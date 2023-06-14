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    Tesla otopilot sisteminin acı bilançosu ortaya çıktı: 17 ölüm, 736 kaza

    Tesla'nın otopilot sürücü destek sistemiyle bağlantılı kazaların sayısı artıyor. Washington Post'un yayınladığı veriler, rahatsız edici rakamları ortaya çıkardı.
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    Tesla otopilotun acı bilançosu ortaya çıktı: 17 ölüm, 736 kaza Tam Boyutta Gör
    Washington Post, Tesla'nın otopilot olarak bilinen sürücü destek sisteminin karıştığı kazalarla ilgili gerçekleri ortaya koyan çarpıcı bir rapor yayınladı. Gazetenin paylaştığı bilgiler, otopilotun dahil olduğu kaza sayısında artış olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre bu durum Tesla'nın tam otonom sürüş (FSD) yazılımının hızla yaygınlaşması ile alakalı.

    Yapılan araştırma 2019'dan bu yana Tesla otomobillerin karıştığı ve kaza sırasında otomatik pilotun devrede olduğu 736 vaka olduğunu ortaya koydu. Gelişmiş otonom sürüş sistemlerine sahip araçların karıştığı 807 kazanın büyük bölümü Tesla'ya aitken, Japon otomobil üreticisi Subaru sadece 23 kaza ile ikinci sırada.

    Tesla otopilotun acı bilançosu ortaya çıktı: 17 ölüm, 736 kaza Tam Boyutta Gör

    Can kaybında artış var

    ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) otopilot ile bağlantılı kaza sayısında keskin bir artışa işaret ediyor. Kurumun Haziran 2022'de yayınladığı veriler otopilot teknolojisiyle bağlantılı 3 ölüm vakası bildirmişti. Bir yıldan kısa bir süre sonra paylaşılan en son rakamlar ise 17 can kaybından bahsediyor.

    Tesla otopilotun acı bilançosu ortaya çıktı: 17 ölüm, 736 kaza Tam Boyutta Gör
    Elon Musk daha önce defalarca şirketin otopilot sisteminin güvenli olduğunu iddia etmişti ancak kaza istatistikleri söz konusu teknolojide hala büyük eksiklikler olduğunu gösteriyor. Tesla daha önce lidar teknolojisinden vazgeçerek daha uygun fiyatlı kameralara yönelmesi nedeniyle büyük eleştiri toplamıştı.
    Kaynakça https://www.washingtonpost.com/technology/2023/06/10/tesla-autopilot-crashes-elon-musk/ https://insideevs.com/news/671861/tesla-autopilot-736-crashes-17-deaths-nhtsa/
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    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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