Volvo EX30, düşük vergi dilimine uygun motorla gelecek

Volvo EX30'un giriş seviyesinde normalde 200 kW güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Ancak bu motor, Türkiye'deki düşük vergi dilimi için uygun değil. Volvo Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, bu nedenle EX30'u Türkiye pazarına özel olarak 150 kW güçle sunacaklarını duyurdu.
Emiroğlu, yaptığı açıklamada, Belçika fabrikasındaki ilk iki aylık üretimin %70'e varan oranda Türkiye'ye ayrılacağını, ülkemizin bu model için öncelikli pazar olacağını belirtti. Bu açıklama, Volvo'nun ÖTV avantajıyla birlikte EX30'un Türkiye satışlarında ne kadar iddialı olduğunu açık bir şekilde gösteriyor.
EX30'un 150 kW motorla gelmesi sadece ÖTV kaleminde değil yıllık MTV ödemelerinde de avantaj sağlayabilir. Öyle ki, 150 kW'a kadar güç sunan elektrikli otomobiller, 160 kW olanlara göre yıllık %25-30 daha az MTV ödüyor.
ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
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