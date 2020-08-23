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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hitman oyunu haftaya ücretsiz oluyor

    Serinin altıncı oyunu olan 2016 yılı yapımı Hitman gelecek hafta Epic Games mağazasında ücretsiz hale geliyor. Epic Games en azından ayda bir kez popüler bir yapımı ücretsiz yapıyor.
    3 gün
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Hitman oyunu haftaya ücretsiz oluyor
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    IO Interactive ile anlaşma yaparak Hitman 3 oyununun PC sürümünü ilk yıl kendi mağazasına özel hale getiren Epic Games bir sürpriz daha yapıyor. Gelecek hafta 2016 yılının Hitman oyunu mağazada hediye edilecek.

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    Yeniden Hitman

    2016 yılında IO Interactive tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan Hitman oyunu, serinin altıncı oyunuydu ancak isimlendirmede herhangi bir eklenti kullanılmamıştı. Bazı platformlarda The Complete First Season olarak da geçmişti.

    Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

    O dönem serinin en güçlü Ajan 47 karakteri olarak tanımlanan Hitman oyununda Prologue ile başlayıp, Paris, Sapienza, Marakeş, Bangkok ve Kolorado'nun ardından Hokkaido'da final yapan birinci Sezonun bütün bölümleri ve mekânları yer alıyor.

    Ajan 47 katanadan ya da suikast tüfeğinden patlayan golf topuna kadar her türlü aracı kullanarak hedeflerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hitman oyunu 27 Ağustos tarihinden itibaren ücretsiz hale gelecek.



    https://www.epicgames.com/store/tr/product/hitman/standard-edition Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Aerospace 3 gün en beğenilen
    Oyun almaya korkuyorum artık, ya Epic bedava verirse diye!
    Yanıtla +15
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    Rene Descartes 3 gün
    Epic Adamdır
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    Hitman, hayatımda oynadığım en profesyonel oyun. Kesinlikle alın deneyin pişman olmazsınız.
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    berkayjan (Berkay Mert) 3 gün
    Epic Store + GeForce Now sayesinde 5 kuruş vermeden çöp bilgisayarda oyun oynuyorum ikisinden de Allah razı olsun.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 3 gün berkayjan
    Geforce now kullanımınız hakkında bilgi ce deneyimlerinizi az aktarabilir misiniz?



    İnternet altyapınız nedir?

    Fps nedir?

    Ping nedir?

    Multiplayer da iş görür mü?

    Donanım nedir?

    Kullanılan software akıcı mı kaynak sömürüyor mu?

    Vs vs....
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    webmastr_99 (Nart *****) 3 gün
    patron çıldırdı
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    Paetzold 3 gün
    Epic aynı hızda devam ediyor.
    Yanıtla +1
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    Aerospace 3 gün en beğenilen
    Oyun almaya korkuyorum artık, ya Epic bedava verirse diye!
    Yanıtla +15
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 3 gün
    Epic candır
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    Rene Descartes 3 gün
    Epic Adamdır
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