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    Anlık Bildirim

    Tesla showroomlarına müşteri çekmek için Optimus insansı robotlarını kullanacak

    Tesla elektrikli otomobil satışlarını artırmak için insansı robotlarından yardım alacak. Şirket mağazalarına müşteri çekmesi umuduyla Optimus'u showroomlara yerleştirmeye başladı.
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    Tesla mağazalarına müşteri çekmek için insansı robotlarını kullan Tam Boyutta Gör
    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, mağazalarında satışları artırmak için Tesla Bot olarak da bilinen Optimus insansı robotlarını kullanacak. Şirket fuarlarda ve konferanslarda büyük ilgi gören Optimus'un, showroomlara müşteri çekmeye yardımcı olacağına ve potansiyel alıcıları araç satın almaya teşvik edeceğine inanıyor.

    Elon Musk daha önce insansı robotları şirketin Austin fabrikasında elektrikli otomobil montaj işlerinde kullanmayı planladıklarını açıklamıştı. Optimus'un ilk etapta basit rutin görevleri yerine getirebilmesi hedefleniyor. Zamanla daha da geliştirilecek.

    Tesla mağazalarına müşteri çekmek için insansı robotlarını kullan Tam Boyutta Gör

    Çin'de başarılı olursa dünyaya yayılacak

    Optimus'un nihayetinde herkesin evinde bulundurabileceği genel amaçlı bir robot olması isteniyor. Tesla insanları elektrikli otomobillerine çekme stratejisi doğrultusunda Çin'deki otomobil bayilerine insansı robotlarını yerleştirmeye başladı. Şirket şimdilik bir deneme yapıyor.

    Tesla mağazalarına müşteri çekmek için insansı robotlarını kullan Tam Boyutta Gör
    Henüz robotlar ve mağaza ziyaretçileri arasında herhangi bir interaktif etkileşim söz konusu değil. Optimus teşhirleri daha çok müşterileri mağazaya çekme görevini üstlenecek. Deneme başarılı olursa otomobil satışlarını artırma amacıyla robotları devreye sokma uygulaması Çin dışına da taşınacak.
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    mk148a 1 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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