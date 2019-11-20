Toyota RAV4 Plug-in Hybrid tanıtıldı: En güçlü, en hızlı ve en verimli RAV4

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Toyota, 2019 Los Angeles Otomobil Fuarı’ndaki hibrit boşluğunu dolduran markalardan biri oldu ve Toyota RAV4’ün plug-in hybrid versiyonunu görücüye çıkardı. ABD’de RAV4 Prime adıyla satışa sunulacak modelin şimdiye kadarki en güçlü, en hızlı ve en verimli RAV4 olduğu belirtiliyor.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, ülkemizde de satılan RAV4 Hybrid’i baz alıyor fakat bu versiyonda daha güçlü bir elektrik motoru ve yüksek kapasiteli lityum iyon batarya bulunuyor. Güç aktarma organları dahilindeki 2.5 litre dört silindirli motor ise 176 beygir güç ve 228 Nm tork üretiyor. Toplamda üretilen güç ise 302 beygir, yani RAV4 Hybrid’den 84 beygir daha fazla. Bu da RAV4 Plug-in Hybrid’in 0-100 km/s hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

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Tıpkı RAV4 Hybrid’de olduğu gibi plug-in hybrid versiyonda da AWD-i isimli dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. Bu sistem, arka aks üzerindeki elektrik motorunu arka tekerleklere güç vermek için kullanıyor. Toyota RAV4 Plug-in Hybrid’in elektrikli sürüş menzili 63 kilometre. Japon üretici, bunun plug-in hybrid crossover pazarındaki en uzun menzil olduğunu söylüyor. Aracın WLTP standartlarındaki CO2 emisyonu ise 30 g/km olarak açıklandı.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid’in satışları 2020’nin ortasından itibaren başlayacak. Aracın fiyatı henüz belli değil. RAV4 Hybrid’in ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 336 bin TL.