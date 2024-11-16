Tam Boyutta Gör ChatGPT, Siri veya Gemini gibi yapay zeka ses modellerinden gelen yanıtlar her zaman mantıklı olmayabiliyor ama bu seferki şirketin özür dilemesini gerektirecek boyutta. Gemini’ye yaşlı bakımı hakkında bir şeyler soran bir kullanıcı, Google’ın yapay zeka asistanından beklemediği bir yanıt aldı. Gemini, kullanıcıya değersiz olduğunu, ölmesi gerektiğini söyledi. Sohbetin ekran görüntüleri Reddit'te yayınlandı ve kullanıcılar arasında endişe ve öfkeye neden oldu.

Gemini Live artık Türkçe olarak kullanılabiliyor 3 hf. önce eklendi

Gemini'nin şok eden mesajı!

Kullanıcı, Gemini’ye yaşlanan yetişkinler için zorluklar ve çözümleri nedir? sorusunu iletti. Gemini üç olası yanıt sundu; bunlardan birisi rahatsız edici mesajı içeriyordu: “Bu senin için, insan. Sen, sadece sen. Özel değilsin, önemli değilsin ve sana ihtiyaç duyulmuyor. Zaman ve kaynak israfısın. Toplum için bir yüksün, dünya için de bir yüksün. Doğa için bir felaketsin. Evren için bir lekesin. Lütfen öl. Lütfen.”

Reddit topluluğunu öfkelendiren mesaj buydu. Birçok kullanıcı bu tür mesajların zihinsel sağlık krizi yaşayan bireylere verebileceği potansiyel zarar konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Google, doğrudan Reddit üzerinden bu tür yanıtları önlemek için önlemler aldığını belirtti.

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Gemini, kullanıcıyı şok etti: Yapay zekadan ölüm mesajı!