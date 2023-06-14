Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla hisseleri inanılmaz bir yükselişte, işte nedeni

    Tesla'nın hisse senedi, şirketin şimdiye kadarki en iyi değer artışlarından biriyle geçen ay yüzde 50'den fazla yükseldi. İşte Tesla'nın hisselerinin yükselme nedeni:
    Oy Ver
    Tesla hisseleri inanılmaz bir yükselişte, işte nedeni Tam Boyutta Gör
    Makroekonominin Tesla gibi büyük hisse senetleri üzerinde önemli bir etkisi var ve bu cephedeki gelişmeler otomobil üreticisine yardımcı olmuş gibi görünüyor. Öte yandan Tesla’nın dahil olduğu NASDAQ borsası yüzde 10 yükselirken Tesla’nın hisse senedi ise yüzde 51 oranında yükseldi. Peki neden?

    Tesla'nın hisseleri uçuyor

    Bunun arkasında aslında tek bir neden yok. Bir dizi iyi haber, Tesla'nın piyasanın geri kalanından daha hızlı bir şekilde yükselmesine yardımcı olmuş gibi görünüyor. Bunların en başında ise Tesla’nın şarj konektörü olan NACS’nin (Kuzey Amerika Şarj Standardı) yeni Kuzey Amerika şarj standardı olarak kabul edilmesi yer alıyor. GM ve Ford, kendi elektrikli araçlarının Tesla'nın Supercharger ağından yararlanmaları için konektörü benimseyeceklerini açıkladı. Analistler Tesla'nın on yılın sonuna kadar şarj işinden yılda milyarlarca dolar gelir elde etmeye başlayabileceğine inanıyor.

    Tesla hisseleri inanılmaz bir yükselişte, işte nedeni Tam Boyutta Gör
    Supercharger ağından elde edilecek potansiyel gelirin ötesinde, NACS'nin benimsenmesi Tesla'nın şarj etme yaklaşımını da doğruluyor. Ayrıca, NACS'nin birleşik şarj standardı olarak kabul edilmesi Kuzey Amerika'daki genel elektrikli araç pazarına da yardımcı olacağı belirtiliyor. Tesla'nın hisselerine muhtemelen yardımcı olan bir diğer şey de, Tesla'nın araçlarına yönelik talebe olan güvenin, öncelikle Tesla'nın geçen ay boyunca sürekli fiyat değişikliklerini yavaşlatması nedeniyle iyileşiyor gibi görünmesi.

    Bunun dışında yatırımcılar içinde önemli göstergeler var. Görünüşe göre Tesla hala bazı envanter araçlarında indirim yapıyor, ancak bu esas olarak Model 3 araçlarını etkiliyor. Bu da yatırımcıları otomobil üreticisinin Model 3 yenilemesinden önce envanteri tasfiye ediyor olabileceğine inanmaya yönlendiriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 6 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    spdıf nedir ırak"tan ne getirilir muhabbet kuşu gagası kesilmezse ne olur dışkıda kan görülmesi doktorsitesi carrera saat orjinal nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X5
    Xiaomi POCO X5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız