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Tam Boyutta Gör Elektrikli Volvo EX30, üretimin Belçika'ya kaydırılması sonrasında Türkiye pazarına giriş yapmak için gün sayıyor. Üstelik, haziran ortasında satışına başlanacak EX30'da Türkiye'ye özel motor bulunacak.

Volvo EX30'un giriş seviyesinde normalde 200 kW güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Ancak bu motor, Türkiye'deki düşük vergi dilimi için uygun değil. Volvo Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, bu nedenle EX30'u Türkiye pazarına özel olarak 150 kW güçle sunacaklarını duyurdu.

Emiroğlu, yaptığı açıklamada, Belçika fabrikasındaki ilk iki aylık üretimin %70'e varan oranda Türkiye'ye ayrılacağını, ülkemizin bu model için öncelikli pazar olacağını belirtti. Bu açıklama, Volvo'nun ÖTV avantajıyla birlikte EX30'un Türkiye satışlarında ne kadar iddialı olduğunu açık bir şekilde gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Volvo EX30'un Almanya'daki başlangıç fiyatı 39.790 euro. Otomobilin günümüz şartlarında %10'luk dilime girmesi halinde fiyatı 1.9 milyon TL dolaylarında olacaktır. Bu da Türkiye'deki satışlarını artırmayı hedefleyen Volvo'nun amacına ulaşmasını kolaylaştırır. Halihazırda %10'luk dilime giren Mini Countryman E, bu sayede en çok satılan elektrikliler arasında yer alıyor.

EX30'un 150 kW motorla gelmesi sadece ÖTV kaleminde değil yıllık MTV ödemelerinde de avantaj sağlayabilir. Öyle ki, 150 kW'a kadar güç sunan elektrikli otomobiller, 160 kW olanlara göre yıllık %25-30 daha az MTV ödüyor.

Tam Boyutta Gör Geely'nin SEA platformu üzerine inşa edilen Volvo EX30'da 54 kWsa kapasiteye sahip LFP batarya ile WLTP'ye göre 344 kilometreye kadar menzil sunuluyor. Bu batarya, 134 kW hızlı şarj ile 28 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşıyor. Daha uzun menzil isteyenler için 69 kWsa'lik NMC batarya seçeneği mevcut. WLTP'ye göre 480 km menzil vadeden bu seçenekte 153 kW DC hızlı şarj desteği mevcut.

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Volvo EX30, düşük vergi dilimine uygun motorla gelecek