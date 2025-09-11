Togg T10F için halka açık test sürüşleri başladı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Bu hafta Almanya’da lansmanı yapılan Togg T10F için test sürüşleri başladı. 15 Eylül’de satışa sunulacak otomobili belirtilen noktalarda şimdiden test edebilirsiniz.

Togg T10F satış tarihi

Togg T10F, 15 Eylül’de Türkiye’de, 29 Eylül’de Avrupa’da ön siparişe açılacak. Aracın fiyatı bu tarihte belli olacak.

Togg T10F test sürüşü nerede yapılıyor?

Aşağıdaki Togg Deneyim Merkezleri'nde Togg T10F için test sürüşüne katılabilirsiniz:

Adana: M1 AVM

Ankara: Söğütözü

Ankara: Panora AVM

Antalya: Agora AVM

Bodrum: Yalıkavak Marina

Bursa: Downtown

Bursa: Togg Teknoloji Kampüsü Gemlik

İstanbul: Akasya

İstanbul: Yedi Mavi

İstanbul: İstinye Park

İstanbul: Mall of İstanbul

İstanbul: Watergarden

İstanbul: Zorlu Center

İzmir: Agora AVM

İzmir: Bornova

Kayseri: Kayseri Park

Konya: Enntepe AVM

Samsun: Bulvar AVM

Togg T10F özellikleri

Togg T10F, EuroNCAP’ten 5 yıldız almayı başardı. Yetişkin yolcu korumasında 100 üzerinden 95 puan alarak güvenlik konusundaki iddasını kanıtladı. 2025 yılında yapılan testlerde yetişkin yolcu korumasında en güvenli 2’inci araç konumuna yerleşti.

Togg T10F’te dört farklı paket seçeneği bulunacak:

V1 Standart Menzil

V1 Uzun Menzil

V2 Uzun Menzil

V2 AWD (Çift Motorlu)

Bunlara ek olarak “Teknoloji ve Konfor Paketi”, “Kış Paketi”, “Akıllı Destek Paketi” ve "Meridian Ses Sistemi" adında dört ayrı ek paket seçeneği sunulacak.

Togg T10F’in tek motorlu versiyonu 160 kW, çift motorlu versiyonu 320 kW güç üretiyor. Tek motorlu versiyonda 350 Nm tork, çift motorlu versiyonda 700 Nm tork değerini görüyoruz. 0-100 km/h hızlanma süresi ise V2 AWD için 4,1 saniye iken V2 Uzun Menzil için 7,5 saniye. Araçta 505 litre bagaja yer verilmiş. Koltuklar yatırıldığında 1.350 litreye kapasite elde ediliyor.

T10F’in V1 standart menzil versiyonunda 52,4 kWh kapasiteli batarya, uzun menzil versiyonlarında ise 88,5 kWh bataryaya yer veriliyor. WLTP karma tüketim verilerine göre V1 Standart Menzil 335 km, V1 Uzun Menzil 623 km, V2 Uzun Menzil 610 km, V2 AWD ise 523 km menzil sunuyor. V1 Uzun Menzil’in 19” jantlı versiyonunda WLTP şehir içi menzili 786 km olarak belirtiliyor.

Togg T10F’in tüm versiyonlarında 180 kW hızlı şarj özelliği mevcut. 28 dakikada %20’den %80’e kadar şarj olabiliyor. AC’de ise 11 kW hızında şarj ediyor. - Kaynak: donanimhaber.com

