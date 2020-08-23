Test sayısı düştü, yeni vaka sayısı da düştü (23 Ağustos)

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T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugünkü yeni vaka sayısı 1217, yeni vefat sayısı 19 olarak belirlendi. Ağır hasta sayısı ise 795.

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Bakan Koca, bu hafta ortasında yaptığı açıklamada birkaç gün içerisinde günlük test sayısının 100 binin üzerine çıkacağını duyurmuştu ancak bugünkü test sayısının önceki günlere göre düşük olduğu görülüyor. Dünkü günlük test sayısı 93007 idi, bugünkü günlük test sayısı ise 80302.

Vaka sayısının yanı sıra ağır hasta sayısı da artmaya devam ediyor. 2 hafta önce 586 olan ağır hasta sayısı bugün 800’e yaklaşmış durumda. Yaklaşık 2 haftadır günlük yeni hasta sayısı yaklaşık iki haftadır günlük iyileşen hasta sayısının üzerinde seyrediyor.

Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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