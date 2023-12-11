Tesla araçlar kaza halinde otomatik olarak acil servisi arayacak

Tesla'lar 911'i arayabilecek
Kaza anında 911 gibi acil servislerin doğrudan araç tarafından aranması oldukça hayati bir özellik diyebiliriz. Bunu sadece şehir içi kazalar olarak kafalarda canlandırmamak gerek. Dağlık veya ıssız bir yolda yapılacak kazada acil servise ulaşmak sürücü için zor veya imkansız olabilir. Bu gibi durumlarda aracın acil servise ulaşması kritik önem taşıyor. Ve elbette şehir içi kullanımlarda da bu özelliğin avantajı büyük olacak gibi görünüyor. Tesla, hava hastıklarını açacak büyük kazalarda özelliğin devreye gireceğini söylüyor.
Bu özelliği ek olarak hafta içinde gelecek olan güncelleme ayrıca Apple Podcast desteğini de içeriyor. Tesla’larda zaten bir süredir Apple Music bulunuyordu. Bu desteğin de gelmesi Apple kullanıcılar için deneyimi iyileştirecektir. Bunlara ek olarak güncellemeyle birlikte kapı kilit sesinin değiştirilmesi, arka tarafta oturanlar için Bluetooth kulaklık desteği, arka ekranda dokunmatik oyun desteği, navigasyonda radar ve trafik ışığı göstergeleri ve yeni kör nokta göstergeleri gibi özellikler gelecek. Ayrıca bu yılki yeni oyun güncellemeleri arasında Castle Doombad adlı bir kule savunma oyunu da yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.