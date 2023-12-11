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    Tesla araçlar kaza halinde otomatik olarak acil servisi arayacak

    Tesla, 2023 Holiday Update adı altında sunacağı güncellemelerle araçlarına yeni özellikler ekliyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise kaza halinde otomatik olarak acil servisi arama özelliği.
    Tesla araçlar kaza halinde otomatik olarak acil servisi arayacak Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlar teknolojileri ve yazılımlarıyla endüstrinin öne çıkan firması olan Tesla, “2023 Holiday Update” olarak adlandırılan bir güncelleme ile önemli özellikleri sisteme ekliyor. Bu güncelleme paketinde en dikkat çeken özellik ise bir kaza sırasında aracın hava yastıklarının açılması durumunda Tesla'ların otomatik olarak 911'i arayabilmesi.

    Tesla'lar 911'i arayabilecek

    Kaza anında 911 gibi acil servislerin doğrudan araç tarafından aranması oldukça hayati bir özellik diyebiliriz. Bunu sadece şehir içi kazalar olarak kafalarda canlandırmamak gerek. Dağlık veya ıssız bir yolda yapılacak kazada acil servise ulaşmak sürücü için zor veya imkansız olabilir. Bu gibi durumlarda aracın acil servise ulaşması kritik önem taşıyor. Ve elbette şehir içi kullanımlarda da bu özelliğin avantajı büyük olacak gibi görünüyor. Tesla, hava hastıklarını açacak büyük kazalarda özelliğin devreye gireceğini söylüyor.

    Bu özelliği ek olarak hafta içinde gelecek olan güncelleme ayrıca Apple Podcast desteğini de içeriyor. Tesla’larda zaten bir süredir Apple Music bulunuyordu. Bu desteğin de gelmesi Apple kullanıcılar için deneyimi iyileştirecektir. Bunlara ek olarak güncellemeyle birlikte kapı kilit sesinin değiştirilmesi, arka tarafta oturanlar için Bluetooth kulaklık desteği, arka ekranda dokunmatik oyun desteği, navigasyonda radar ve trafik ışığı göstergeleri ve yeni kör nokta göstergeleri gibi özellikler gelecek. Ayrıca bu yılki yeni oyun güncellemeleri arasında Castle Doombad adlı bir kule savunma oyunu da yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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