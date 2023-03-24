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    Tether'den açıklama: "1,7 milyar dolarlık rezervimiz var"

    En popüler stablecoinlerden biri olan Tether (USDT), rezerv miktarı hakkında açıklama yaptı. Şirketin rezervleri 1,7 milyar dolara kadar ulaşıyor.                       
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    Tether: '1,7 milyar dolarlık rezervimiz var' Tam Boyutta Gör
    Tether, yılın ilk çeyreğinde 700 milyon dolar kâr bekliyor. CNBC’ye konuşan Tether CTO’su Paolo Ardoino, şirketin toplam fazla rezervlerinin 1 milyar doların üzerinde çıkacağını tahmin etti. Böylece şirketin fazla rezervleri, henüz bitmeyen mevcut çeyrekte 700 milyon dolar artmış olacak. Şirketin fazla rezervlerinin 1,66 milyar dolara ulaşarak, ilk kez 1 milyar barajını aşacak. 

    Stablecoin pazarının lideri USDT’nin arkasındaki şirket Tether, rakiplerinin yaşadığı sorunların ardından hakimiyetini pekiştiriyor. Tether’in pazar hakimiyeti yüzde 60’ı aştı. Tether CTO’su Paolo Ardoino, şirketin kâr ve rezervlerine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

    Ardoino, Tether’in 2022 yılının son çeyreğinde 700 milyon dolar kâr elde ettiğinin altını çizerken, şirketin 950 milyon dolarlık bir varlığı daha rezervlerine ekleyeceğini belirtti. 

    Öte yandan Ardoino, tüm bu hesaplamalarını etmen olarak göstererek, şirket öz sermayesinin 1,7 milyar dolara kadar çıkabileceğini aktardı. Tether’in piyasa değeri bugün itibarıyla 78,5 milyar doların üzerinde. Silicon Valley Bank’ın iflasının ardından stablecoin şirketi Circle kriz yaşamıştı. USDT’nin pazar hakimiyetindeki yükselişte USDC‘nin 1 dolar çıpasını kaybetmesi etkili oldu.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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