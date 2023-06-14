Tam Boyutta Gör Makroekonominin Tesla gibi büyük hisse senetleri üzerinde önemli bir etkisi var ve bu cephedeki gelişmeler otomobil üreticisine yardımcı olmuş gibi görünüyor. Öte yandan Tesla’nın dahil olduğu NASDAQ borsası yüzde 10 yükselirken Tesla’nın hisse senedi ise yüzde 51 oranında yükseldi. Peki neden?

Tesla'nın hisseleri uçuyor

Bunun arkasında aslında tek bir neden yok. Bir dizi iyi haber, Tesla'nın piyasanın geri kalanından daha hızlı bir şekilde yükselmesine yardımcı olmuş gibi görünüyor. Bunların en başında ise Tesla’nın şarj konektörü olan NACS’nin (Kuzey Amerika Şarj Standardı) yeni Kuzey Amerika şarj standardı olarak kabul edilmesi yer alıyor. GM ve Ford, kendi elektrikli araçlarının Tesla'nın Supercharger ağından yararlanmaları için konektörü benimseyeceklerini açıkladı. Analistler Tesla'nın on yılın sonuna kadar şarj işinden yılda milyarlarca dolar gelir elde etmeye başlayabileceğine inanıyor.

Tam Boyutta Gör Supercharger ağından elde edilecek potansiyel gelirin ötesinde, NACS'nin benimsenmesi Tesla'nın şarj etme yaklaşımını da doğruluyor. Ayrıca, NACS'nin birleşik şarj standardı olarak kabul edilmesi Kuzey Amerika'daki genel elektrikli araç pazarına da yardımcı olacağı belirtiliyor. Tesla'nın hisselerine muhtemelen yardımcı olan bir diğer şey de, Tesla'nın araçlarına yönelik talebe olan güvenin, öncelikle Tesla'nın geçen ay boyunca sürekli fiyat değişikliklerini yavaşlatması nedeniyle iyileşiyor gibi görünmesi.

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Bunun dışında yatırımcılar içinde önemli göstergeler var. Görünüşe göre Tesla hala bazı envanter araçlarında indirim yapıyor, ancak bu esas olarak Model 3 araçlarını etkiliyor. Bu da yatırımcıları otomobil üreticisinin Model 3 yenilemesinden önce envanteri tasfiye ediyor olabileceğine inanmaya yönlendiriyor.

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Tesla hisseleri inanılmaz bir yükselişte, işte nedeni