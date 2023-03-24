Tether'den açıklama: "1,7 milyar dolarlık rezervimiz var"

Tam Boyutta Gör Tether, yılın ilk çeyreğinde 700 milyon dolar kâr bekliyor. CNBC’ye konuşan Tether CTO’su Paolo Ardoino, şirketin toplam fazla rezervlerinin 1 milyar doların üzerinde çıkacağını tahmin etti. Böylece şirketin fazla rezervleri, henüz bitmeyen mevcut çeyrekte 700 milyon dolar artmış olacak. Şirketin fazla rezervlerinin 1,66 milyar dolara ulaşarak, ilk kez 1 milyar barajını aşacak.

Stablecoin pazarının lideri USDT’nin arkasındaki şirket Tether, rakiplerinin yaşadığı sorunların ardından hakimiyetini pekiştiriyor. Tether’in pazar hakimiyeti yüzde 60’ı aştı. Tether CTO’su Paolo Ardoino, şirketin kâr ve rezervlerine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

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Ardoino, Tether’in 2022 yılının son çeyreğinde 700 milyon dolar kâr elde ettiğinin altını çizerken, şirketin 950 milyon dolarlık bir varlığı daha rezervlerine ekleyeceğini belirtti.

Öte yandan Ardoino, tüm bu hesaplamalarını etmen olarak göstererek, şirket öz sermayesinin 1,7 milyar dolara kadar çıkabileceğini aktardı. Tether’in piyasa değeri bugün itibarıyla 78,5 milyar doların üzerinde. Silicon Valley Bank’ın iflasının ardından stablecoin şirketi Circle kriz yaşamıştı. USDT’nin pazar hakimiyetindeki yükselişte USDC‘nin 1 dolar çıpasını kaybetmesi etkili oldu.

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