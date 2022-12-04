The Callisto Protocol için takılma ve FPS sorununu çözen yama yayınlandı

The Callisto Protocol için performans yaması yayınlandı
Steam’de oyun şu anda yaklaşık 10.000 oyuncu incelemesinden sonra "Karışık" bir puana sahip ve olumsuz gönderilerin çoğu oyunun teknik eksikliklerinden şikayet ediyor. Yamadan sonra bazı kullanıcılar “çok büyük” bir fark olduğunu belirtiyor. Eğer oyuna sahipseniz güncellemeyi yapmanızı ve karşılaştığınız sonucu yorum kısmında belirtmenizi bekliyoruz.
Öte yandan The Callisto Protocol’ün genel inceleme puanları da siyahla beyaz gibi. Performans sorununu bir yana bırakıp oyun değerlendirildiğinde beğenen sayısı kadar beğenmeyen sayısı da var. Beğenenler grafik, atmosfer, ses ve tasarım gibi konularda öne çıkarken beğenmeyenler genel oynanış ve biraz ham olan genel yapısından şikayetçi. Genel olarak bakıldığında ise Dead Space serisinin üzerine oyunun çok fazla bir şey katmadığı da görülüyor. Ancak türü sevenin bu oyundan da oldukça zevk alacağı yine belirtilenler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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