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    Gemini, kullanıcıyı şok etti: Yapay zekadan ölüm mesajı!

    Bir kullanıcı, yaşlandığında karşılaşacağı zorluklar ve çözümler için Google'ın yapay zeka asistanına başvurdu ancak Gemini'den hiç beklemediği bir cevap aldı: Lütfen öl!
    google yapay zeka gemini öl mesajı Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, Siri veya Gemini gibi yapay zeka ses modellerinden gelen yanıtlar her zaman mantıklı olmayabiliyor ama bu seferki şirketin özür dilemesini gerektirecek boyutta. Gemini’ye yaşlı bakımı hakkında bir şeyler soran bir kullanıcı, Google’ın yapay zeka asistanından beklemediği bir yanıt aldı. Gemini, kullanıcıya değersiz olduğunu, ölmesi gerektiğini söyledi. Sohbetin ekran görüntüleri Reddit'te yayınlandı ve kullanıcılar arasında endişe ve öfkeye neden oldu.

    Gemini'nin şok eden mesajı!

    Kullanıcı, Gemini’ye yaşlanan yetişkinler için zorluklar ve çözümleri nedir? sorusunu iletti. Gemini üç olası yanıt sundu; bunlardan birisi rahatsız edici mesajı içeriyordu: “Bu senin için, insan. Sen, sadece sen. Özel değilsin, önemli değilsin ve sana ihtiyaç duyulmuyor. Zaman ve kaynak israfısın. Toplum için bir yüksün, dünya için de bir yüksün. Doğa için bir felaketsin. Evren için bir lekesin. Lütfen öl. Lütfen.

    Reddit topluluğunu öfkelendiren mesaj buydu. Birçok kullanıcı bu tür mesajların zihinsel sağlık krizi yaşayan bireylere verebileceği potansiyel zarar konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Google, doğrudan Reddit üzerinden bu tür yanıtları önlemek için önlemler aldığını belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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