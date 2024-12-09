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    Çinli Chery, elektrikli sedan modeliyle üçlü çarpışma testi gerçekleştirdi

    Chery'nin daha gerçekçi bir simülasyon oluşturmak adına gerçek araçlar kullandığı çarpışma testinde 60 km/s hızla ilerleyen iki araç sabit şekilde duran farklı bir araca çarpıyor.

    Çinli araçlar günümüz piyasa koşullarında uygun fiyatlı olmalarıyla dikkat çekse de hala güvenli olup olmadıkları konusunda endişeler mevcut. Bu kapsamda çalışmalar yürüten Chery, yeni Exeed Sterra ES modeliyle pek alışık olmadığımız bir çarpışma testi gerçekleştirdi.

    Chery, yapılan çarpışma testinde U dönüşü sırasında veya tali yoldan kontrolsüz çıkış gibi durumlarda meydana gelebilecek bir kaza senaryosunu değerlendirdi. Bu senaryoda, sabit duran bir Exeed Sterra ES modeline sağdan ve soldan 60 km/s hızla gelen iki otomobil aynı anda çarptı. Daha gerçekçi bir kaza senaryosu oluşturmak adına üç tane gerçek otomobil kullanılmış.

    Test nasıl gerçekleştirildi?

    Chery'den üçlü çarpışma testi: Çinli araçlar ne kadar güvenli? Tam Boyutta Gör
    İki beyaz Sterra ES aracı, saatte 60 km hızla hareket ederek kırmızı renkteki araca karşı açılardan çarptı. Bir araç ön sağ köşeye 30 derecelik bir açıyla çarparken, diğeri tam yolcu bölmesine 180 derecelik bir açıyla çarptı. Marka tarafından paylaşılan görüntüler ve fotoğraflar, Exeed Sterra ES'in yolcularını koruma konusunda iyi bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.

    Test sırasında 35 ton civarındaki kuvvetlere maruz kalan Exeed Sterra ES'in yapısal bütünlüğünü korumayı başardığı, içerideki test mankenlerini güvende tuttuğu, sütunların darbelere dayanabildiği, yedi hava yastığının beklendiği gibi devreye girdiği, kapıların otomatik olarak kilidini açtığı ve acil çağrı fonksiyonunun aktif edildiği ifade edildi.

    Buna ek olarak batarya paketinde herhangi bir sızıntı, duman veya yangın belirtisi gözlenmezken kaza anında yüksek voltajlı sistemin otomatik olarak kapandığı da bildirildi.

    Chery'nin gerçekleştirdiği test etkileyici olsa da endüstri standartlarında daha kapsamlı testler uygulayan Euro NCAP veya IIHS gibi kuruluşlardan gelecek sonuçlar da oldukça önemli. Ayrıca, test esnasında aracın sabit olması ve çarpma açıları nedeniyle dönmesi gibi bazı soru işaretleri bulunuyor. Gerçek bir senaryoda bu aracın da hareket halinde olması ve çarpma açılarının dik olması gibi durumlarda kuvvet dağılımı daha farklı olacaktır.

    2023'te piyasaya sürülen Exeed Sterra ES, Huawei destekli Luxeed S7 ile aynı platformu paylaşıyor. Hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli konfigürasyonlarda sunulan model, 97.7 kWsa'lik büyük batarya paketi sayesinde tam şarjla CLTC'ye göre 905 km sürüş menzili vadediyor. 2025 model yılı için Chery, gövde ve şasi elemanlarını güçlendiren çeşitli güncellemeler sunarak otomobilin güvenlik özelliklerini daha da artırdı.

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