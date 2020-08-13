Yerli elektrikli hafif ticari araç için çalışmalar başladı

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İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Tekno CTP şirketi, enerji tasarrufu sağlayan, aktif navigasyon sistemine sahip elektrikli hafif kargo taşıma aracı üretmek için çalışmalara başladı.

Gelen habere göre, Üniversitenin Mühendislik Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ve öğrenciler, elektrikli araçlarla ilgili Ar-Ge çalışmalarına 2016 yılında başladı. Çalışmalarında başarıya ulaşan ekip, bir yıl sonra üniversite bünyesinde bir elektrikli otomobil prototipi üretmeyi başardı. Elektrikli araçlar konusunda önemli çalışmalara imza atan ekibin, 2 ay önce elektrikli hafif kargo taşıma aracı çalışmaları yapan Tekno CTP şirketiyle görüşmelere başladığı bildirildi.

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Öğretim üyeleri ve öğrenciler, firmanın tasarımını yaptığı prototip aracı trafiğe çıkmaya uygun hale getirecek. Konuyla ilgili açıklamasına yer verilen İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, “Firma, kargo şirketlerinin isteği üzerine elektrikli taşıma aracı yapmak için yola çıkmış. Ama geliştirdikleri aracın trafiğe çıkabilmesi için bazı eksikliklerinin olduğunu öğrenince bize ulaştılar. Projenin üzerinde çalışmaya başladık. Geliştirdiğimiz elektrikli aracın tüm özelliklerini hafif ticari aracın üzerinde uygulayacağız. Bu açıdan Türkiye'de bir ilk olacak.” şeklinde konuştu.

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70 km menzil ve saniyeler içinde yenisiyle değiştirilebilen pil

Üzerinde çalıştıkları elektrikli araç hakkında bazı bilgiler de paylaşan Şahin, “Elektrikli hafif ticari aracımız 350 kilogram ağırlığa, 400 kilogram kadar yük kapasitesine sahip olacak. 2,80 metre uzunluğundaki aracımızın 70 kilometre menzili olacak. Akıllı navigasyon sistemi sayesinde az elektrik harcayabilecek, rotayı kullanacak. Değiştirilebilen kaset tipi pili sayesinde 10-15 saniye içinde yeni pili takılıp görevine devam edebilen bir araç olacak. Pillerinin şarj zamanlarının kontrol edilmesinden tutun da motor güçlerinin otomatik kontrol edilmesine kadar çok önemli özellikleri var. Yüzde 100 elektrikle çalışabilen, küçük kompakt tarzda araç olacak.” dedi.

"Sadece pili başka ülkeden alacağız"

Bu tip araçlarda kullanılan motorların Çin ve başka ülkelerden geldiğine işaret eden Şahin, "Biz aracımızda yerli ve milli elektrikli motoru üretmek istiyoruz. Sadece pili başka bir ülkeden alacağız. Onun dışında kullanılacak parçaların yüzde 90'ının yerli ve milli olmasını istiyoruz. Bu klasmanda da bir ilk olacak. Çalışmalara başladık. 2 ay içinde deneme çalışmalarına da başlayacağız. Bir yıl içinde ise tamamlamayı hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.

Aracın özelliklerine bakacak olursak, 70 kilometre menzil günümüz şartlarında oldukça düşük bir değer fakat saniyeler içinde değiştirilebilen bir bataryayla gelirse, en azından şehir içi kullanım için faydalı bir araç haline gelebilir.

https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/yerli-ve-milli-elektrikli-hafif-kargo-araci-icin-dugmeye-basildi-41586255

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