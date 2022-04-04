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    Tesla, 2022'nin ilk çeyreğinde rekor sayıda teslimat gerçekleştirdi

    Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve Çin'deki yasaklar nedeniyle zor bir süreç geçiren Tesla, buna rağmen araç teslimatlarında beklentinin üzerine çıkmayı başardı.
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    Tesla'dan 2022'nin ilk çeyreğinde rekor sayıda teslimat
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    Kısa süre önce Almanya'daki fabrikası Giga Berlin'i de faaliyete geçiren Tesla, küresel tedarik sıkıntılarına rağmen yılın ilk çeyreğinde rekor sayıda teslimat gerçekleştirdi. Elon Musk, söz konusu dönemi "son derece zor bir çeyrek" olarak değerlendirdi.

    ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, 2022'nin ilk çeyreğinde küresel çapta 310.048 adet teslimat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde 184.800 adet teslimat yapılmıştı. Bu da yüzde 68 gibi büyük bir artış anlamına geliyor.

    Teslim edilen araçların 295.324 tanesini Model 3 ve Model Y'ler oluşturdu. Toplam 14.724 adet Model S ve Model X de ilk çeyrekte sahiplerine ulaştırıldı.

    Tesla CEO'su Elon Musk, konuyla ilgili açıklamasında "Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve Çin'in sıfır vaka politikası nedeniyle son derece zor bir çeyrek geçirdik. Tesla ekibinin ve önemli tedarikçilerimizin olağanüstü çalışmaları günü kurtardı" ifadelerine yer verdi.

    Çin'de Covid-19 vakaları yeniden yükselişe geçince ülkenin pek çok şehrinde yasaklar arttı. Tesla'nın Şanghay fabrikası da bu durumdan son derece kötü etkilendi. 28 Mart tarihinde fabrikadaki üretim tamamen durduruldu. Şirket 4 Nisan'da yani bugün üretime yeniden başlamayı planlıyordu ancak şehrin büyük bir bölümünde kapanma devam edince planlar suya düştü.

    Tesla, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 20 Nisan'da açıklayacak. Şirket, 2022'de satışlarının yüzde 50 oranında artmasını hedefliyor.

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    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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