelini tam anlamıyla değerlendirmek adına, çatı tipi güneş santrallerinin yaygınlaşmasını umuyoruz.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/elektrikli-araclarin-batarya-kapasitesi-2030da-100-bin-megavata-ulasacak/1711036#

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