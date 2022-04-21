Tesla ilk çeyrekte beklentileri aştı: 3,7 milyar dolar kâr açıkladı

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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin net kârındaki artış dikkat çekti. Geçen yıl ilk çeyrekte 1,1 milyar dolar olan net kâr bu yılın aynı döneminde yüzde 255 artarak 3,7 milyar dolara çıktı.

Tesla'nın ilk çeyrekte elde ettiği gelir de 18,8 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 10,4 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu da gelirlerde yüzde 81 artış anlamına geliyor. Bunun yanı sıra, geçen yılın ilk çeyreğinde 0,93 dolar olan hisse başına kâr da bu yıl 3,22 dolara yükselmiş durumda.

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ABD'li üretici, 2022'nin ilk çeyreğindeki üretim ve teslimat adetlerini daha önce paylaşmıştı. Buna göre şirket, tedarik zincirinde devam eden sorunlar ve fabrika kapatmalarına rağmen küresel çapta 310.048 adet teslimat gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdı. Tahmin edildiği gibi bunların büyük çoğunluğu Model Y ve Model 3'lerden oluştu.

Elon Musk, Tesla'nın bu yıl 1.5 milyon araç üretebileceğine inanıyor. Tesla modellerine yönelik yoğun bir talep olduğundan bahseden Musk, bazı modellerde bekleme listesinin şimdiden önümüzdeki yıla kadar uzadığını da ekledi.

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Tesla ilk çeyrekte 3,7 milyar dolar kâr açıkladı