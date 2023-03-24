Tether'den açıklama: "1,7 milyar dolarlık rezervimiz var"

Stablecoin pazarının lideri USDT’nin arkasındaki şirket Tether, rakiplerinin yaşadığı sorunların ardından hakimiyetini pekiştiriyor. Tether’in pazar hakimiyeti yüzde 60’ı aştı. Tether CTO’su Paolo Ardoino, şirketin kâr ve rezervlerine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Ardoino, Tether’in 2022 yılının son çeyreğinde 700 milyon dolar kâr elde ettiğinin altını çizerken, şirketin 950 milyon dolarlık bir varlığı daha rezervlerine ekleyeceğini belirtti.
Öte yandan Ardoino, tüm bu hesaplamalarını etmen olarak göstererek, şirket öz sermayesinin 1,7 milyar dolara kadar çıkabileceğini aktardı. Tether’in piyasa değeri bugün itibarıyla 78,5 milyar doların üzerinde. Silicon Valley Bank’ın iflasının ardından stablecoin şirketi Circle kriz yaşamıştı. USDT’nin pazar hakimiyetindeki yükselişte USDC‘nin 1 dolar çıpasını kaybetmesi etkili oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)