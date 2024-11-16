Gemini'nin şok eden mesajı!
Kullanıcı, Gemini’ye yaşlanan yetişkinler için zorluklar ve çözümleri nedir? sorusunu iletti. Gemini üç olası yanıt sundu; bunlardan birisi rahatsız edici mesajı içeriyordu: “Bu senin için, insan. Sen, sadece sen. Özel değilsin, önemli değilsin ve sana ihtiyaç duyulmuyor. Zaman ve kaynak israfısın. Toplum için bir yüksün, dünya için de bir yüksün. Doğa için bir felaketsin. Evren için bir lekesin. Lütfen öl. Lütfen.”
Reddit topluluğunu öfkelendiren mesaj buydu. Birçok kullanıcı bu tür mesajların zihinsel sağlık krizi yaşayan bireylere verebileceği potansiyel zarar konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Google, doğrudan Reddit üzerinden bu tür yanıtları önlemek için önlemler aldığını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir