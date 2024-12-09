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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda siz değerli okurlarımıza tasarımını aktardığımız Maextro S800'ün teknik detayları da gelmeye başladı. JAC ve Huawei ortaklığında geliştirilen lüks modelin %100 elektrikli ve menzil uzatıcı (EREV) versiyonları bulunacak.

Maextro S800'ün elektrikli versiyonu üç motorlu konfigürasyona sahip. Otomobilin ön aksında 160 kW'lık bir elektrik motoru bulunurken arkada her biri 237 kW güç üreten iki motor yer alıyor. Söz konusu modelde CATL kaynaklı NMC (nikel manganez kobalt) batarya bulunuyor ancak kapasite ve menzil değerleri henüz açıklanmadı.

EREV versiyon ise ön-arka akslarda yer alan iki elektrik motorunun yanı sıra 1.5 litre benzinli motora ev sahipliği yapıyor. Benzinli motor tek başına 155 beygir güç üretiyor ancak onun görevi sadece bataryayı şarj etmek. Tekerleklere ise sadece elektrik motorları güç veriyor. Bu motorlardan öndeki 160 kW, arkadaki ise 230 kW güç üretiyor.

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Maextro S800'ün EREV versiyonunda NMC batarya mevcut ve kapasitesi 63.2 kWsa olarak açıklandı. Bu da otomobile CLTC'ye göre 371 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Benzinli motor bir jeneratör gibi bataryayı şarj edip menzili artırabiliyor ancak toplam menzil henüz açıklanmadı. Maextro S800'ün uzunluğu 5,5 metreye yakın. Kuru ağırlığı ise hem elektrikli hem de EREV versiyonda 2731 kg.

Maextro S800, kasım ayında Çin'de ön satışa sunuldu. Otomobilin fiyatı 138 bin dolardan başlıyor.

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138 bin dolarlık Maextro S800, üç elektrik motorundan güç alacak