Binance'de dünya genelinde işlemler durdu!

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük hacme sahip kripto para borsası Binance, dünya genelinde kesinti problemi yaşıyor. Binance’de tüm spot işlemleri geçici olarak durdu. Şirketten konu hakkında açıklama yapıldı.

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Binance’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Binance’de spot alım satım işlemlerini etkileyen bir problem olduğunun farkındayız. Bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için tüm spot alım satım işlemleri geçici olarak askıya alınmıştır.”

Binance CEO’su Changpeng Zhao ise konuyla ilgili olarak, “İlk analize göre, spot emirlerindeki eşleştirme moturunda garip bir hatayla karşılaşıldı. Hata gideriliyor. Tahmini olarak 30-120 dakika arası sürecek. Bu süreçte prosedür gereği para yatırma ve çekme işlemleri duraklatılmıştır. Bakiyeniz güvende.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme: Sorun giderildi

Saat 14.30 sularında başlayan problem sonunda giderildi. Saat 17.00 itibarıyla tüm işlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Alım, satım ve para çekme işlemleri yapılabiliyor.

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