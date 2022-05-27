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    Terra’dan yeni hamle: 1,3 milyar UST yakılacak

    Terra topluluğuna sunulan oylama sonucunda 1,3 milyar TerraUSD'nin (UST) yakımına onay çıktı. Teklife yüzde 99,3 oranında onay verildi.                                     
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    Terra topluluğundan 1,3 Milyar UST’nin yakımına onay çıktı
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    Luna 2.0 ağ güncellemesi ve yapılacak airdrop yatırımcılar tarafından merakla beklenirken, Terra ekosisteminden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Dün sonlanan başka bir oylamanın ardından Terra topluluğu, 1,3 milyar UST yakma işlemine yeşil ışık yaktı. 

    Terra Topluluğundan 1.3 Milyar UST’nin Yakımına Onay 

    Terra topluluğu, projenin topluluk havuzunda bulunan TerraUSD’nin (UST) yakımı için sunulan teklife oy çokluğuyla onay verdi. Söz konusu bu onay ile birlikte gerçekleşecek yakım TerraUSD arzının yüzde 11’ini dolaşımdan kaldırılmış olacak. Yakım işlemi Terra’nın geliştirici şirketi TerraForm Labs tarafından gerçekleştirilecek.

    Ayrıca teklifin yüzde 99,3 gibi büyük bir oranla onaylanmasını da dikkat çeken konular arasında yer aldı.

    Yakım nasıl yapılacak?

    Bunun yanında yakım süreci iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk etapta Terra topluluk havuzundan, tedarikten kalıcı olarak çıkarılacağı bir yakma modülüne yaklaşık 1 milyar UST gönderilecek. Ardından Terraform Labs ekibi, Ethereum blokzincir ağından 370 milyon UST’yi dolaşımdan kaldıracak. 

    Son olarak yeniden başlatılan ağ, Cuma günü hayata geçirilecek ve yeni LUNA 2.0 tokenları, varlıkların sahiplerine airdrop ile gönderilecek.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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