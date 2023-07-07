Tesla showroomlarına müşteri çekmek için Optimus insansı robotlarını kullanacak

Elon Musk daha önce insansı robotları şirketin Austin fabrikasında elektrikli otomobil montaj işlerinde kullanmayı planladıklarını açıklamıştı. Optimus'un ilk etapta basit rutin görevleri yerine getirebilmesi hedefleniyor. Zamanla daha da geliştirilecek.
Çin'de başarılı olursa dünyaya yayılacak
Optimus'un nihayetinde herkesin evinde bulundurabileceği genel amaçlı bir robot olması isteniyor. Tesla insanları elektrikli otomobillerine çekme stratejisi doğrultusunda Çin'deki otomobil bayilerine insansı robotlarını yerleştirmeye başladı. Şirket şimdilik bir deneme yapıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)