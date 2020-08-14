Tesla’nın Çin’de verdiği iş ilanı yeni bir otomobil modelini işaret ediyor olabilir

Tam Boyutta Gör

Tesla’nın 2019 yılında Çin’in Şangay kentinde faaliyete soktuğu ve şirketin 3. Gigafactory’si olan Giga Shanghai, şirketin yeni otomobil modelinin üretileceği merkez olabilir. Şirketin resmi Weibo hesabı üzerinden yayınladığı iş ilanı, söz konusu aracın sadece Çin’de üretilebileceğinin sinyallerini veriyor.

Ayrıca Bkz. "Yerli elektrikli hafif ticari araç için çalışmalar başladı"

İlginizi Çekebilir

Tesla, kendi araç kaplama hizmetini devreye soktu

Elon Musk’ın bu yıl içinde yaptığı açıklamaları da doğrular neticesinde olan söz konusu ilan, aracın Çin’de tasarlanıp üretileceği ancak hem Çin hem de küresel pazara hitap edeceği yorumlarına neden oldu.

Tesla’nın yayınladığı iş ilanına göre şirket, tasarım müdüründen grafik tasarımcıya kadar olan geniş bir yelpazede ve toplamda 11 pozisyonda çalışan alacak. Otomobil tasarımının tek bir yerden yapılması prensibiyle verildiği düşünülen ilan, Tesla’nın Çin merkezli yeni bir otomobil programına başlayabileceğinin en büyük emaresi olarak gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör

Musk’ın Ocak ayında yeni bir otomobil programına başlayabileceklerini ifade etmesinin ardından Tesla, Haziran ayında söz konusu araçla ilgili tasarım önerilerini toplamaya koyulmuştu. Şirket, yeni otomobil konusu gündeme geldiğinde ise aşağıda yer alan tasarım görselini paylaşmıştı.

Tam Boyutta Gör

Kompakt bir Model Y’yi andıran söz konusu araç, bakalım ileriki dönemde ete kemiğe bürünecek mi?

https://electrek.co/2020/08/13/tesla-hints-new-car-model-made-in-china-job-openings/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.