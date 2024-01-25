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    Elon Musk: Ticaret engeli olmazsa Çinli elektrikli araçlar rakiplerini “yok edecek”

    Çinli elektrikli araç üreticileri köklü otomotiv firmalarıyla birlikte Tesla ve Elon Musk’ı da korkutuyor. Musk, ticaret engelleri olmazsa Çinli firmaların rakiplerini yerle bir edeceğini söylüyor.
    Elon Musk’tan Çinli elektrikli araçlar için acil önlem çağrısı Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO'su Elon Musk yaptığı açıklamada Çinli otomobil üreticilerinin ticari engeller olmazsa küresel rakiplerini "yerle bir edeceğini" söyledi. Musk'ın bu yorumu, Warren Buffett destekli BYD'nin - daha ucuz modelleri ve daha çeşitli bir ürün yelpazesiyle -, geçtiğimiz çeyrekte dünyanın en çok satan elektrikli araç şirketi olarak Tesla'yı geride bırakmasının ardından geldi.

    Musk'tan ticari engel çağrısı

    Musk, analistlerle yaptığı kazanç çağrısı sonrası yaptığı açıklamada, Çinli otomobil şirketlerinin çok rekabetçi şirketler olduklarını ve herhangi bir ticaret engeli konulmazsa, dünyadaki diğer otomobil şirketlerinin çoğunu yerle bir edeceklerini söyledi. Musk aynı zamanda "adil, hakkaniyetli ve açık bir iş ortamının sürdürülmesini" savunduğunu sözlerine ekledi.

    Elon Musk’tan Çinli elektrikli araçlar için acil önlem çağrısı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Musk’ın ve diğer firmaların endişelenmek için sebepleri var. Tesla, satış anlamdaki liderliğini korumak için 2023’te bir fiyat savaşı başlatmıştı. Buna Çinlilerle birlikte diğer üreticiler de uydu. En nihayetinde Tesla Model Y yılın en çok satan otomobili olsa da Çinlilerin yükselişi kesilmedi. Ek olarak Musk, Tesla’nın mevcut ürün gamıyla maliyet düşüşünün sınırına ulaştığının altını çizdi.

    Yani Tesla, fiyatları çok daha fazla indiremeyecek. Bu da zaten maliyet avantajı olan Çinli üreticilerin işine gelecektir. Tesla, rekabeti sürdürmek için yoğun mesai harcayarak 2025’in ikinci yarısında uygun fiyatlı -25.000 dolar- otomobil üreteceklerini söyledi. Bu aracın "Redwood" kod adlı kompakt bir crossover olacağı belirtiliyor.

    Madalyonun öteki tarafına baktığımızda ise Çinli markalar için de her şey iyi değil. Elektrikli araç üreten çok sayıda Çinli firma var ve bunlar sadece bu yıl 100’den fazla yeni model üretmeyi planlıyor. Çin pazarı doygunluğa ulaşırken küresel pazarda varlık gösteremeyen firmaları çok zor bir süreç bekliyor. Çinli firmaların özellikle marka bilinirliği nedeniyle Avrupa ama özellikle ABD’de yollarının uzun olduğu söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1644 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    Tesla, byd ve
    5 etiket daha çin elon musk elektrikli otomobil Teknoloji Haberleri Yaşam
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