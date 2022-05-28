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    Anlık Bildirim

    TerraForm Labs’in yeni blockchain ağı Terra 2.0 yayına girdi

    Terra ekosistemi ikiye bölündü. Terra 2.0'ın yayına girdi ve eski eski Terra ağı, Terra Classic ismini aldı.                                                               
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    Terra 2.0 yayına girdi
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    Blockchain ve kripto para sektörünün son dönemdeki en önemli gelişmelerinden birisi şüphesiz Terra ekosisteminin çökmesi oldu. Blockchain ağının algoritmik stablecoin’i olan UST’nin aşırı depeg yaşaması sonrası yaşanan çöküş, LUNA ve UST’nin değerinin 0’ı görmesine neden oldu. Son olarak Terra, Terra Classic ve Terra 2.0 olmak üzere iki farklı ağa ayrıldı.

    Terra 2.0 ve LUNA 2.0 ile birlikte Airdrop’lar başlıyor

    Terra ekosisteminin çökmesi sonrası Terra’nın CEO’su Do Kwon, 2. ağı yeniden yapılandırma planını topluluğa sunmuştu. Bu öneride ağın iki farklı ağa ayrılması ve çöken ağın Terra Classic olarak adlandırılması yer alıyordu. Bu öneri sonrası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao olmak üzere birçok kişi bu öneriye karşı çıktı. Ancak Terra topluluğunun yüzde 65’inden fazlası evet oyu ile öneriyi kabul etti.

    Son olarak yeniden yapılandırılan ağ Terra 2.0 olarak yayına açıldı. Eski ağ ise Terra Classic olarak yeniden isimlendirildi.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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