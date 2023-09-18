Tesla, elektrikli otomobil fabrikası için Suudi Arabistan ile görüşüyor

Tam Boyutta Gör Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü milyarder Elon Musk’tan Tesla'nın Avrupa'daki 2, dünyadaki 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurmasını talep etmişti. Türkiye, Tesla’nın yeni fabrikası için yatırımı kendisine çekmeye çalışırken elektrikli otomobil firması, diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Belirtilenlere göre Tesla, Suudi Arabistan ile yeni üretim tesisi için görüşmelere başlamış durumda.

Tesla, Suudi Arabistan ile görüşüyor

Tesla CEO’su Elon Musk’ın bu yıl içinde yeni üretim tesisi için yatırım kararını vermesi bekleniyor. Musk, pazar günü önce Erdoğan ile görüştükten sonra bugün de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşecek. WSJ’ye göre ise Tesla ile Suudi Arabistan, krallıkta bir üretim tesisi kurmak için ilk görüşmeleri de bugün gerçekleştirdi.

Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi 10 sa. önce eklendi

Haberde Suudi Arabistan'ın Tesla'ya, şirketin elektrikli araçları için ihtiyaç duyduğu belirli miktarlardaki metal ve mineralleri Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden satın alma hakkı tanıdığı belirtildi. Kong, bakır ve kobalt gibi önemli madenleri işletiyor. Ekonomisini petrolden uzaklaştırmaya çalışan Suudi Arabistan'ın varlık fonu, Tesla'nın sektördeki hakimiyetine meydan okumak isteyen elektrikli araç girişimlerinden biri olan Lucid Group'un da en büyük yatırımcısı konumunda.

Tam Boyutta Gör Tesla, hızlı bir şekilde üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Firmanın 2030 yılına kadar halihazırda 2 milyon olan araç üretim sayısını yılda 20 milyona çıkarma hedefi bulunuyor. Bununla birlikte Musk, geçtiğimiz mayıs ayında 2023’ün sonuna kadar yeni bir fabrika için yer seçeceğini aktarmıştı. Tesla’nın şu anda faal olan altı fabrikası var ve yedincisi halihazırda Meksika'da inşa halinde.

Tesla gibi devasa firmaların yatırımları çekmek her ülke için zor zira firmalar bazı imtiyazlar ve teşvikler isteyebiliyor. Ancak esas zorluk genelde bu teşviklerin sağlanmasından kaynaklanmıyor, aslında diğer rakip ülkelerin girişimleri en büyük zorluğu yaratıyor. Türkiye eğer Tesla’nın yatırımını çekmek istiyorsa diğer ülkelerden daha cazip teklifler sunması gerekecek.

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Tesla, yeni fabrikası için Suudi Arabistan ile görüşüyor