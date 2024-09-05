Tesla’nın beklenen otonom sürüş özelliği 2025’te Türkiye’ye geliyor

Tesla FSD, Türkiye, Avrupa ve Çin'e geliyor
Tesla’nın yapay zeka birimi tarafından X üzerinden paylaşılan yol haritasına göre Tesla, bu yıl boyunca FSD'yi geliştirmeye ve yazılımı en yeni aracı olan Cybertruck'a yerleştirmeye odaklanacak. Bununla birlikte şirket, gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren, gerekli onayları almaları halinde Avrupa ve Çin'de de FSD’yi kullanıma sunacağını söyledi.
Hatırlanacağı üzere CEO Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Tesla'nın yıl sonuna kadar her iki bölgede de FSD için düzenleyici onay almasının muhtemel olduğunu açıklamıştı. Musk, bugün yaptığı açıklamada ise FSD'nin sağdan direksiyonlu pazarlarda ilk çeyreğin sonlarında veya Nisan-Haziran döneminin başlarında piyasaya sürülebileceğini söyledi. Musk, genellikle bu tarihleri tutturamamasıyla ünlü.
Bu arada FSD (Full Self-Driving, Tam Otonom Sürüş), büyük oranda hatalı bir adlandırmaya sahip. FSD aslında araçlarını tamamen otonom hale getirme yeteneğine sahip değil. Sürücülerin hala direksiyon başında oturmaları ve yollara bakmaları ve gerektiğinde devralmaları gerekiyor. FSD, Avrupa ve Çin’de halihazırda mevcut olan Autopilot'un yükseltilmiş hali konumunda. Şimdiye kadar FSD olarak adlandırılan teknoloji, Musk’ın Tesla’yı daha yapay zeka merkezli bir şirket haline getirme ve otonom sürüş teknolojisine doğru ilerleme stratejisinin temel dayanaklarından biri oldu. Musk, 2016′dan beri yatırımcılara Tesla’nın tamamen kendi kendine sürüş teknolojisini sunacağına dair söz veriyor. Ancak şirket, teknik ve düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle şimdiye kadar bu taahhüdü yerine getiremedi.
Şirket ayrıca bu ay Actually Smart Summon, Cybertruck için FSD ve önümüzdeki ay daha az müdahale gerektiren yazılımın 13. sürümü gibi diğer özelliklerin de geleceğini duyurdu. Tesla, 10 Ekim tarihinde bir sonraki aracı olan robotaksi (Cybercab) aracının tanıtımını yapmayı planlıyor.Kaynakça https://x.com/Tesla_AI/status/1831565197108023493 https://x.com/elonmusk/status/1831601961965080933 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.