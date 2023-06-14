Tesla otopilot sisteminin acı bilançosu ortaya çıktı: 17 ölüm, 736 kaza

Yapılan araştırma 2019'dan bu yana Tesla otomobillerin karıştığı ve kaza sırasında otomatik pilotun devrede olduğu 736 vaka olduğunu ortaya koydu. Gelişmiş otonom sürüş sistemlerine sahip araçların karıştığı 807 kazanın büyük bölümü Tesla'ya aitken, Japon otomobil üreticisi Subaru sadece 23 kaza ile ikinci sırada.
Can kaybında artış var
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) otopilot ile bağlantılı kaza sayısında keskin bir artışa işaret ediyor. Kurumun Haziran 2022'de yayınladığı veriler otopilot teknolojisiyle bağlantılı 3 ölüm vakası bildirmişti. Bir yıldan kısa bir süre sonra paylaşılan en son rakamlar ise 17 can kaybından bahsediyor.Kaynakça https://www.washingtonpost.com/technology/2023/06/10/tesla-autopilot-crashes-elon-musk/ https://insideevs.com/news/671861/tesla-autopilot-736-crashes-17-deaths-nhtsa/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi