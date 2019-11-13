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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını nereye kuracağı belli oldu

    Almanya'da düzenlenen 43. "Altın Direksiyon" ödül törenine katılan Elon Musk, Gigafactory 4 adını alacak Avrupa'daki ilk Tesla fabrikasının nereye kurulacağını açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını nereye kuracağı belli oldu
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    Tesla, Çin’deki ilk üretim tesisi olan Gigafactory 3’ün yapımını tamamladı ve geçtiğimiz haftalarda bu fabrikadan çıkacak Model 3’lerin test üretimine başladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler şirketin bir sonraki fabrikasına yani Gigafactory 4’e çevrildi.

    Tesla CEO’su Elon Musk’ın ABD ve Çin’in ardından bir sonraki üretim tesisi için Avrupa’yı düşündüğü biliniyordu. Almanya’da düzenlenen 43. “Altın Direksiyon” ödül törenine katılan Musk, buradaki konuşmasında yeni üretim tesisinin Berlin’deki yeni havalimanının yakınlarında kurulacağını açıkladı.

    Elon Musk, daha sonra Twitter hesabı üzerinden yaptığı “Giga Berlin” paylaşımıyla da bu açıklamasını perçinlemiş oldu. Söz konusu üretim tesisinde batarya ve güç aktarma organlarının yanı sıra Model Y başta olmak üzere araç üretimi de yapılacağını belirtti. Musk, 2021’de faaliyete geçmesi planlanan Gigafactory 4’ün yanı sıra şehirde mühendislik ve tasarım merkezi açacaklarını da sözlerine ekledi.

    Şirketin Avrupa’da 44 bin euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunduğu Tesla Model 3 de düzenlenen ödül töreninin orta sınıf kategorisinde “Altın Direksiyon 2019” ödülünün sahibi oldu. Törende ödül verilen diğer kategoriler ve sahipleri şöyle:

    Sınıfı .
    Küçük AUDI A 1 Sportback
    Kompakt BMW 1 Serisi
    Orta Sınıf Tesla Model 3 (elektrikli)
    Küçük SUV Mazda CX-30
    Orta sınıf SUV Jaguar I-Pace (elektrikli)
    Büyük SUV Audi e-tron (elektrikli)
    Spor otomobil Toyota Supra
    En etkileyici otomobil BMW 8 Serisi
    25 bin euro altında en iyi araç Skoda Kamiq
    35 bin euro altında en iyi araç Kia xCeed
    En iyi yenilik Michelin havasız lastik


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    bulentcandan 1 hf. en beğenilen
    Elon Musk, Kasım 2017 tarihinde Türkiye'ye gelip Anıtkabir'i ziyaret etmişti diye hatırlıyorum. O zamanlar resmi satışların yakın olacağı, şarj istasyonlarının kurulumunun başlayacağı düşünülmüştü.



    Sonrasında bizim üstün görüşlü devlet erkanıyla ne konuşulduysa ondan sonra hiç bir gelişme olmadı bugüne kadar.



    Edit: Pardon, gelişme(!) oldu; elektrikli otomobillere MTV getirdiler.
    Elon Musk, Kasım 2017 tarihinde Türkiye'ye gelip Anıtkabir'i ziyaret etmişti diye hatırlıyorum. O zamanlar resmi satışların yakın olacağı, şarj istasyonlarının...
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    1 Yanıt Yanıtla +31
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    DH Misafiri 1 hf.
    Su adamı alıp ülkeye getirtemediniz.

    Ne yapıp edip Türkiyede açtırmalıydınız bu fabrikayı
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    _AsDeRf_ 1 hf. bulentcandan
    Boy boy haber yapildi reis-i cumhur elon muskla elektrikli araclar uzerine istisare etti bilmemne.
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    Kuantum34 1 hf.
    Tesla fabrikasını keşke ülkemde kursaydı. Gerçi elektrikli otomobilde bile ötv varken kaç tane satardı model 3 ülkemizde orası meçhul. Almanya geçen hafta elektrikli otomobillere verdiği teşviği yüzde 50 oranında arttırdı ve otomobil başına 6000 euro yaptı. Her satılan tesladan sadece yüzde 19 kdv alıyor ama 6000 eurosunu geri iade ediyor. elon musk da doğal olarak almanyada tesla fabrikasını kuracağını açıkladı.
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    cnv_58 1 hf.
    Çok isterdim ülkemizde açılmasını Hem daha uygun üretim olurdu hem Ortadoğu hem avrupaya daha iyi sevkiyat .
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    firat_kilic 1 hf.
    Bizi alıcı yaparlar ancak. Yani bu milleti satmak, pazara çıkarmak anlamına gelir. (iyi bir şey değil) Ürün üretip dışarı satmak gerekiyor.

    Patates, ispanak politikası bile yok hükümetin. Bir ülkeyi nasıl geri bırakırsın? Savaşmadan önce başına 1 adam koyarsın. Tüm fabrikalarını sattırırsın. Üretimi çökertirsin. O zaman hepsi dışarıdan alıcı olur. Savaşa bile giremez. Boynuna tasmayı geçirirsin. Bir de üstüne onu üreteceğiz bunu üreteceğiz diye yalan uydurur bekletip durursun bu arada dışarıdaki arkadaşların ürünleri üretir sempati olsun diye anıtkabire gider mal satacak ya ileride şarjı istasyonu vs.. kanka hesabı... seve seve alırsın bir de sempati beslersin. Halbuki adam bir kukla arkasında devlet gücü cia gücü var. Yani haberleri okumaya devam felçli gibi neden yapacak bir şey yok çünkü iş arasan işte yok. Haberleri okumaya devam bu gün ne olmuş? yarın ne olmuş... +olan bir şey yok çünkü üretmiyoruz, negatifine hazır ol dünüde arayacaksın !!! Bunlarda bir politika. Kesinlikle politikasızlık değil !!! Profesyoneller çökertiyor ülkeyi. Kimse cahil değil !!!! Neyi ne zaman satacaklarını çok iyi biliyorlar.

    Millet beynini kafana koy şüpheyi %99 aç. Önce kendinden şüphelen sonra diğerlerinden sonra hükümetten, hepsinden ... firewall yüklerken sıra ile izin verirsin allow/block diye aynı hesap. O zaman gerçek gözlerin açılmış olacak. Öteki türlü bugünden yarına yarından öbürsü güne gidip duruyoruz. Ve hep alıcı oluyoruz. Alıcı olduğumuz için ha bire periyodik zamanda al-ver dengesinden krize giriyoruz böyle devam ederse yine krize girilecek.. kemer sık krize gir loop/döngü/mavi ekran !!!!.. abicim siz delimisiniz ya... millet millet değil / iktidar iktidar değil !!!!
    Yanıtla +1
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    DoğanGörünümlüToros 1 hf.
    O degil de bir alman dergisinin almanlarin en iddali oldugu d segmentinde, en iyi araba odulunu model3 e vermesi...
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    Rachsuchtig 1 hf. DoğanGörünümlüToros
    Almanların gereksiz milliyetçi duygusu yoktur da ondan. Kendilerinden daha iyi olanı kabul edebiliyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    ilgzyldiz417865 1 hf. yeni yorumcu
    Hımm keşke Türkiye'de de kurulsa böyle bir fabrika
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    bulentcandan 1 hf. en beğenilen
    Elon Musk, Kasım 2017 tarihinde Türkiye'ye gelip Anıtkabir'i ziyaret etmişti diye hatırlıyorum. O zamanlar resmi satışların yakın olacağı, şarj istasyonlarının kurulumunun başlayacağı düşünülmüştü.



    Sonrasında bizim üstün görüşlü devlet erkanıyla ne konuşulduysa ondan sonra hiç bir gelişme olmadı bugüne kadar.



    Edit: Pardon, gelişme(!) oldu; elektrikli otomobillere MTV getirdiler.
    1 Yanıt Yanıtla +31
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    _AsDeRf_ 1 hf. bulentcandan
    Boy boy haber yapildi reis-i cumhur elon muskla elektrikli araclar uzerine istisare etti bilmemne.
    Yanıtla +11
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    DH Misafiri 1 hf.
    Su adamı alıp ülkeye getirtemediniz.

    Ne yapıp edip Türkiyede açtırmalıydınız bu fabrikayı
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Rachsuchtig 1 hf. DH Misafiri
    Türkiye'de galerisi yok daha Teala'nın ayrıca biz daha VW fabrikasını çözemedik. Açılacak mı açılmayacak mi diye tereddütte hâlâ
    1 Yanıt Yanıtla +4
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