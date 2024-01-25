Elon Musk: Ticaret engeli olmazsa Çinli elektrikli araçlar rakiplerini “yok edecek”

Musk'tan ticari engel çağrısı
Musk, analistlerle yaptığı kazanç çağrısı sonrası yaptığı açıklamada, Çinli otomobil şirketlerinin çok rekabetçi şirketler olduklarını ve herhangi bir ticaret engeli konulmazsa, dünyadaki diğer otomobil şirketlerinin çoğunu yerle bir edeceklerini söyledi. Musk aynı zamanda "adil, hakkaniyetli ve açık bir iş ortamının sürdürülmesini" savunduğunu sözlerine ekledi.
Yani Tesla, fiyatları çok daha fazla indiremeyecek. Bu da zaten maliyet avantajı olan Çinli üreticilerin işine gelecektir. Tesla, rekabeti sürdürmek için yoğun mesai harcayarak 2025’in ikinci yarısında uygun fiyatlı -25.000 dolar- otomobil üreteceklerini söyledi. Bu aracın "Redwood" kod adlı kompakt bir crossover olacağı belirtiliyor.
Madalyonun öteki tarafına baktığımızda ise Çinli markalar için de her şey iyi değil. Elektrikli araç üreten çok sayıda Çinli firma var ve bunlar sadece bu yıl 100’den fazla yeni model üretmeyi planlıyor. Çin pazarı doygunluğa ulaşırken küresel pazarda varlık gösteremeyen firmaları çok zor bir süreç bekliyor. Çinli firmaların özellikle marka bilinirliği nedeniyle Avrupa ama özellikle ABD’de yollarının uzun olduğu söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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