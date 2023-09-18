Tesla, elektrikli otomobil fabrikası için Suudi Arabistan ile görüşüyor

Tesla, Suudi Arabistan ile görüşüyor
Tesla CEO’su Elon Musk’ın bu yıl içinde yeni üretim tesisi için yatırım kararını vermesi bekleniyor. Musk, pazar günü önce Erdoğan ile görüştükten sonra bugün de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşecek. WSJ’ye göre ise Tesla ile Suudi Arabistan, krallıkta bir üretim tesisi kurmak için ilk görüşmeleri de bugün gerçekleştirdi.
Haberde Suudi Arabistan'ın Tesla'ya, şirketin elektrikli araçları için ihtiyaç duyduğu belirli miktarlardaki metal ve mineralleri Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden satın alma hakkı tanıdığı belirtildi. Kong, bakır ve kobalt gibi önemli madenleri işletiyor. Ekonomisini petrolden uzaklaştırmaya çalışan Suudi Arabistan'ın varlık fonu, Tesla'nın sektördeki hakimiyetine meydan okumak isteyen elektrikli araç girişimlerinden biri olan Lucid Group'un da en büyük yatırımcısı konumunda.
Tesla gibi devasa firmaların yatırımları çekmek her ülke için zor zira firmalar bazı imtiyazlar ve teşvikler isteyebiliyor. Ancak esas zorluk genelde bu teşviklerin sağlanmasından kaynaklanmıyor, aslında diğer rakip ülkelerin girişimleri en büyük zorluğu yaratıyor. Türkiye eğer Tesla’nın yatırımını çekmek istiyorsa diğer ülkelerden daha cazip teklifler sunması gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.