Tesla hisseleri inanılmaz bir yükselişte, işte nedeni

Tesla'nın hisseleri uçuyor
Bunun arkasında aslında tek bir neden yok. Bir dizi iyi haber, Tesla'nın piyasanın geri kalanından daha hızlı bir şekilde yükselmesine yardımcı olmuş gibi görünüyor. Bunların en başında ise Tesla’nın şarj konektörü olan NACS’nin (Kuzey Amerika Şarj Standardı) yeni Kuzey Amerika şarj standardı olarak kabul edilmesi yer alıyor. GM ve Ford, kendi elektrikli araçlarının Tesla'nın Supercharger ağından yararlanmaları için konektörü benimseyeceklerini açıkladı. Analistler Tesla'nın on yılın sonuna kadar şarj işinden yılda milyarlarca dolar gelir elde etmeye başlayabileceğine inanıyor.
Bunun dışında yatırımcılar içinde önemli göstergeler var. Görünüşe göre Tesla hala bazı envanter araçlarında indirim yapıyor, ancak bu esas olarak Model 3 araçlarını etkiliyor. Bu da yatırımcıları otomobil üreticisinin Model 3 yenilemesinden önce envanteri tasfiye ediyor olabileceğine inanmaya yönlendiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi