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    Anlık Bildirim

    Telefon dolandırıcılığına yapay zeka çözümü: "Yapay zeka babaanne"

    Günümüzde telefon dolandırıcılığı, özellikle yaşlıları etkileyen önemli bir problem. O2 bu soruna çözüm için yaşlı bir kadın taklidi yapan bir yapay zeka karakteri geliştirdi.
    Telefon dolandırıcılığına yapay zeka çözümü: Yapay zeka babaanne Tam Boyutta Gör
    Gün geçtikçe gelişen ve hayatımızın bir parçası olan yapay zeka, etik tartışmaları beraberinde getiriyor. Bununla beraber yapay zekanın insanlar için faydalı yeni kullanım alanları da geliştiriliyor. İngiliz telekom operatörü O2'nin bulduğu ilginç yöntem bunlardan biri.

    Telefon dolandırıcıları kendi yöntemleriyle vuruluyor

    Günümüzde telefon dolandırıcılığı, sıklıkla kullanılan ve özellikle yaşlıları etkileyen önemli bir problem. O2 bu soruna çözüm için yaşlı bir kadın taklidi yapan bir yapay zeka karakteri geliştirerek dolandırıcıları kendi yöntemleriyle vurmayı hedefliyor. "Yapay zeka babanne", dolandırıcılık listesinde yer alan veya sahte aramalar olduğundan şüphelenilen numaralardan gelen çağrılarda devreye giriyor.

    Dijital büyükanne çağrıları yanıtlayarak, zeki ve mizahi sözlerle dolandırıcıları meşgul ediyor. Böylece dolandırıcıların zamanını çalarak gerçek kişilerin dolandırılmasının önüne geçiyor. Videoda görülebileceği gibi, yapay zeka kadın dolandırıcılarla sonsuz konuşmalar yapabiliyor, hatta bu kişileri meşgul etmek için sahte kişisel bilgiler bile verebiliyor. Bu zeki ve eğlenceli yöntem, yapay zekanın kullanım alanlarının ne kadar çeşitli olabileceğini göstermesi açısından önemli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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