YEKA GES-2024 kazananları belli oldu: 3,25 dolar/cent fiyata elektrik üretilecek

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de yenilenebilir enerji kapasitesinde artış için düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarının güneş enerjisi versiyonu sonuçlandı. YEKA GES-2024 kazananları belli oldu.

800 MW kapasite kurulacak

6 ilde 6 farklı güneş enerjisi santrali için yerli ve yabancı 67 şirketten toplamda 146 başvuru geldi. Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya’da bulunan toplam 800 MW kapasite tahsis edildi. Geçen hafta 1.200 MW kapasiteli rüzgar enerjisi santrallerinin kazananları belli olmuştu. Rüzgar ve güneş birlikte toplam 2.000 MW kapasite hayata geçirilecek.

20 yıl boyunca 3,25 dolar/cent fiyat garantisi

Kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 60 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3,25 dolar/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek. Bu da fiyatların ucuzlamasını sağlayacak. YEKA RES-2024 rüzgar enerjisi santralleri için 3,50 dolar/cent fiyata anlaşılmıştı. Güneşten elde edilen elektrik daha da ucuz olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 yarışmada ortalama megavat başına 126 bin dolar bir bedelle ihalelerin gerçekleştirildiğini kaydederek “Bizim elektrik alım garantimiz kilovatsaat başına 3,25 sent dolar oldu. Bugünkü piyasa fiyatlarıyla baktığınızda yaklaşık yarısından da daha düşük bir fiyatla gerçekleşti. Bütün bu süreçler, ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından ülkemizin yenilenebilir enerji sektörüne, enerji sektörüne ve ekonomimize olan güveni göstermesi açısından fevkalade değerli.” diye konuştu.

Yeni rüzgar YEKA yarışması sonuçlandı: Elektrik ucuzlayacak 1 hf. önce eklendi

Yaklaşık 3 milyar dolarlık doğal gaz ithalatı önlenecek

6 yeni GES toplamda yıllık 1,5 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Yaklaşık olarak 600 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Bu ihaleyle birlikte yılda 300 milyon metreküp doğal gaz ithalatını önlenecek. Yılda 150 milyon dolar tasarruf elde edilecek. 20 yıllık alım süresini düşünüldüğünde yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir doğal gaz ithalatını önlenecek.

Yerli paneller kullanılacak

YEKA GES-2024’te ihale şartlarında güneş enerjisi paneli ve modülü için minimum yüzde 75 yerlilik şartı konuldu. 800 MW kapasite için kullanılacak paneller Türkiye’de üretilecek. Yeşil enerjinin yanı sıra yenilenebilir enerji çözümleri üreten şirketler de destek alacak.

YEKA GES-2024 Kazananları

Kilovatsaat başına 3,25 3,25 dolar/cent taban fiyata en iyi teklifleri veren şirketler şöyle:

40 MW kapasiteli Kütahya GES yarışmasında MW başına 162 bin dolar katkı payı ile Çumra Güneş Enerjisi Üretim AŞ.

yarışmasında MW başına 162 bin dolar katkı payı ile Çumra Güneş Enerjisi Üretim AŞ. 40 MW kapasiteli Antalya GES yarışmasında MW başına 122 bin dolar katkı payı ile Erdem Soft Tekstil AŞ.

yarışmasında MW başına 122 bin dolar katkı payı ile Erdem Soft Tekstil AŞ. 60 MW kapasiteli Van GES yarışmasında MW başına 270 bin dolar katkı payı ile Chen Güneş Enerjisi LTD.

yarışmasında MW başına 270 bin dolar katkı payı ile Chen Güneş Enerjisi LTD. 75 MW kapasiteli Malatya GES yarışmasında MW başına 232 bin dolar katkı payı ile Özerka Enerji Elektrik Üretim AŞ.

yarışmasında MW başına 232 bin dolar katkı payı ile Özerka Enerji Elektrik Üretim AŞ. 200 MW kapasiteli Karaman GES yarışmasında MW başına 150 bin dolar katkı payı ile Temmuz Güneş Enerji Üretim AŞ.

yarışmasında MW başına 150 bin dolar katkı payı ile Temmuz Güneş Enerji Üretim AŞ. 385 MW kapasiteli Karapınar GES yarışmasında MW başına 67 bin dolar katkı payı ile Kalyon YEKA GES 5 Elektrik Üretim AŞ.

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