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    Anlık Bildirim

    Binance'de dünya genelinde işlemler durdu!

    Binance'in spot piyasa sistemindeki bir hata nedeniyle tüm dünyadaki Binance yatırımcıları için alım satım işlemleri durduruldu. Binance konuyla ilgili resmi açıklama yayınladı. Binance neden çöktü?
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    Binance'de dünya genelinde işlemler durdu! Binance neden çöktü? Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük hacme sahip kripto para borsası Binance, dünya genelinde kesinti problemi yaşıyor. Binance’de tüm spot işlemleri geçici olarak durdu. Şirketten konu hakkında açıklama yapıldı.

    Binance’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Binance’de spot alım satım işlemlerini etkileyen bir problem olduğunun farkındayız. Bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için tüm spot alım satım işlemleri geçici olarak askıya alınmıştır.”

    Binance CEO’su Changpeng Zhao ise konuyla ilgili olarak, “İlk analize göre, spot emirlerindeki eşleştirme moturunda garip bir hatayla karşılaşıldı. Hata gideriliyor. Tahmini olarak 30-120 dakika arası sürecek. Bu süreçte prosedür gereği para yatırma ve çekme işlemleri duraklatılmıştır. Bakiyeniz güvende.” ifadelerini kullandı.

    Güncelleme: Sorun giderildi

    Saat 14.30 sularında başlayan problem sonunda giderildi. Saat 17.00 itibarıyla tüm işlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Alım, satım ve para çekme işlemleri yapılabiliyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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