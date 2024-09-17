Habaş, elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlarını Hanover'de sergiliyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alarak dikkatleri üzerine çeken ve 2025 sonu itibarıyla burada kendi otomobilini üretecek olan HABAŞ, Türk Mühendisliğiyle tasarlanan ticari araçlarını IAA Transportation 2024 Hanover Fuarı’nda sergiliyor. Dünyanın en önemli ticari araç fuarları arasında gösterilen fuarda HABAŞ, HBS markalı elektrikli ve hidrojenli otobüsleri ile elektrikli çekicisini ziyaretçileri ile buluşturuyor.

“Türkiye'nin mühendislik gücünü ve üretim kapasitesini dünyaya tanıtıyoruz”

Tam Boyutta Gör IAA Transportation 2024 Fuarı’nda bir açıklama yapan HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, “68 yıla ulaşan tecrübesi ile Türk sanayisine hizmet eden HABAŞ olarak, sektörümüz açısından böyle önemli bir fuarda yer almak bizim için büyük bir gurur. Tamamen Türk mühendisliğinin ürünü olan elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlarımızı dünya sahnesine sunmak, yerli ve milli üretim kapasitemizin geldiği noktayı göstermektedir.

Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik, HABAŞ’ın temel ilkelerinden bir tanesidir. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz ve tanıtımını yaptığımız elektrikli çekiciler ve otobüsler hem çevre dostu hem de geleceğin teknolojilerini barındırmaktadır. Çevre dostu çözümlerimiz ve ileri teknolojiye sahip modellerimiz ile sektörümüzde öncü bir konumda yer almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

HBS STEELPOWER-e / Tam Elektrikli Çekici Kamyon

STEELPOWER-e, çevre dostu ve sıfır karbon emisyonlarını karşılayacak bir araç olarak tasarlandı. STEELPOWER-e sıfır emisyonlu, 410 kW gücünde 3100 Nm tork sağlayan elektrikli VOITH motora sahip. İnşaat, nakliye, dağıtım, liman hizmetleri gibi birçok sahada kesintisiz operasyonlar için tasarlanan çekicide, HABAŞ AR-GE merkezi tarafından geliştirilen 282 kWh kapasiteli LFP lityum iyon bataryalar yer almakta. STEELPOWER-e özgün tasarımı ile daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.

HBS COMFORTCITY – H2 / Hidrojen, Fuel Cell Şehir içi Otobüs

Tam Boyutta Gör Hidrojen ile çalışan Comfortcity-H2 şehir içi yolcu otobüsü Comfortcity-H2, HABAŞ Otomotiv tarafından çevreci vizyonunu da gösteren tasarımı ve teknolojisi ile ön plana çıkıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan COMFORTCİTY-H2, düşük karbon emisyonu ile çevreci ve konforlu bir ulaşım sağlıyor.

COMFORTCITY-H2, yenilenebilir enerjiden ve sudan elde edilebilen hidrojen, araç üzerinde bulunan yakıt hücresinde oksijen ile birleşerek elektrik üretiyor. Üretilen elektrikle bataryalarını dolduran COMFORTCITY-H2, sadece su buharı üreterek karbon emisyonunun azalmasına ve şehirlerdeki hava kalitesinin iyileşmesine önemli bir katkı veriyor. COMFORTCITY-H2’nin menzili, sahip olduğu hibrid teknolojisi sayesinde 1.000 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. 10 dakikanın altında olan dolum süresi ise operasyonlardaki hızını arttırıyor.

COMFORTCITY-H2 çevre dostu yakıt hücresi, 410 kW gücünde 3100 Nm tork sağlayan elektrikli VOITH motoruyla birlikte sıfır emisyon sağlıyor. Bunun yanı sıra HABAŞ AR-GE merkezi tarafından geliştirilen 140 kWh kapasiteli LFP bataryalar, daha uzun ömür ve daha uzun menzil sağlıyor. Aynı zamanda yüksek teknoloji kullanılarak geliştirilen hafif karkas yapısı ile daha fazla yolcu kapasitesine de sahip.

HBS ALFACITY–e / Elektrikli Şehir İçi Midibüs

Tam Boyutta Gör ALFACITY-e tam alçak tabanlı midibüsü, sahip olduğu ön, orta ve arka olmak üzere 3 kapıya sahip segmentinin tek aracı olarak öne çıkarken, yolcularına biniş ve inişlerde büyük konfor sağlıyor. Aynı zamanda boyutlarının sağladığı avantaj ile şehir içinde en dar yollarda bile üstün manevra kabiliyeti ile dikkat çekiyor.

Renault elektrikli panelvan konseptini tanıttı: Renault Estafette 5 sa. önce eklendi

ALFACITY-e çevre dostu, sıfır emisyonlu 250 kW gücünde 2805 Nm tork sağlayan elektrikli VOITH motoruna sahip. HABAŞ AR-GE merkezi tarafından geliştirilen 282 kWh kapasiteli LFP lityum-iyon bataryaları uzun menzil sağlıyor.

HBS ALFALUX –e / Elektrikli 8.2m. Şehirler Arası Midi Otobüs

ALFALUX-e 8.2 metrelik uzunluğu ile maksimum yolcu kapasitesi sunuyor. Gelişmiş tasarımı, yolculukların konforlu, sessiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini sağlamaktadır. ALFALUX-e çevre dostu, sıfır emisyonlu 250 kW gücünde 2805 Nm tork sağlayan elektrikli VOITH motoruna sahip. HABAŞ AR-GE merkezi tarafından geliştirilen 282 kWh kapasiteli LFP bataryaları ile uzun menzil sunuyor.

ALFALUX-e, uzun menzili, yüksek yolcu taşıma kapasitesi (35+1+1) ve geniş bagaj hacmi ile şehirler arası ulaşımda konforu ön plana çıkartıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Habaş, yerli araçlarını Almanya'daki Havoner fuarında sergiliyor