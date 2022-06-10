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    Terra LUNA kurucusu çöküşten önce para mı kaçırdı?

    Terra LUNA kurucusu Do Kwon’un kötü gidişatı önceden fark ettiği ve topluluk fonlarını belirli aralıklarla farklı cüzdanlara aktardığı iddia ediliyor. İddialar oldukça ciddi. 
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    Terra LUNA
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    Neredeyse 30 milyar dolarlık varlığın buhar olmasına sebep olan Terra LUNA çöküşünden pek de etkilenmeyen kurucusu yeni bir çatallanma hayata geçirerek çözüm bulmaya çalışmıştı. Ne var ki otoriteler işin peşini bırakmaya niyetli değil.

    Terra LUNA kurucusuna şok suçlama

    Güney Kore otoritelerinin inceleme başlattığı Terra LUNA kurucusu Do Kwon’un kötü gidişatı önceden bildiği iddia ediliyor. Dolara endeksli geliştirilen ve sürekli kâr payı veren UST para biriminin desteklenmesi için Bitcoin de satın alan Terra Vakfı bununla birlikte çöküşü tetiklemişti.

    Terra Vakfı çalışanlarından bazıları çöküş öncesinde kurucusu Do Kwon’un her ay 80 milyon dolarlık bir varlığı kurumsal fonlardan çıkararak bilinmeyen cüzdanlara aktardığını iddia ediyor. Çalışanlar bu sistemin çökeceği konusunda uyarı yapsa da Do Kwon aksine oranları yüzde 20 seviyesine kadar çıkardı ve kara para aklama işlemlerine devam etti. Bunun da UST birimini çöküşe götürdüğü ifade ediliyor.

    Terra Vakfı ve Do Kwon vergi kaçırma suçlaması ile Güney Kore’de 78 milyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya. Bu iddialar somut delile dayandırılırsa yeni davalar ile LUNA konusu çok farklı yönlere doğru da gidebilir.

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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