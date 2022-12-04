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    The Callisto Protocol için takılma ve FPS sorununu çözen yama yayınlandı

    Uzay temalı, gerilim aksiyon türündeki The Callisto Protocol, bir süre önce çıkışını gerçekleştirmiş, ancak oyuncular aşırı derecede performans sorunlarıyla karşılamıştı. Şimdi ise sorunlar çözülüyor.
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    The Callisto Protocol için FPS sorununu çözen yama yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Striking Distance Studios tarafından geliştirilen ve Krafton tarafından yayınlanan uzay temalı hayatta kalma, gerilim ve aksiyon türündeki The Callisto Protocol, 2 Aralık tarihinde çıkışını yapmıştı. PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında oynanan ve Dead Space serisinin ruhani devamı olarak görülen The Callisto Protocol, ne yazık ki performans sorunlarıyla birlikte oyuncuların karşısına adım atmıştı. Şimdi ise bu sorunları hedefleyen bir yamam yayınlandı.

    The Callisto Protocol için performans yaması yayınlandı

    The Callisto Protocol için FPS sorununu çözen yama yayınlandı Tam Boyutta Gör
    The Callisto Protocol’ün çıkışı özellikle PC tarafında oldukça sıkıntılı oldu. Ciddi optimizasyon eksiklikleri oyunda FPS drop denilen kare hızlarında ani düşüş ve takılma sorunları bulunuyordu. Geliştirici stüdyo bu sorunları düzelten, daha doğrusu şimdilik sorunların bir kısmını gideren yama yayınladı.

    Steam’de oyun şu anda yaklaşık 10.000 oyuncu incelemesinden sonra "Karışık" bir puana sahip ve olumsuz gönderilerin çoğu oyunun teknik eksikliklerinden şikayet ediyor. Yamadan sonra bazı kullanıcılar “çok büyük” bir fark olduğunu belirtiyor. Eğer oyuna sahipseniz güncellemeyi yapmanızı ve karşılaştığınız sonucu yorum kısmında belirtmenizi bekliyoruz.

    Öte yandan The Callisto Protocol’ün genel inceleme puanları da siyahla beyaz gibi. Performans sorununu bir yana bırakıp oyun değerlendirildiğinde beğenen sayısı kadar beğenmeyen sayısı da var. Beğenenler grafik, atmosfer, ses ve tasarım gibi konularda öne çıkarken beğenmeyenler genel oynanış ve biraz ham olan genel yapısından şikayetçi. Genel olarak bakıldığında ise Dead Space serisinin üzerine oyunun çok fazla bir şey katmadığı da görülüyor. Ancak türü sevenin bu oyundan da oldukça zevk alacağı yine belirtilenler arasında.

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