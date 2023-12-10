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    Tesla Cybertruck'un köşeli hatları ve çelik gövdesi uzmanları endişelendiriyor

    Tesla Cybertruck, köşeli, aykırı tasarımı ve çelik gövdesiyle tartışma yaratmaya devam ediyor. Paslanmaz çelikten yapılan düz paneller ve keskin köşeler güvenlik uzmanlarını endişelendiriyor.
    Cybertruck'un köşeli hatları ve çelik gövdesi endişe yaratıyor Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda tanıtılan Tesla Cybertruck, köşeli, aykırı tasarımı ve çelik gövdesiyle tartışma yaratmaya devam ediyor. Paslanmaz çelikten yapılan düz paneller ve keskin köşeler güvenlik uzmanlarını endişelendiriyor. Özellikle yaya güvenliği konusu soru işareti oluşturuyor.

    Tesla'ya göre Cybertruck'ın önünde ve arkasında bulunan özel çubuklar çarpışma sırasında enerjiyi yayarak çarpışma etkisini azaltıyor. Elon Musk da Cybertruck'ın yüksek güvenlik düzeyine sahip olduğunu ve bu konuda diğer kamyonetlerden daha başarılı olduğunu iddia ediyor. Ayrıca düzenleyici kurumlardan onay aldığını da belirtiyor.

    Kalın çelik gövde ve ağırlık problem yaratabilir

    Ancak uzmanlar yine de şüpheli yaklaşıyor. IIHS'nin eski başkanı Adrian Lund endişelerini dile getiriyor: "Eğer aracın dışını kalın çelikten yaparsanız insanlar kafasını çarptıklarında daha çok zarar görür."

    George Washington Üniversitesi'nde otomotiv güvenliği profesörü olan Samer Hamdar, elektrikli kamyonetteki burulma bölgeleriyle ilgili endişelerini dile getirdi. Ancak "şok emici mekanizma" gibi diğer özelliklerin potansiyel olarak bu endişeleri giderebileceğini kabul ediyor.

    Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Güvenli Ulaşım Araştırma Merkezi'nin yöneticisi Julia Griswold ise kamyonun ağırlığı ve yüksek ivmelenmesiyle ilgili endişelerini dile getiriyor.

    Avrupa Taşımacılık Güvenliği Konseyi ise Tesla'nın Cybertruck'ı Avrupa'da piyasaya sürmemesini umut eden bir bildiri yayınladı. "Bu büyüklükte, güçte ve ciddi ağırlıkta bir aracın, çarpışma durumunda yayalar ve bisikletliler için önemli bir risk oluşturacağını" eklediler. Ancak aynı endişenin, Avrupa yollarında yaygın olarak bulunan çoğu araçtan önemli ölçüde daha büyük olan birçok Amerikan kamyoneti için de geçerli olabileceğini belirtmekte fayda var.

    Avrupa pazarına girmede zorluk yaşayabilir

    Tesla'nın baş mühendisi, Top Gear ile yaptığı röportajda bu konuyu ele alarak yaya güvenliğine ilişkin Avrupa güvenlik düzenlemelerinin, keskin kenarlara sahip Cybertruck'un Avrupa'da piyasaya sürülmesinde zorluklar yaratabileceğini kabul etti.

    NHTSA'nın eski başkanı David Friedman bu endişeyi vurgulayarak şöyle konuştu: "Eğer burulma bölgesi olan başka bir araçla çarpışırsanız ve aracınız daha az deforme oluyorsa, daha fazla deforme olan araç enerjiyi emer, sizinki ise daha sağlam kalır."

    Konuyla ilgili kesin bir görüş belirtmeden önce kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesini beklemek gerekiyor. Ayrıca, Tesla Cybertruck'ın potansiyel müşterilerinin yukarıda belirtilen endişeler nedeniyle satın almaktan vazgeçmeyeceği de aşikar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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