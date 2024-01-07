Tesla, Çin'de 1.6 milyon aracını geri çağırdı

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Elon Musk'ın Tesla şirketi, Çin'e ihraç edilen 1,6 milyondan fazla elektrikli aracını geri çağırdı. Bildirimde, otomatik direksiyon işlevi devreye girdiğinde, sürücülerin kombine sürüş işlevini yanlış kullanabileceği ve bunun kaza riskini artırabileceği belirtildi.

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 1 ay önce eklendi

Tesla, Çin'de 1,6 milyondan fazla elektrikli aracını otomatik destekli direksiyon ve kapı mandalı kontrollerindeki sorunlar nedeniyle geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Pekin ve Şangay'daki Tesla Motors'un sorunları gidermek için uzaktan yükseltmeler kullanacağını, bu nedenle çoğu durumda araç sahiplerinin Tesla servis merkezlerini ziyaret etmelerine gerek kalmayacağını duyurdu.

Otomatik direksiyon yardımı işleviyle ilgili sorunlar nedeniyle 1,6 milyon ithal Tesla Model S, Model X, Model 3 ve Model Y araç geri çağrıldı.

Bildirimde, otomatik direksiyon işlevi devreye girdiğinde, sürücülerin kombine sürüş işlevini yanlış kullanabileceği ve bunun kaza riskini artırabileceği belirtildi.

Model S ve Model X EV'ler için kapı kilidi açma kontrolünü düzeltmeye yönelik geri çağırma, 26 Ekim 2022 ile 16 Kasım 2023 tarihleri arasında üretilen 7.538 aracı etkiliyor. Bu işlemin çarpışma sırasında kapı mandallarının açılmasını önlemek için gerekli olduğu kaydedildi.

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