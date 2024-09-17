Habaş, elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlarını Hanover'de sergiliyor

- “Türkiye'nin mühendislik gücünü ve üretim kapasitesini dünyaya tanıtıyoruz”
- HBS STEELPOWER-e / Tam Elektrikli Çekici Kamyon
- HBS COMFORTCITY – H2 / Hidrojen, Fuel Cell Şehir içi Otobüs
- HBS ALFACITY–e / Elektrikli Şehir İçi Midibüs
- Yorumlar
Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alarak dikkatleri üzerine çeken ve 2025 sonu itibarıyla burada kendi otomobilini üretecek olan HABAŞ, Türk Mühendisliğiyle tasarlanan ticari araçlarını IAA Transportation 2024 Hanover Fuarı’nda sergiliyor. Dünyanın en önemli ticari araç fuarları arasında gösterilen fuarda HABAŞ, HBS markalı elektrikli ve hidrojenli otobüsleri ile elektrikli çekicisini ziyaretçileri ile buluşturuyor.
“Türkiye'nin mühendislik gücünü ve üretim kapasitesini dünyaya tanıtıyoruz”
Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik, HABAŞ’ın temel ilkelerinden bir tanesidir. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz ve tanıtımını yaptığımız elektrikli çekiciler ve otobüsler hem çevre dostu hem de geleceğin teknolojilerini barındırmaktadır. Çevre dostu çözümlerimiz ve ileri teknolojiye sahip modellerimiz ile sektörümüzde öncü bir konumda yer almak istiyoruz” şeklinde konuştu.
HBS STEELPOWER-e / Tam Elektrikli Çekici Kamyon
STEELPOWER-e, çevre dostu ve sıfır karbon emisyonlarını karşılayacak bir araç olarak tasarlandı. STEELPOWER-e sıfır emisyonlu, 410 kW gücünde 3100 Nm tork sağlayan elektrikli VOITH motora sahip. İnşaat, nakliye, dağıtım, liman hizmetleri gibi birçok sahada kesintisiz operasyonlar için tasarlanan çekicide, HABAŞ AR-GE merkezi tarafından geliştirilen 282 kWh kapasiteli LFP lityum iyon bataryalar yer almakta. STEELPOWER-e özgün tasarımı ile daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.
HBS COMFORTCITY – H2 / Hidrojen, Fuel Cell Şehir içi Otobüs
COMFORTCITY-H2, yenilenebilir enerjiden ve sudan elde edilebilen hidrojen, araç üzerinde bulunan yakıt hücresinde oksijen ile birleşerek elektrik üretiyor. Üretilen elektrikle bataryalarını dolduran COMFORTCITY-H2, sadece su buharı üreterek karbon emisyonunun azalmasına ve şehirlerdeki hava kalitesinin iyileşmesine önemli bir katkı veriyor. COMFORTCITY-H2’nin menzili, sahip olduğu hibrid teknolojisi sayesinde 1.000 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. 10 dakikanın altında olan dolum süresi ise operasyonlardaki hızını arttırıyor.
COMFORTCITY-H2 çevre dostu yakıt hücresi, 410 kW gücünde 3100 Nm tork sağlayan elektrikli VOITH motoruyla birlikte sıfır emisyon sağlıyor. Bunun yanı sıra HABAŞ AR-GE merkezi tarafından geliştirilen 140 kWh kapasiteli LFP bataryalar, daha uzun ömür ve daha uzun menzil sağlıyor. Aynı zamanda yüksek teknoloji kullanılarak geliştirilen hafif karkas yapısı ile daha fazla yolcu kapasitesine de sahip.
HBS ALFACITY–e / Elektrikli Şehir İçi Midibüs
ALFACITY-e çevre dostu, sıfır emisyonlu 250 kW gücünde 2805 Nm tork sağlayan elektrikli VOITH motoruna sahip. HABAŞ AR-GE merkezi tarafından geliştirilen 282 kWh kapasiteli LFP lityum-iyon bataryaları uzun menzil sağlıyor.
HBS ALFALUX –e / Elektrikli 8.2m. Şehirler Arası Midi Otobüs
ALFALUX-e 8.2 metrelik uzunluğu ile maksimum yolcu kapasitesi sunuyor. Gelişmiş tasarımı, yolculukların konforlu, sessiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini sağlamaktadır. ALFALUX-e çevre dostu, sıfır emisyonlu 250 kW gücünde 2805 Nm tork sağlayan elektrikli VOITH motoruna sahip. HABAŞ AR-GE merkezi tarafından geliştirilen 282 kWh kapasiteli LFP bataryaları ile uzun menzil sunuyor.
ALFALUX-e, uzun menzili, yüksek yolcu taşıma kapasitesi (35+1+1) ve geniş bagaj hacmi ile şehirler arası ulaşımda konforu ön plana çıkartıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...