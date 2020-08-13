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    Yerli elektrikli hafif ticari araç için çalışmalar başladı

    İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Tekno CTP iş birliğiyle geliştirilen elektrikli hafif kargo taşıma aracının bir yıl içinde tamamlanması ve en kısa sürede Türkiye yollarına çıkması hedefleniyor.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli elektrikli hafif ticari araç için çalışmalar başladı
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    İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Tekno CTP şirketi, enerji tasarrufu sağlayan, aktif navigasyon sistemine sahip elektrikli hafif kargo taşıma aracı üretmek için çalışmalara başladı.

    Gelen habere göre, Üniversitenin Mühendislik Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ve öğrenciler, elektrikli araçlarla ilgili Ar-Ge çalışmalarına 2016 yılında başladı. Çalışmalarında başarıya ulaşan ekip, bir yıl sonra üniversite bünyesinde bir elektrikli otomobil prototipi üretmeyi başardı. Elektrikli araçlar konusunda önemli çalışmalara imza atan ekibin, 2 ay önce elektrikli hafif kargo taşıma aracı çalışmaları yapan Tekno CTP şirketiyle görüşmelere başladığı bildirildi.

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    Öğretim üyeleri ve öğrenciler, firmanın tasarımını yaptığı prototip aracı trafiğe çıkmaya uygun hale getirecek. Konuyla ilgili açıklamasına yer verilen İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, “Firma, kargo şirketlerinin isteği üzerine elektrikli taşıma aracı yapmak için yola çıkmış. Ama geliştirdikleri aracın trafiğe çıkabilmesi için bazı eksikliklerinin olduğunu öğrenince bize ulaştılar. Projenin üzerinde çalışmaya başladık. Geliştirdiğimiz elektrikli aracın tüm özelliklerini hafif ticari aracın üzerinde uygulayacağız. Bu açıdan Türkiye'de bir ilk olacak.” şeklinde konuştu.

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    70 km menzil ve saniyeler içinde yenisiyle değiştirilebilen pil

    Üzerinde çalıştıkları elektrikli araç hakkında bazı bilgiler de paylaşan Şahin, “Elektrikli hafif ticari aracımız 350 kilogram ağırlığa, 400 kilogram kadar yük kapasitesine sahip olacak. 2,80 metre uzunluğundaki aracımızın 70 kilometre menzili olacak. Akıllı navigasyon sistemi sayesinde az elektrik harcayabilecek, rotayı kullanacak. Değiştirilebilen kaset tipi pili sayesinde 10-15 saniye içinde yeni pili takılıp görevine devam edebilen bir araç olacak. Pillerinin şarj zamanlarının kontrol edilmesinden tutun da motor güçlerinin otomatik kontrol edilmesine kadar çok önemli özellikleri var. Yüzde 100 elektrikle çalışabilen, küçük kompakt tarzda araç olacak.” dedi.

    "Sadece pili başka ülkeden alacağız"

    Bu tip araçlarda kullanılan motorların Çin ve başka ülkelerden geldiğine işaret eden Şahin, "Biz aracımızda yerli ve milli elektrikli motoru üretmek istiyoruz. Sadece pili başka bir ülkeden alacağız. Onun dışında kullanılacak parçaların yüzde 90'ının yerli ve milli olmasını istiyoruz. Bu klasmanda da bir ilk olacak. Çalışmalara başladık. 2 ay içinde deneme çalışmalarına da başlayacağız. Bir yıl içinde ise tamamlamayı hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.

    Aracın özelliklerine bakacak olursak, 70 kilometre menzil günümüz şartlarında oldukça düşük bir değer fakat saniyeler içinde değiştirilebilen bir bataryayla gelirse, en azından şehir içi kullanım için faydalı bir araç haline gelebilir. 



    https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/yerli-ve-milli-elektrikli-hafif-kargo-araci-icin-dugmeye-basildi-41586255 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    f.gulteki (Fatih Gültekin) 1 hf. en beğenilen tunacadirci
    70 Km gerçek menzil ise çoğu kargo şirketi anadolu şehirlerinde bu kadar km yapmıyor zaten. Büyükşehirlerdekiler de bölgesel olduklarından dağıtımda bu kadar km yapar mı tam bilmiyorum. Bence kesinlikle iş görecektir. Tabi gerçek menzilde.

    Sizin günlük km ortalamanız nedir?
    70 Km gerçek menzil ise çoğu kargo şirketi anadolu şehirlerinde bu kadar km yapmıyor zaten. Büyükşehirlerdekiler de bölgesel olduklarından dağıtımda bu kadar km...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Skywalkerx 3 gün
    Yerli ve milli demek hmm bakalım hangi yandaş yeşil sermaye şirketler zengin edilecek sabırsızlıkla bekliyoruz..
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    Starrk35 1 hf.
    bmc'nin pickup'ı ne oldu?
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    emir_sezer (emir sezer) 3 gün Starrk35
    o zırhlı araç askeriye için
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    70 km olmamış
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    firat_kilic 1 hf.
    Geçen hidromek için tubitak elektrikli kepçe ( ekskavatör ) yapmıştı pili de yerliymiş oradan kaset tipi milli pil yapılmasını isteseler olmuyor mu? Yapın arkadaş. Kutlu olsun. Belediyelerde araç yapabilir ibb istanbul diye bir araç yapsın hepimiz alalım uygun fiyatlı olsun halk ekmek hesabı :))) +++
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    ERIKCI (Arap Saçı) 1 hf.
    Oh be sonunda birileri pilin kartuş gibi olabileciğini keşfetti. Bunun ülkemizden olmadı sevindirici
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 hf.
    Sanayi ile işbirliği yapılmaz ise seri üretim diye birşeyden söz edilemez, sadece numunelik 1 2 araç üretilir o kadar... Bugünkü bütün araçlar yüzlerce firmanın alt tedarikçiliği ile meydana geliyor.
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    emir_sezer (emir sezer) 1 hf.
    güvenliği ne seviyede acaba
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    burakk, (Burakk gizli) 3 gün emir_sezer
    350kg ile Cidden tüy gibi olmuş.
    Maksimum hızı zaten en fazla 70-80 km/saat olur.
    Ortalama ağırlıkları 1400kg civarında olan standart otomobillerle çarpışınca da oraya buraya fırlar.
    Çin malı zaten bir yığın araç geliyordu buna benzer Türkiye'ye.
    Yeterli güvenlik standartlarını taşımadıkları için modern ülkelerde pek tercih edilmiyorlar.
    Farklı bir nokta da yüksüz menzili 70 km ise doluyken kaç km gider bilemiyorum.
    Yokuşlu bir bölgede zaten yüksüz menzili 70'ten rahatça 30'un altına inebilir.
    Kullanılan batarya muhtemelen 500 ila 1000 kerelik şarj ömrüne sahip olacaktır. Tek avantajı araç genel olarak hafif olduğu için batarya satın alma maliyeti nispeten düşük olabilir.
    Genel olarak bakınca ölü yatırım gibi duruyor ama geliştirme sürecinde önemli knowhowlar kazandırabilir.
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 hf.
    70km bence kötü bir menzil fakat çıkarılıp takılabilen bataryalar sayesinde. 210 km. Hiç fena olmaz. Ben alırım bir tane şirket için.
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    f.gulteki (Fatih Gültekin) 1 hf. tunacadirci
    70 Km gerçek menzil ise çoğu kargo şirketi anadolu şehirlerinde bu kadar km yapmıyor zaten. Büyükşehirlerdekiler de bölgesel olduklarından dağıtımda bu kadar km yapar mı tam bilmiyorum. Bence kesinlikle iş görecektir. Tabi gerçek menzilde.

    Sizin günlük km ortalamanız nedir?
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