Suudi Arabistan'dan otomotiv atılımı: Hyundai'nin yatırımını kaptılar

Hyundai'nin Suudi Arabistan'daki fabrikasında elektrikli ve içten yanmalı motorların yanı sıra %100 elektrikli araçlar üretilecek. Söz konusu fabrikanın üretim kapasitesi yıllık 50 bin adet olarak açıklandı.
Söz konusu fabrika üzerindeki ortaklığında detayları da açıklandı. Toplam yatırımın 500 milyon Amerikan dolarını öngörülürken, pay dağılımı da yüzde 70 PIF, yüzde 30 Hyundai şeklinde olacak. Hyundai, ayrıca, teknik ve ticari tecrübesiyle yeni üretim tesisinin gelişimini destekleyen statejik teknoloji ortağı olarak da hareket edecek.
Suudi Arabistan'da kurulacak yeni fabrikanın temeli 2024 yılında atılacak. Üretimin ise 2026 yılında başlaması planlanıyor. Burada üretilecek modellerle ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.
Hatırlanacak olursa, PIF, aynı zamanda kendi elektrikli araç markasını da kurdu. Ceer adı verilen marka için gerekli metalleri ve mineralleri güvence altına almak adına gerek yurt içi gerekse uluslararası çapta büyük yatırımlar yapıyor.
Bu konuda oldukça ciddi olduğunu gösteren Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar yılda 300 bin adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.