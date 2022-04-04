2022'nin ilk çeyreğinde otomotiv pazarı %23,5 daraldı

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Mart ayını geride bırakmamızla birlikte Türkiye'daki otomotiv pazarının 2022 ilk çeyrek karnesi de ortaya çıktı. Buna göre, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 23,5 oranında azalarak 152.050 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları aynı dönemde yüzde 25,3 oranında azalarak 116.834 adet seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 16,5 azalarak 35.216 adet oldu.

Mart ayındaki düşüş ise daha yüksek oldu. Geçen ay otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mart ayına göre yüzde 33,4 azalarak 64.267 adet oldu. Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 azalarak 50.173 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 29,8 azalarak 14.094 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,3 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,8 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,2 azaldı.

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Motor tipine göre otomobil satışları

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre, benzinli otomobil satışları 83.776 adetle yüzde 71,7 pay aldı. Dizel otomobillerin payı ise 17.956 adetle yüzde 15,4'e kadar geriledi. Pek çok modelde dizel seçeneği bulunmadığı için bu çok normal bir sonuç. Hibrit otomobiller 11.227 adet ve yüzde 9,6 pay ile tırmanışta. Ayrıca 2022'nin ilk 3 ayında 1.073 adet elektrikli otomobil satıldığını da belirtelim.

ÖTV matrahları

EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan tabloya göre otomobil satışlarında %45 ve %50'lik dilimlerin hiç payı yok. %60'lık vergi diliminde olan otomobiller de sadece %7 pay almış. Satılan otomobillerin %54'ü ise %80'lik vergi diliminde. Bu sonuç, ÖTV matrahlarının acilen yeniden güncellenmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

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2022'nin ilk çeyreğinde otomotiv pazarı %23,5 daraldı