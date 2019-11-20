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    Toyota RAV4 Plug-in Hybrid tanıtıldı: En güçlü, en hızlı ve en verimli RAV4

    Toyota, crossover modeli RAV4'ün plug-in hybrid motorlu versiyonunu 2019 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, gücünün yanı sıra elektrikli sürüş menziliyle öne çıkıyor.
    2 gün
    4,5b
    4
    28
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota RAV4 Plug-in Hybrid tanıtıldı: En güçlü, en hızlı ve en verimli RAV4
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    Toyota, 2019 Los Angeles Otomobil Fuarı’ndaki hibrit boşluğunu dolduran markalardan biri oldu ve Toyota RAV4’ün plug-in hybrid versiyonunu görücüye çıkardı. ABD’de RAV4 Prime adıyla satışa sunulacak modelin şimdiye kadarki en güçlü, en hızlı ve en verimli RAV4 olduğu belirtiliyor.

    Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, ülkemizde de satılan RAV4 Hybrid’i baz alıyor fakat bu versiyonda daha güçlü bir elektrik motoru ve yüksek kapasiteli lityum iyon batarya bulunuyor. Güç aktarma organları dahilindeki 2.5 litre dört silindirli motor ise 176 beygir güç ve 228 Nm tork üretiyor. Toplamda üretilen güç ise 302 beygir, yani RAV4 Hybrid’den 84 beygir daha fazla. Bu da RAV4 Plug-in Hybrid’in 0-100 km/s hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Seat, elektrikli motosiklet konsepti e-Scooter'ı tanıttı"

    Tıpkı RAV4 Hybrid’de olduğu gibi plug-in hybrid versiyonda da AWD-i isimli dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. Bu sistem, arka aks üzerindeki elektrik motorunu arka tekerleklere güç vermek için kullanıyor. Toyota RAV4 Plug-in Hybrid’in elektrikli sürüş menzili 63 kilometre. Japon üretici, bunun plug-in hybrid crossover pazarındaki en uzun menzil olduğunu söylüyor. Aracın WLTP standartlarındaki CO2 emisyonu ise 30 g/km olarak açıklandı.

    Toyota RAV4 Plug-in Hybrid’in satışları 2020’nin ortasından itibaren başlayacak. Aracın fiyatı henüz belli değil. RAV4 Hybrid’in ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 336 bin TL.



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    ahmtıl 10 sa.
    hibrit modeli 380 bin tl..kim verir buna?? ben bunu getirdiklerinde hibrit araçların vergisinin düşeceğini bunu için getirdiklerinin düşünmüştüm...ama yok...380 bin buna vereceğime gider mercedes alırım!!!
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    DH Misafiri 12 sa.
    Masallah güzel araç 1930 yılında başlayan Toyota ismiyle başarılı dünya devi
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    alaz1903 22 sa.
    Tasarım ateş ediyor ama ah vergiler, ah vergiler... Onlar da ucuna taramalı takılmış bonba gibi bi şey atıyor.
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    DH Misafiri 1 gün
    Hybrid RAV4'den sonra plug-in hybrid'ide gelir mi acaba. Toyota Türkiye bu aracı getirir mi acaba
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    DH Misafiri 1 gün
    63 km mi???? Yazım hatası olmasın orada 0 eksik gibi ????
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    bulentcandan 1 gün DH Misafiri
    Plug-in hibrit bir araç için 63km elektrik menzili gayet iyi bir değerdir. Plug-in araçları elektrikli araçlarla karıştırmayın.



    Bu araç PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) kategorisindedir.
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    erci501 1 gün
    Bunlar ne içiyor acaba?
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    commandx 1 gün
    Dünya genelinde deli gibi satıyor, ülkemizde vergi kurbanı oluyor.

    Plug-in versiyonu ile en çok satan modellerden birisi olacaktır. (Bu mesajı yazarken araştırdım, zaten corolla ve ford f serisinin ardından 3.lüğe kadar çıkmış :) )
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    Takumi_Fujiwara 1 gün commandx
    Dün abd menşeili yabancı bir forumda okudum, mevcut rav4 hibriti bayiler stokta tutamıyormuş, bunun için muhtemelen ön siparişte biter yorumu yapıyorlar o pazar için. 302 beygir hibrit ve suv. Şu anda daha amerikan spec bir araç yok.
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    DoğanGörünümlüToros 1 gün
    Sınıfının en yüksek mtvsi.



    2.5 litre 228 Nm tork
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    bulentcandan 1 gün DoğanGörünümlüToros
    Orada verilen sadece benzin motorunun tork değeri. Elektrik motorunun torkunu da hesaba katınca ciddi bir tork değeri çıkar ortaya.
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    Takumi_Fujiwara 1 gün DoğanGörünümlüToros
    Cahil cahil konuşacaksanız bunu kendi yakın çevrenize yapın, burayı bir sürü insan okuyor kişileri yanlış yönlendirme hakkınız yok.



    Buna ek olarak da 228 Nm sadece benzinli motordan elde edilen tork, buna bir de 0 devirden itibaren eklenecek elektrikli motorun torku var. Benzinli motor ve elektrikli motorların çalışma karakteristiği farklı olduğu için klasik içten yanmalı motora sahip araçlar gibi net bir pik tork değeri verebilmek zor. Tabi istendiği takdirde pazarlama açısından bir değer verilebilir fakat bu tork değeri güç bandında 200-300 devir kadar geçerli olacağı için yanıltıcı ve etik değil.



    Hayır hepsini geçtim aracın 0-100 değeri hemen hemen Honda Civic TypeR ile aynı ve bu araç TypeR'dan 18 beygir daha güçsüz ve 350+ kilogram daha ağır ve siz kendinizce performansıyla dalga geçmeye çalışmışsınız. Gönder tuşuna basmadan önce yazdıklarınızı bir okuyun.
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    AlmostFly 1 gün
    Çok çok iyi ama fiyatı çok fazla :(
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    gs09gs09 1 gün
    Kur yuksek vergide yuksek :) sonuc 20 25 bin dolarlik arabanin satis fiyatini kes
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