2022 BMW 7 Serisi tanıtıldı: 31.3 inçlik sinema ekranı ve daha fazlası

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Yeni nesil (G70) 2022 BMW 7 Serisi her anlamda büyük güncellemelerle geldi. Kısa süre önce X7'de gördüğümüz bölünmüş far tasarımı, i7 isimli elektrikli versiyon ve arkadaki 31.3 inçlik ekran, bu güncellemeler arasında en dikkat çekenleri diyebiliriz.

2022 BMW 7 Serisi, özellikleriyle neler sunuyor?

Yeni BMW 7 Serisi'nin ön bölümünde büyük böbrek ızgara ve ikiye bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor. Üstte iki parçadan oluşan gündüz LED'leri, altta ise ana aydınlatmalara yer verilmiş. Profilden baktığımızda ise çapı 19 ila 22 inç arasında değişen yeni jantlar, gizli kapı kolları, belirgin bir omuz çizgisi ve C sütunundaki kalın krom parça göze çarpıyor. Arka bölümde ise ince LED stoplardan oluşan görece daha sade bir hava hakim.

7 Serisi'ni daha agresif bir görünümle tercih etmek isteyenler için M Sport paketi de sunuluyor. 740i ve 760i xDrive versiyonlarında standart olan bu paket, elektrikli i7'de de ekstra ücret ödemeden tercih edilebiliyor. Bunun haricinde M Sport Pro ve M Sport Performance paketleri de mevcut. Tüm bu paketler, dış tasarımda siyah hakimiyetinin yanı sıra M Sport frenler, mavi veya siyah kaliperler, küçük arka spoyler gibi detaylar içeriyor.

CLAR platformunu kullanan yeni BMW 7 Serisi, 5391 mm uzunluğa, 1950 mm genişliğe ve 1544 mm yüksekliğe sahip. Bu sayede selefine kıyasla 130 mm daha uzun, 48 mm daha geniş ve 51 mm daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Lüks sedan artık kısa ve uzun aks mesafeli olarak sunulmayacak. Bunun yerine 3215 mm'lik aks mesafesi tüm pazarlarda ve modellerde standart olacak. Bu değer, eski kasa 7-Serisi'nin uzun aks mesafeli versiyonuna göre 5 mm daha uzun.

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İç mekan

Selefine göre çok daha lüks özelliklerle donatılan 2022 BMW 7 Serisi'nin kapıları Digital Key özelliği kapsamında akıllı telefon yardımıyla kilitlenip açılabiliyor. Kapılarda ayrıca otomatik açılıp-kapanma opsiyonu da mevcut. İç mekanda, şirketin yeni iDrive8 yazılımından güç alan dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranlarını görüyoruz. 5G bağlantı özelliğine sahip olan araç, yolcuların seyahat esnasında pek çok online servisi kullanmasına imkan veriyor.

Konsolda asıl dikkat çeken detay ise Interaction Bar adı verilen alan oluyor. Konsol boyunca uzanan bu ince şerit, merkezdeki ve yolcunun önündeki sanal butonlar vasıtasıyla pek çok özelliğin kontrol edilmesini sağlıyor. Ayrıca, üzerindeki renkli grafiklerle de güzel bir ambiyans aydınlatması görevi görüyor. Orta konsolda ise parlak siyah hakimiyetinde küçük bir vites düğmesi, yuvarlak mod seçici, dokunmaya duyarlı kontrol tuşları ve kablosuz şarj ünitesi gibi detaylar yer alıyor.

En büyük yeniliklerden biri de BMW 7 Serisi'nin arka tarafında. Arka koltukların da sesli asistan kapsamına alındığı lüks otomobildeki 31.3 inç'lik 'Theatre Screen' opsiyon olarak sunuluyor. Sinema modu aktif edildiğinde arkadaki yolcuların olduğu bölüm özel bir sinema salonuna dönüşüyor. 8K çözünürlüğe sahip ekran açılıyor, perdeler kapanıyor, koltuk açıları ve iç mekan ışıkları en iyi sinema deneyimini yaşatacak biçimde ayarlanıyor. Bu arada arka koltukların 42.5 derece yatırılabildiğini de belirtelim.

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2022 BMW 7 Serisi'nin en dikkat çekici özelliklerden biri de arka kapılarda bulunan ekranlar. Geleneksel parçaların yerini alan, 5.5 inçlik boyutuyla akıllı telefon havası yaratan bu küçük dokunmatik ekranlar, arkadaki yolcuların pek çok fonksiyonu kontrol edebilmesini sağlıyor. Buna 1965 W, 36 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi kapsamındaki başlıklara entegre hoparlörler sayesinde gelen aramaları yanıtlama fonksiyonu da dahil.

Şasi ve motorlar

Tüm 7 Serisi modellerde adaptif havalı süspansiyon sistemi standart. Söz konusu sistem, Spor modunda veya 120 km/s'in üzeri hızlarda maksimum denge için 10 mm alçalıyor. Bozuk yollar ve küçük engeller için de 20 mm yükseltilebiliyor. Bunun dışında, opsiyonel olarak sunulan arka aks yönlendirme sistemi de aracın dönüş çapını küçültüyor. Söz konusu modelde 130 km/s'e kadar olan hızlarda eller serbest sürüş imkanı veren Driving Assistance Professional paketi de opsiyonel.

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2022 BMW 7 Serisi'nin motor seçenekleri ABD, Çin ve Avrupa gibi pazarlara göre değişiklik gösterecek. Motor gamında benzinli, dizel ve 2023'te devreye girmesi planlanan PHEV yani şarj edilebilir seçenekler mevcut. Örneğin altı silindirli benzinli motora sahip 735i ve 740i modellerinin yanı sıra V8 motorlu 760i xDrive modeli Avrupa için planlanmıyor. Avrupa'da özel olarak 740d xDrive isimli dizel versiyon satılacak.

740d xDrive'da, hafif hibrit desteğine sahip 3.0 litre sıralı altı silindirli turbo ünite görev yapıyor. 300 beygir güç ve 670 Nm tork üreten motor, lüks sedanın 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlamasını sağlayacak ve bu modelin azami hızı 250 km/s ile sınırlı olacak.

İlerleyen süreçte 485 beygir güç ve 700 Nm tork üreten 750e xDrive ile 565 beygir güç ve 800 Nm tork üreten M760e xDrive modelleri devreye girecek. Azami hızı yine 250 km/s ile sınırlı olacak PHEV modellerin 0-100 km/s hızlanmaları ise sırasıyla 4.9 ve 4.3 saniye olarak açıklandı. Söz konusu modellerde 18.7 kWsa kapasiteli batarya paketi bulunacak. Bu sayede 750e xDrive için 90 kilometreye kadar, M760e xDrive için de 80 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili söz konusu.

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2022 BMW 7-Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri