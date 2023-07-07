Tesla showroomlarına müşteri çekmek için Optimus insansı robotlarını kullanacak

Tam Boyutta Gör ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, mağazalarında satışları artırmak için Tesla Bot olarak da bilinen Optimus insansı robotlarını kullanacak. Şirket fuarlarda ve konferanslarda büyük ilgi gören Optimus'un, showroomlara müşteri çekmeye yardımcı olacağına ve potansiyel alıcıları araç satın almaya teşvik edeceğine inanıyor.

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Elon Musk daha önce insansı robotları şirketin Austin fabrikasında elektrikli otomobil montaj işlerinde kullanmayı planladıklarını açıklamıştı. Optimus'un ilk etapta basit rutin görevleri yerine getirebilmesi hedefleniyor. Zamanla daha da geliştirilecek.

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Çin'de başarılı olursa dünyaya yayılacak

Optimus'un nihayetinde herkesin evinde bulundurabileceği genel amaçlı bir robot olması isteniyor. Tesla insanları elektrikli otomobillerine çekme stratejisi doğrultusunda Çin'deki otomobil bayilerine insansı robotlarını yerleştirmeye başladı. Şirket şimdilik bir deneme yapıyor.

Tam Boyutta Gör Henüz robotlar ve mağaza ziyaretçileri arasında herhangi bir interaktif etkileşim söz konusu değil. Optimus teşhirleri daha çok müşterileri mağazaya çekme görevini üstlenecek. Deneme başarılı olursa otomobil satışlarını artırma amacıyla robotları devreye sokma uygulaması Çin dışına da taşınacak.

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Tesla mağazalarına müşteri çekmek için insansı robotlarını kullan