Suudi Arabistan'dan otomotiv atılımı: Hyundai'nin yatırımını kaptılar

Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan, otomotiv yatırımları konusunda vites yükseltti. Lucid Motors'un ardından Hyundai Motor Grubu da ülkede otomobil fabrikası kuracağını açıkladı. Koreli üretici, yeni fabrikasını Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile birlikte inşa edecek.

Hyundai'nin Suudi Arabistan'daki fabrikasında elektrikli ve içten yanmalı motorların yanı sıra %100 elektrikli araçlar üretilecek. Söz konusu fabrikanın üretim kapasitesi yıllık 50 bin adet olarak açıklandı.

Söz konusu fabrika üzerindeki ortaklığında detayları da açıklandı. Toplam yatırımın 500 milyon Amerikan dolarını öngörülürken, pay dağılımı da yüzde 70 PIF, yüzde 30 Hyundai şeklinde olacak. Hyundai, ayrıca, teknik ve ticari tecrübesiyle yeni üretim tesisinin gelişimini destekleyen statejik teknoloji ortağı olarak da hareket edecek.

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Suudi Arabistan'da kurulacak yeni fabrikanın temeli 2024 yılında atılacak. Üretimin ise 2026 yılında başlaması planlanıyor. Burada üretilecek modellerle ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.

Hatırlanacak olursa, PIF, aynı zamanda kendi elektrikli araç markasını da kurdu. Ceer adı verilen marka için gerekli metalleri ve mineralleri güvence altına almak adına gerek yurt içi gerekse uluslararası çapta büyük yatırımlar yapıyor.

Bu konuda oldukça ciddi olduğunu gösteren Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar yılda 300 bin adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

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