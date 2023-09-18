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    Tesla, elektrikli otomobil fabrikası için Suudi Arabistan ile görüşüyor

    Kısa süre önce Türkiye, Tesla’nın kuracağı yeni üretim tesisi için talepte bulunurken firma diğer seçeneklerle de görüşüyor. Son bilgilere göre Tesla, Suudi Arabistan ile temas halinde.
    Tesla, yeni fabrikası için Suudi Arabistan ile görüşüyor Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü milyarder Elon Musk’tan Tesla'nın Avrupa'daki 2, dünyadaki 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurmasını talep etmişti. Türkiye, Tesla’nın yeni fabrikası için yatırımı kendisine çekmeye çalışırken elektrikli otomobil firması, diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Belirtilenlere göre Tesla, Suudi Arabistan ile yeni üretim tesisi için görüşmelere başlamış durumda.

    Tesla, Suudi Arabistan ile görüşüyor

    Tesla CEO’su Elon Musk’ın bu yıl içinde yeni üretim tesisi için yatırım kararını vermesi bekleniyor. Musk, pazar günü önce Erdoğan ile görüştükten sonra bugün de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşecek. WSJ’ye göre ise Tesla ile Suudi Arabistan, krallıkta bir üretim tesisi kurmak için ilk görüşmeleri de bugün gerçekleştirdi.

    Haberde Suudi Arabistan'ın Tesla'ya, şirketin elektrikli araçları için ihtiyaç duyduğu belirli miktarlardaki metal ve mineralleri Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden satın alma hakkı tanıdığı belirtildi. Kong, bakır ve kobalt gibi önemli madenleri işletiyor. Ekonomisini petrolden uzaklaştırmaya çalışan Suudi Arabistan'ın varlık fonu, Tesla'nın sektördeki hakimiyetine meydan okumak isteyen elektrikli araç girişimlerinden biri olan Lucid Group'un da en büyük yatırımcısı konumunda.

    Tesla, yeni fabrikası için Suudi Arabistan ile görüşüyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, hızlı bir şekilde üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Firmanın 2030 yılına kadar halihazırda 2 milyon olan araç üretim sayısını yılda 20 milyona çıkarma hedefi bulunuyor. Bununla birlikte Musk, geçtiğimiz mayıs ayında 2023’ün sonuna kadar yeni bir fabrika için yer seçeceğini aktarmıştı. Tesla’nın şu anda faal olan altı fabrikası var ve yedincisi halihazırda Meksika'da inşa halinde.

    Tesla gibi devasa firmaların yatırımları çekmek her ülke için zor zira firmalar bazı imtiyazlar ve teşvikler isteyebiliyor. Ancak esas zorluk genelde bu teşviklerin sağlanmasından kaynaklanmıyor, aslında diğer rakip ülkelerin girişimleri en büyük zorluğu yaratıyor. Türkiye eğer Tesla’nın yatırımını çekmek istiyorsa diğer ülkelerden daha cazip teklifler sunması gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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