OpenAI’da Pentagon krizi: Donanım lideri istifa ettiğini açıkladı

Yapay zeka şirketi OpenAI, ABD Savunma Bakanlığı ile yaptığı anlaşma sonrası ciddi bir iç krizle karşı karşıya kaldı. Şirketin donanım ekibine liderlik eden Caitlin Kalinowski, Pentagon ile yapılan tartışmalı iş birliğine tepki olarak görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kalinowski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kararın kolay olmadığını vurgularken ulusal güvenlikte yapay zekanın rolünü kabul ettiğini ancak bazı sınırların yeterince tartışılmadan geçildiğini düşündüğünü söyledi. Kalinowski, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda “Amerikalıların yargı denetimi olmadan gözetlenmesi ve insan onayı olmadan ölümcül otonom sistemlerin kullanılması, ele alındığından çok daha fazla tartışılmayı hak eden sınırlar” dedi.

“İnsanlar değil, ilkelerle ilgili”

Kalinowski ayrıca bu kararın kişisel bir çatışmadan kaynaklanmadığını vurguladı. Açıklamasında OpenAI CEO’su Sam Altman ve şirket çalışanlarına büyük saygı duyduğunu ifade ederek ayrılığının “insanlardan değil ilkelerden kaynaklandığını” söyledi.

Kalinowski daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda itirazının doğrudan anlaşmanın içeriğinden çok anlaşmanın duyurulma süreci ve yönetişim mekanizmalarının eksikliği ile ilgili olduğunu belirtti. Kendisine göre şirketin açıklaması, koruyucu mekanizmalar ve sınırlar net şekilde belirlenmeden aceleyle yapılmıştı. Kalinowski’ye göre bu tür kritik teknolojilerin kullanımına ilişkin kararlar hızlı anlaşmalar veya duyurularla değil, dikkatli bir yönetişim süreciyle ele alınmalı.

OpenAI: “Kırmızı çizgilerimiz net”

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada ise Pentagon ile yapılan anlaşmanın yapay zekanın ulusal güvenlik alanında sorumlu kullanımını mümkün kılacak bir çerçeve sunduğu savunuldu. OpenAI, anlaşmada bazı kesin sınırlar olduğunu belirterek ABD içinde kitlesel gözetim ve otonom ölümcül silahların olmayacağını vurguladı.

Şirket, yapay zeka teknolojisinin gizli ortamlarda kullanılmasına izin veren bu anlaşmanın, sözleşme hükümlerinin yanı sıra teknik güvenlik önlemleriyle desteklenen çok katmanlı bir yaklaşım içerdiğini ifade etti. Ayrıca çalışanlar, hükümetler, sivil toplum ve küresel topluluklarla tartışmaların devam edeceğini de ekledi.

Pentagon anlaşmasının ardından yaşanan tartışmaların OpenAI’ın kamuoyundaki algısını da etkilediği görülüyor. Verilere göre, şirketin popüler sohbet botu ChatGPT için uygulama kaldırma oranı yüzde 295 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde rakip yapay zeka uygulaması Claude ise App Store listelerinde hızla yükseldi.

