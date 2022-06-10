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    ABD de Terra LUNA’nın peşine düştü

    Terra LUNA ekosisteminin on milyarlarca doları adeta buhar eden çöküşünün ardından ülke düzenleyici kurumları birer birer faaliyetlerini mercek altına almaya başlıyor. 
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    LUNA
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    Sayısız insanı mağdur eden ve hatta intihara sürükleyen Terra LUNA skandalı ile ilgili Güney Kore’den sonra ABD Menkul Kıymetler Komisyonu da inceleme yapmaya başladı. Özellikle pazarlama tarafı ele alınıyor.

    LUNA ve UST’a ABD kancası

    Çöküşün bu denli büyük olmasının belki de en büyük sebebi dolara endeksli olduğu iddia edilen UST stabil para birimi yüksek kâr payı pazarlaması ile yatırımcı topladı. Büyük borsalar sürekli dolara endeksli olduğu şeklinde reklamlar yaptı. Bu gelişmeler LUNA para biriminin de 100$ üzerine tırmanmasını sağladı.

    Ne var ki arka planda vadedildiği gibi UST para biriminin desteklenmemesi ve kurucuların farklı kanallara para aktarması sonrasında çöküş yaşandı ve yatırımcı da içeride kaldı. Bir anda bin kat para kaybeden yatırımcılar sıfırlanmış oldu.

    Komisyon pazarlama tarafında yatırımcıyı koruma kurallarının ihlal edilip edilmediğini araştıracak. Büyük borsaların yaptıkları reklamlar da mercek altında. Diğer taraftan Do Kwon’un sentetik hisse senetleri ticareti yaptığı Mirror Protocol ile ilişkisi de araştırılıyor.

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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