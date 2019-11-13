Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını nereye kuracağı belli oldu

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Tesla, Çin’deki ilk üretim tesisi olan Gigafactory 3’ün yapımını tamamladı ve geçtiğimiz haftalarda bu fabrikadan çıkacak Model 3’lerin test üretimine başladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler şirketin bir sonraki fabrikasına yani Gigafactory 4’e çevrildi.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın ABD ve Çin’in ardından bir sonraki üretim tesisi için Avrupa’yı düşündüğü biliniyordu. Almanya’da düzenlenen 43. “Altın Direksiyon” ödül törenine katılan Musk, buradaki konuşmasında yeni üretim tesisinin Berlin’deki yeni havalimanının yakınlarında kurulacağını açıkladı.

Elon Musk, daha sonra Twitter hesabı üzerinden yaptığı “Giga Berlin” paylaşımıyla da bu açıklamasını perçinlemiş oldu. Söz konusu üretim tesisinde batarya ve güç aktarma organlarının yanı sıra Model Y başta olmak üzere araç üretimi de yapılacağını belirtti. Musk, 2021’de faaliyete geçmesi planlanan Gigafactory 4’ün yanı sıra şehirde mühendislik ve tasarım merkezi açacaklarını da sözlerine ekledi.

Şirketin Avrupa’da 44 bin euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunduğu Tesla Model 3 de düzenlenen ödül töreninin orta sınıf kategorisinde “Altın Direksiyon 2019” ödülünün sahibi oldu. Törende ödül verilen diğer kategoriler ve sahipleri şöyle:

Sınıfı . Küçük AUDI A 1 Sportback Kompakt BMW 1 Serisi Orta Sınıf Tesla Model 3 (elektrikli) Küçük SUV Mazda CX-30 Orta sınıf SUV Jaguar I-Pace (elektrikli) Büyük SUV Audi e-tron (elektrikli) Spor otomobil Toyota Supra En etkileyici otomobil BMW 8 Serisi 25 bin euro altında en iyi araç Skoda Kamiq 35 bin euro altında en iyi araç Kia xCeed En iyi yenilik Michelin havasız lastik