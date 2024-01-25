Elon Musk: Ticaret engeli olmazsa Çinli elektrikli araçlar rakiplerini “yok edecek”

Tam Boyutta Gör Tesla CEO'su Elon Musk yaptığı açıklamada Çinli otomobil üreticilerinin ticari engeller olmazsa küresel rakiplerini "yerle bir edeceğini" söyledi. Musk'ın bu yorumu, Warren Buffett destekli BYD'nin - daha ucuz modelleri ve daha çeşitli bir ürün yelpazesiyle -, geçtiğimiz çeyrekte dünyanın en çok satan elektrikli araç şirketi olarak Tesla'yı geride bırakmasının ardından geldi.

Musk'tan ticari engel çağrısı

Musk, analistlerle yaptığı kazanç çağrısı sonrası yaptığı açıklamada, Çinli otomobil şirketlerinin çok rekabetçi şirketler olduklarını ve herhangi bir ticaret engeli konulmazsa, dünyadaki diğer otomobil şirketlerinin çoğunu yerle bir edeceklerini söyledi. Musk aynı zamanda "adil, hakkaniyetli ve açık bir iş ortamının sürdürülmesini" savunduğunu sözlerine ekledi.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Musk’ın ve diğer firmaların endişelenmek için sebepleri var. Tesla, satış anlamdaki liderliğini korumak için 2023’te bir fiyat savaşı başlatmıştı. Buna Çinlilerle birlikte diğer üreticiler de uydu. En nihayetinde Tesla Model Y yılın en çok satan otomobili olsa da Çinlilerin yükselişi kesilmedi. Ek olarak Musk, Tesla’nın mevcut ürün gamıyla maliyet düşüşünün sınırına ulaştığının altını çizdi.

Resmen onaylandı: Uygun fiyatlı Tesla, 2025’te geliyor 5 sa. önce eklendi

Yani Tesla, fiyatları çok daha fazla indiremeyecek. Bu da zaten maliyet avantajı olan Çinli üreticilerin işine gelecektir. Tesla, rekabeti sürdürmek için yoğun mesai harcayarak 2025’in ikinci yarısında uygun fiyatlı -25.000 dolar- otomobil üreteceklerini söyledi. Bu aracın "Redwood" kod adlı kompakt bir crossover olacağı belirtiliyor.

Madalyonun öteki tarafına baktığımızda ise Çinli markalar için de her şey iyi değil. Elektrikli araç üreten çok sayıda Çinli firma var ve bunlar sadece bu yıl 100’den fazla yeni model üretmeyi planlıyor. Çin pazarı doygunluğa ulaşırken küresel pazarda varlık gösteremeyen firmaları çok zor bir süreç bekliyor. Çinli firmaların özellikle marka bilinirliği nedeniyle Avrupa ama özellikle ABD’de yollarının uzun olduğu söyleniyor.

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Elon Musk’tan Çinli elektrikli araçlar için acil önlem çağrısı