Hitman oyunu haftaya ücretsiz oluyor

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IO Interactive ile anlaşma yaparak Hitman 3 oyununun PC sürümünü ilk yıl kendi mağazasına özel hale getiren Epic Games bir sürpriz daha yapıyor. Gelecek hafta 2016 yılının Hitman oyunu mağazada hediye edilecek.

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2016 yılında IO Interactive tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan Hitman oyunu, serinin altıncı oyunuydu ancak isimlendirmede herhangi bir eklenti kullanılmamıştı. Bazı platformlarda The Complete First Season olarak da geçmişti.

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O dönem serinin en güçlü Ajan 47 karakteri olarak tanımlanan Hitman oyununda Prologue ile başlayıp, Paris, Sapienza, Marakeş, Bangkok ve Kolorado'nun ardından Hokkaido'da final yapan birinci Sezonun bütün bölümleri ve mekânları yer alıyor.

Ajan 47 katanadan ya da suikast tüfeğinden patlayan golf topuna kadar her türlü aracı kullanarak hedeflerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hitman oyunu 27 Ağustos tarihinden itibaren ücretsiz hale gelecek.

https://www.epicgames.com/store/tr/product/hitman/standard-edition

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