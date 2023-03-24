Binance'de dünya genelinde işlemler durdu!

Binance’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Binance’de spot alım satım işlemlerini etkileyen bir problem olduğunun farkındayız. Bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için tüm spot alım satım işlemleri geçici olarak askıya alınmıştır.”
Binance CEO’su Changpeng Zhao ise konuyla ilgili olarak, “İlk analize göre, spot emirlerindeki eşleştirme moturunda garip bir hatayla karşılaşıldı. Hata gideriliyor. Tahmini olarak 30-120 dakika arası sürecek. Bu süreçte prosedür gereği para yatırma ve çekme işlemleri duraklatılmıştır. Bakiyeniz güvende.” ifadelerini kullandı.
Güncelleme: Sorun giderildi
Saat 14.30 sularında başlayan problem sonunda giderildi. Saat 17.00 itibarıyla tüm işlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Alım, satım ve para çekme işlemleri yapılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)