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    Habaş, elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlarını Hanover'de sergiliyor

    Habaş'ın Manisa'daki fabrikasında seri üretimini yapacağı elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar Hanover'deki IAA Transportation 2024'te dikkatleri üzerine çekti. 

    Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alarak dikkatleri üzerine çeken ve 2025 sonu itibarıyla burada kendi otomobilini üretecek olan HABAŞ, Türk Mühendisliğiyle tasarlanan ticari araçlarını IAA Transportation 2024 Hanover Fuarı’nda sergiliyor. Dünyanın en önemli ticari araç fuarları arasında gösterilen fuarda HABAŞ, HBS markalı elektrikli ve hidrojenli otobüsleri ile elektrikli çekicisini ziyaretçileri ile buluşturuyor. 

    “Türkiye'nin mühendislik gücünü ve üretim kapasitesini dünyaya tanıtıyoruz”

    Habaş, yerli araçlarını Almanya'daki Havoner fuarında sergiliyor Tam Boyutta Gör
    IAA Transportation 2024 Fuarı’nda bir açıklama yapan HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, “68 yıla ulaşan tecrübesi ile Türk sanayisine hizmet eden HABAŞ olarak, sektörümüz açısından böyle önemli bir fuarda yer almak bizim için büyük bir gurur. Tamamen Türk mühendisliğinin ürünü olan elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlarımızı dünya sahnesine sunmak, yerli ve milli üretim kapasitemizin geldiği noktayı göstermektedir.

    Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik, HABAŞ’ın temel ilkelerinden bir tanesidir. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz ve tanıtımını yaptığımız elektrikli çekiciler ve otobüsler hem çevre dostu hem de geleceğin teknolojilerini barındırmaktadır. Çevre dostu çözümlerimiz ve ileri teknolojiye sahip modellerimiz ile sektörümüzde öncü bir konumda yer almak istiyoruz” şeklinde konuştu. 

    HBS STEELPOWER-e / Tam Elektrikli Çekici Kamyon 

    STEELPOWER-e, çevre dostu ve sıfır karbon emisyonlarını karşılayacak bir araç olarak tasarlandı. STEELPOWER-e sıfır emisyonlu, 410 kW gücünde 3100 Nm tork sağlayan elektrikli VOITH motora sahip. İnşaat, nakliye, dağıtım, liman hizmetleri gibi birçok sahada kesintisiz operasyonlar için tasarlanan çekicide, HABAŞ AR-GE merkezi tarafından geliştirilen 282 kWh kapasiteli LFP lityum iyon bataryalar yer almakta. STEELPOWER-e özgün tasarımı ile daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.  

    HBS COMFORTCITY – H2 / Hidrojen, Fuel Cell Şehir içi Otobüs 

    Habaş, yerli araçlarını Almanya'daki Havoner fuarında sergiliyor Tam Boyutta Gör
    Hidrojen ile çalışan Comfortcity-H2 şehir içi yolcu otobüsü Comfortcity-H2, HABAŞ Otomotiv tarafından çevreci vizyonunu da gösteren tasarımı ve teknolojisi ile ön plana çıkıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan COMFORTCİTY-H2, düşük karbon emisyonu ile çevreci ve konforlu bir ulaşım sağlıyor. 

    COMFORTCITY-H2, yenilenebilir enerjiden ve sudan elde edilebilen hidrojen, araç üzerinde bulunan yakıt hücresinde oksijen ile birleşerek elektrik üretiyor. Üretilen elektrikle bataryalarını dolduran COMFORTCITY-H2, sadece su buharı üreterek karbon emisyonunun azalmasına ve şehirlerdeki hava kalitesinin iyileşmesine önemli bir katkı veriyor. COMFORTCITY-H2’nin menzili, sahip olduğu hibrid teknolojisi sayesinde 1.000 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. 10 dakikanın altında olan dolum süresi ise operasyonlardaki hızını arttırıyor. 

    COMFORTCITY-H2 çevre dostu yakıt hücresi, 410 kW gücünde 3100 Nm tork sağlayan elektrikli VOITH motoruyla birlikte sıfır emisyon sağlıyor. Bunun yanı sıra HABAŞ AR-GE merkezi tarafından geliştirilen 140 kWh kapasiteli LFP bataryalar, daha uzun ömür ve daha uzun menzil sağlıyor. Aynı zamanda yüksek teknoloji kullanılarak geliştirilen hafif karkas yapısı ile daha fazla yolcu kapasitesine de sahip. 

    HBS ALFACITY–e / Elektrikli Şehir İçi Midibüs

    Habaş, yerli araçlarını Almanya'daki Havoner fuarında sergiliyor Tam Boyutta Gör
    ALFACITY-e tam alçak tabanlı midibüsü, sahip olduğu ön, orta ve arka olmak üzere 3 kapıya sahip segmentinin tek aracı olarak öne çıkarken, yolcularına biniş ve inişlerde büyük konfor sağlıyor. Aynı zamanda boyutlarının sağladığı avantaj ile şehir içinde en dar yollarda bile üstün manevra kabiliyeti ile dikkat çekiyor. 

    ALFACITY-e çevre dostu, sıfır emisyonlu 250 kW gücünde 2805 Nm tork sağlayan elektrikli VOITH motoruna sahip.  HABAŞ AR-GE merkezi tarafından geliştirilen 282 kWh kapasiteli LFP lityum-iyon bataryaları uzun menzil sağlıyor. 

    HBS ALFALUX –e / Elektrikli 8.2m. Şehirler Arası Midi Otobüs

    ALFALUX-e 8.2 metrelik uzunluğu ile maksimum yolcu kapasitesi sunuyor. Gelişmiş tasarımı, yolculukların konforlu, sessiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini sağlamaktadır. ALFALUX-e çevre dostu, sıfır emisyonlu 250 kW gücünde 2805 Nm tork sağlayan elektrikli VOITH motoruna sahip. HABAŞ AR-GE merkezi tarafından geliştirilen 282 kWh kapasiteli LFP bataryaları ile uzun menzil sunuyor.  

    ALFALUX-e, uzun menzili, yüksek yolcu taşıma kapasitesi (35+1+1) ve geniş bagaj hacmi ile şehirler arası ulaşımda konforu ön plana çıkartıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 22 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 22 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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