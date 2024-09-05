Tesla’nın beklenen otonom sürüş özelliği 2025’te Türkiye’ye geliyor

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Tam Boyutta Gör Tesla, FSD (Full Self-Driving, Tam Otonom Sürüş) adındaki gelişmiş sürücü destek yazılımını geliştirmeye devam ediyor. Elektrikli otomobil devi, bugün yaptığı bir açıklamada FSD yazılımının 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’da ve Çin'de kullanıma sunulacağını, regülasyon onayının beklendiğini duyurdu. Türkiye’de satılan Model Y araçları Almanya fabrikasından ithal ediliyor.

Tesla FSD, Türkiye, Avrupa ve Çin'e geliyor

Tesla’nın yapay zeka birimi tarafından X üzerinden paylaşılan yol haritasına göre Tesla, bu yıl boyunca FSD'yi geliştirmeye ve yazılımı en yeni aracı olan Cybertruck'a yerleştirmeye odaklanacak. Bununla birlikte şirket, gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren, gerekli onayları almaları halinde Avrupa ve Çin'de de FSD’yi kullanıma sunacağını söyledi.

Hatırlanacağı üzere CEO Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Tesla'nın yıl sonuna kadar her iki bölgede de FSD için düzenleyici onay almasının muhtemel olduğunu açıklamıştı. Musk, bugün yaptığı açıklamada ise FSD'nin sağdan direksiyonlu pazarlarda ilk çeyreğin sonlarında veya Nisan-Haziran döneminin başlarında piyasaya sürülebileceğini söyledi. Musk, genellikle bu tarihleri tutturamamasıyla ünlü.

Bu arada FSD (Full Self-Driving, Tam Otonom Sürüş), büyük oranda hatalı bir adlandırmaya sahip. FSD aslında araçlarını tamamen otonom hale getirme yeteneğine sahip değil. Sürücülerin hala direksiyon başında oturmaları ve yollara bakmaları ve gerektiğinde devralmaları gerekiyor. FSD, Avrupa ve Çin’de halihazırda mevcut olan Autopilot'un yükseltilmiş hali konumunda. Şimdiye kadar FSD olarak adlandırılan teknoloji, Musk’ın Tesla’yı daha yapay zeka merkezli bir şirket haline getirme ve otonom sürüş teknolojisine doğru ilerleme stratejisinin temel dayanaklarından biri oldu. Musk, 2016′dan beri yatırımcılara Tesla’nın tamamen kendi kendine sürüş teknolojisini sunacağına dair söz veriyor. Ancak şirket, teknik ve düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle şimdiye kadar bu taahhüdü yerine getiremedi.

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Şirket ayrıca bu ay Actually Smart Summon, Cybertruck için FSD ve önümüzdeki ay daha az müdahale gerektiren yazılımın 13. sürümü gibi diğer özelliklerin de geleceğini duyurdu. Tesla, 10 Ekim tarihinde bir sonraki aracı olan robotaksi (Cybercab) aracının tanıtımını yapmayı planlıyor.

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