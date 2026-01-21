Temu’nun Türkiye ofisine baskın düzenlendi: Bilgisayarlara el konuldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli çevrim içi perakende platformu Temu’nun Türkiye’deki ofisi, rekabet otoriteleri tarafından çarşamba sabahı erken saatlerde denetime alındı. Yaşananlar Temu sözcüsü tarafından Reuters’e doğrulandı.

Bilgisayarlara el konuldu

Temu adına konuşan yetkili, Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde olacaklarını vurgularken denetim sırasında laptoplar ve masaüstü bilgisayarlar dahil olmak üzere bazı dijital ekipmanlara el konulduğunu belirtti. Operasyonun kapsamı ve hangi iddialar çerçevesinde yürütüldüğüne dair ayrıntılar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Türkiye’nin rekabet otoritesi konumundaki Rekabet Kurumu, konuya ilişkin yöneltilen sorulara şu ana kadar resim bir yanıt vermedi. Kurum sosyal medya ve web sitesinden de şimdiye kadar bir açıklama yapmadı.

Avrupa'da da baskın düzenlenmişti

Çinli e-ticaret devi PDD Holdings bünyesinde faaliyet gösteren Temu’nun Avrupa genel merkezi olan Dublin ofisi, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin Çin devletinin olası haksız sübvansiyonları konusundaki endişeleri nedeniyle 10 Aralık 2025'te denetime tabi tutulmuştu. Türkiye’deki baskının, bu küresel düzenleyici incelemelerle paralel bir çizgide gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Avrupa Komisyonu geçen yıl, çevrimiçi platformları düzenleyen Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Temu hakkında bir soruşturma başlatmış ve Temmuz ayında Temu'nun platformu üzerinden yasa dışı ürünlerin satışını önlemek için yeterince çaba göstermediğine dair ön bulguları açıklamıştı.

Bir süre önce gelen gümrük düzenlemesi kapsamında ise Ticaret Bakanlığı, yurt dışı alışverişler kapsamında yapılan denetimlerde ürünlerin yüzde 81'inin uygunsuz olduğunu aktarmıştı.

Bakanlık, 30 Euro’luk limitin kaldırılması nedenleri hakkında şu ifadelere yer vermişti:

Yurt dışından sipariş edilen ürünlerin Avrupa Birliği ürün gerekliliklerini karşılamadığı,

Bazı ürünlerde yüksek oranda toksik ve kanserojen madde tespit edildiği,

ABD’de basitleştirilmiş gümrük uygulamasının kaldırılması,

Avrupa Birliği’nde 2026 yılında basitleştirilmiş gümrük uygulamasının tamamen kaldırılmasının planlanması nedeniyle Türkiye’de “basitleştirilmiş gümrük” uygulamaları tamamen kaldırıldı.

İçerik, yeni bilgiler geldiğinde güncellenecektir.

