Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlar teknolojileri ve yazılımlarıyla endüstrinin öne çıkan firması olan Tesla, “2023 Holiday Update” olarak adlandırılan bir güncelleme ile önemli özellikleri sisteme ekliyor. Bu güncelleme paketinde en dikkat çeken özellik ise bir kaza sırasında aracın hava yastıklarının açılması durumunda Tesla'ların otomatik olarak 911'i arayabilmesi.

Tesla'lar 911'i arayabilecek

Kaza anında 911 gibi acil servislerin doğrudan araç tarafından aranması oldukça hayati bir özellik diyebiliriz. Bunu sadece şehir içi kazalar olarak kafalarda canlandırmamak gerek. Dağlık veya ıssız bir yolda yapılacak kazada acil servise ulaşmak sürücü için zor veya imkansız olabilir. Bu gibi durumlarda aracın acil servise ulaşması kritik önem taşıyor. Ve elbette şehir içi kullanımlarda da bu özelliğin avantajı büyük olacak gibi görünüyor. Tesla, hava hastıklarını açacak büyük kazalarda özelliğin devreye gireceğini söylüyor.

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Bu özelliği ek olarak hafta içinde gelecek olan güncelleme ayrıca Apple Podcast desteğini de içeriyor. Tesla’larda zaten bir süredir Apple Music bulunuyordu. Bu desteğin de gelmesi Apple kullanıcılar için deneyimi iyileştirecektir. Bunlara ek olarak güncellemeyle birlikte kapı kilit sesinin değiştirilmesi, arka tarafta oturanlar için Bluetooth kulaklık desteği, arka ekranda dokunmatik oyun desteği, navigasyonda radar ve trafik ışığı göstergeleri ve yeni kör nokta göstergeleri gibi özellikler gelecek. Ayrıca bu yılki yeni oyun güncellemeleri arasında Castle Doombad adlı bir kule savunma oyunu da yer alıyor.

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Tesla araçlar kaza halinde otomatik olarak acil servisi arayacak