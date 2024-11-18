Telefon dolandırıcılığına yapay zeka çözümü: "Yapay zeka babaanne"

Telefon dolandırıcıları kendi yöntemleriyle vuruluyor
Günümüzde telefon dolandırıcılığı, sıklıkla kullanılan ve özellikle yaşlıları etkileyen önemli bir problem. O2 bu soruna çözüm için yaşlı bir kadın taklidi yapan bir yapay zeka karakteri geliştirerek dolandırıcıları kendi yöntemleriyle vurmayı hedefliyor. "Yapay zeka babanne", dolandırıcılık listesinde yer alan veya sahte aramalar olduğundan şüphelenilen numaralardan gelen çağrılarda devreye giriyor.
Dijital büyükanne çağrıları yanıtlayarak, zeki ve mizahi sözlerle dolandırıcıları meşgul ediyor. Böylece dolandırıcıların zamanını çalarak gerçek kişilerin dolandırılmasının önüne geçiyor. Videoda görülebileceği gibi, yapay zeka kadın dolandırıcılarla sonsuz konuşmalar yapabiliyor, hatta bu kişileri meşgul etmek için sahte kişisel bilgiler bile verebiliyor. Bu zeki ve eğlenceli yöntem, yapay zekanın kullanım alanlarının ne kadar çeşitli olabileceğini göstermesi açısından önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir