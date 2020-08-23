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    Test sayısı düştü, yeni vaka sayısı da düştü (23 Ağustos)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Ağustos tarihli vaka tablosunu paylaştı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Test sayısı düştü, yeni vaka sayısı da düştü (23 Ağustos)
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    T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugünkü yeni vaka sayısı 1217, yeni vefat sayısı 19 olarak belirlendi. Ağır hasta sayısı ise 795.

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    Bakan Koca, bu hafta ortasında yaptığı açıklamada birkaç gün içerisinde günlük test sayısının 100 binin üzerine çıkacağını duyurmuştu ancak bugünkü test sayısının önceki günlere göre düşük olduğu görülüyor. Dünkü günlük test sayısı 93007 idi, bugünkü günlük test sayısı ise 80302. 

    Vaka sayısının yanı sıra ağır hasta sayısı da artmaya devam ediyor. 2 hafta önce 586 olan ağır hasta sayısı bugün 800’e yaklaşmış durumda. Yaklaşık 2 haftadır günlük yeni hasta sayısı yaklaşık iki haftadır günlük iyileşen hasta sayısının üzerinde seyrediyor.

    Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    Indie Sever (Doruk Özcan) 2 gün en beğenilen MOU
    Hükümet ile devleti bir tutan kafadan da ancak böylesi bir yorum beklenirdi.
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    Imarex (BlueIce ) 2 gün
    Test yapmazsak Corona biter (İroni) !!!
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    7nbitirdin (Şahan ) 2 gün
    CHP zihniyeti başlığı 😀
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    Black_34 (Mehmet Gökalp) 2 gün
    Bu kadar test kime yapılıyor çok merak ediyorum. Etrafımda kimseyi ne gördüm ne duydum test yapılan.
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    CleanCoders (Fatih ) 2 gün Black_34
    şanslısın, demek ki etrafında koronadan ölen de yok.
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    Johnny Silverhand 2 gün
    Başlık gönderme olmuş. Ama gayet güzel olmuş. Editörler “bile” çekinmeden böyle paylaşımlar yapıyorlarsa durum gerçekten kötü. Veriler %100 demesek de doğruluğa yakındır diyebiliriz. Etrafta vaka sayısı gerçekten fazla ama test yapılmıyor. Yapılanlar da sayılmıyor ama oraya yapılan testlerin alayını ekşeyip teşhis konulanları eklemiyorlardır.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 gün
    Umarım sayı kışa doğru artmaz
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    System Lord (xxx xxx) 2 gün (düzenlendi)
    Trumpın da dediği gibi hic test yapılmazsa virus biter onun gibi başlık olmuş
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    cakalll (mehmet çağlar) 2 gün
    burası cumhuriyet gazetesi olmuş.. suyun ısınıyo dh suyun ısınıyor..2000 den buyana takip ettiğim hayatımda ilk defa bu forma uye oldugum bir site olmasan çoktan terkederdim senide..hatrınındında sınırındasın bilgine...ben karsı fikirdeki insanları kınamak için yazmıyorum benim evimde tv yok haber denen olay hayatımda gecerli değil.hayatımın bir kısmını gerceklere işe aileme,çocuklarıma aitken kendime kalan alanda sevdiğim şeylere ayırmak istiyorum ama giriyorum dh'ye dhmi okuyorum cumhuriyetmi belli değil!olmaz kardesim bu boyle yüzümez..bırakın elma ağacı elma yetiştirsin armut agacı armut.yada siz açıkçana hangi meyveyi vereceğinizi söyleyiverin, bizde bizde yeyip yemeyeceğimize karar verelim...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    9600_G_T (kadir varae) 2 gün cakalll
    seni konu disina alalim ozaman
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    astegon (astegon CF) 2 gün
    Çok normal, vaka/test oranları düşük durumda.Ancak önümüzdeki aylarda artış gelecek tüm ülkelerde olduğu gibi, CFR oranları ise düşüyor her ülkede.İyileşmeler arttı.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 gün
    he deyin geçin
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    Artizt (Mert ) 2 gün
    Test ve vaka sayisini kenara bırakıp test/vaka oranina bakalim, bu konu sakız gibi uzadı resmen. Bugünkü oran %1,49 , oran olarak kötü değil ama şu var ki, ağustosun başinda aktif hasta sayisi 10bin'di, şu an ise 14bin'e dayandı. Salgın zayıflamıyor, tehlike geçmedi.
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    ERIKCI (Arap Saçı) 2 gün
    Stonks!
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    SystemXx (Satoshi Nakamoto) 2 gün
    Saçma bir başlık olmuş. Önemli olan vaka/test oranı. Bu oranı son 5 gün için hesaplarsak:23 Ağustos: %1.5222 Ağustos: %1.4121 Ağustos: %1.3020 Ağustos: %1.5319 Ağustos: %1.49
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Virinom (Süleyman Kenar) 2 gün SystemXx
    Son 5 günde de oran aynı yani. Dolayısıyla başlık doğru. Test sayısı düştüğü için vaka sayısı da az çıkmış.
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    Şıh Hazretleri (- -) 2 gün SystemXx
    Fahrettin sabiti
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5088 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, vaka tablosu ve
    9 etiket daha sağlık bakanı fahrettin koca yeni vaka sayısı ağır hasta sayısı vefat sayısı koronavirüs covid-19 Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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