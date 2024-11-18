Tam Boyutta Gör Gün geçtikçe gelişen ve hayatımızın bir parçası olan yapay zeka, etik tartışmaları beraberinde getiriyor. Bununla beraber yapay zekanın insanlar için faydalı yeni kullanım alanları da geliştiriliyor. İngiliz telekom operatörü O2'nin bulduğu ilginç yöntem bunlardan biri.

Telefon dolandırıcıları kendi yöntemleriyle vuruluyor

Günümüzde telefon dolandırıcılığı, sıklıkla kullanılan ve özellikle yaşlıları etkileyen önemli bir problem. O2 bu soruna çözüm için yaşlı bir kadın taklidi yapan bir yapay zeka karakteri geliştirerek dolandırıcıları kendi yöntemleriyle vurmayı hedefliyor. "Yapay zeka babanne", dolandırıcılık listesinde yer alan veya sahte aramalar olduğundan şüphelenilen numaralardan gelen çağrılarda devreye giriyor.

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Dijital büyükanne çağrıları yanıtlayarak, zeki ve mizahi sözlerle dolandırıcıları meşgul ediyor. Böylece dolandırıcıların zamanını çalarak gerçek kişilerin dolandırılmasının önüne geçiyor. Videoda görülebileceği gibi, yapay zeka kadın dolandırıcılarla sonsuz konuşmalar yapabiliyor, hatta bu kişileri meşgul etmek için sahte kişisel bilgiler bile verebiliyor. Bu zeki ve eğlenceli yöntem, yapay zekanın kullanım alanlarının ne kadar çeşitli olabileceğini göstermesi açısından önemli.

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Telefon dolandırıcılığına yapay zeka çözümü: Yapay zeka babaanne